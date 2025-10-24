China rüstet sich Xi Jinping fürchtet Putins Schicksal
China hat die USA überholt, ist seit 2024 Deutschlands wichtigster Handelspartner. Dabei rüstet sich die Volksrepublik aktuell immer weiter für einen Konflikt mit dem Westen, der sich zusehends verschärft.
Es gab eine Frage, die sich politische Beobachter in Berlin in den vergangenen Wochen im Hintergrund immer wieder gestellt haben: Wann werden Kanzler Friedrich Merz und Außenminister Johann Wadephul (beide CDU) für ihre jeweiligen Antrittsbesuche nach China reisen? Eigentlich sollte ein Teil des Rätselratens nun vorbei sein. Wadephul wollte am Sonntag nach Peking aufbrechen, der Außenamtschef sollte in der Volksrepublik auch den Besuch des Bundeskanzlers vorbereiten.
Jetzt kommt alles anders. Wadephul muss seine geplante China-Reise kurzfristig absagen. Peking habe außer einem Treffen des Ministers mit seinem Amtskollegen Wang Yi keine hinreichenden weiteren Termine bestätigt, begründete die Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin die Verschiebung. Es ist ein weiteres Anzeichen dafür, dass aktuell sehr viel Sand im deutsch-chinesischen Getriebe ist.
Schon zuvor war die Terminfindung nicht einfach, das war in Kreisen der Regierungsparteien längst kein Geheimnis mehr. Die Bundesregierung bemühte sich schon länger um einen ersten Besuch in China, doch die chinesische Seite soll es damit nicht eilig gehabt haben, heißt es. Ein möglicher Grund: Wadephul äußerte teilweise aufgrund der chinesischen Wirtschaftspolitik und der Expansionspolitik im Südchinesischen Meer scharfe Kritik an Peking.
Die Sprecherin des Auswärtigen Amts konnte am Freitag die deutsche Enttäuschung über die Absage der Reise nicht verbergen. "Dabei gibt es gerade in diesen Tagen eine Vielzahl von Themen, die wir mit der chinesischen Seite gerne besprechen wollen", fügte sie hinzu. Auch wenn die Bundesregierung die deutsche Wirtschaft und deren Lieferketten diversifiziere und die Wettbewerbsfähigkeit stärke, "wollen wir mit China zusammenarbeiten".
Trotzdem möchte Wadephul bei einem künftigen Besuch in Peking für Exportlockerungen bei Mikrochips und Seltenen Erden werben. Besonders in diesen Bereichen leidet die deutsche Wirtschaft gegenwärtig unter der großen Abhängigkeit von China. Denn die Volksrepublik ist Deutschlands wichtigster Handelspartner. Da sich die wirtschafts- und ordnungspolitischen Konflikte zwischen der chinesischen Führung und dem Westen zunehmend verschärfen, steckt auch die Bundesregierung in einem Dilemma.
Erst in dieser Woche hat der chinesische Präsident Xi Jinping erneut demonstriert, dass er sein Land immer mehr für einen Konflikt mit dem Westen rüstet – militärisch und wirtschaftlich. Gleichzeitig wirkt Chinas Unterstützung für Russland wie ein Mühlstein für die chinesischen Beziehungen zur Europäischen Union. Zwar macht eine mögliche Annäherung zwischen Xi und US-Präsident Donald Trump Hoffnung, aber die Zeichen stehen weiterhin auf Sturm.
Handelskrieg mit den USA im Fokus
Am Donnerstag endete in China das vierte Plenum des 20. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei (KP). Es ist ein zentrales Forum, in dem die KP ihre institutionellen und ideologischen Leitlinien festlegt – häufig mit langfristigen Auswirkungen auf Regierung, Justiz und Gesellschaft. In der Vergangenheit ging es bei vergleichbaren Foren nur bedingt um Wirtschaft.
Doch diesmal kam es anders. In diesem Jahr überschattete der Handelskrieg mit den USA das Treffen in Peking.
Bei der Sitzung legte die Parteiführung unter Xi Jinping die Leitlinien für den kommenden Fünfjahresplan fest, der die wirtschaftliche und soziale Entwicklung von 2026 bis 2030 bestimmen soll.
Die Partei ruft darin dazu auf, die "technologische Selbstständigkeit und Eigenstärkung" zu beschleunigen. Damit soll der Aufbau neuer, innovationsgetriebener Industrien vorangetrieben werden. China soll sich zu einer "starken Industrienation" entwickeln, neue Technologien und Zukunftsbranchen ausbauen und die Wettbewerbsfähigkeit traditioneller Industrien steigern.
Gleichzeitig soll der Binnenmarkt gestärkt und die inländische Nachfrage erweitert werden, um die Wirtschaft stärker auf den heimischen Konsum zu stützen. Das bedeutet: Nicht nur westliche Länder möchten ihre Abhängigkeit von China verringern. Auch Xi Jinping selbst sieht die eigene Abhängigkeit von den chinesischen Exporten kritisch.
Der Schwerpunkt auf technologischer Eigenständigkeit und Binnenwachstum folgt einem wirtschaftspolitischen Kurs, den Peking bereits seit Jahren verfolgt. Hintergrund sind dabei auch zunehmende internationale Handels- und Technologiebeschränkungen, insbesondere durch die USA. Der neue Fünfjahresplan soll im kommenden März auf der Jahrestagung des Volkskongresses verabschiedet werden.
China baut Militär um
Auch militärisch setzte Xi in den vergangenen Tagen erneut ein Signal, nachdem er China bei der großen Militärparade im September zur Erinnerung an den 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs als militärische Großmacht zu präsentieren versucht hatte.
Beim vierten Plenum stellte China nun die militärische Führung des Landes neu auf, nachdem es angeblich zahlreiche Korruptionsfälle gegeben hatte. Die KP ernannte den bisherigen Disziplinarchef des Militärs, Zhang Shengmin, zum neuen Vizevorsitzenden der Zentralen Militärkommission, deren Vorsitzender Xi Jinping ist. Das teilte das Zentralkomitee nach Abschluss seines viertägigen Plenums in Peking mit.
Mehrere hochrangige Generäle, darunter der bisherige Vizechef He Weidong, waren zuvor wegen "schwerwiegender Verstöße gegen Disziplin und Gesetze" entlassen worden – eine Formulierung, die in China üblicherweise Korruption und Machtmissbrauch umfasst. Zhang, der als enger Vertrauter Xis gilt, war bislang für Antikorruptionsuntersuchungen im Militär zuständig.
Experten begründen diesen Schritt mit der Angst Xi Jinpings vor Korruption. Er hat etwa in den vergangenen Jahren gesehen, wie Korruption das russische Militär bei Wladimir Putins Invasion der Ukraine behinderte. Deshalb leitete er im Juli 2023 eine Untersuchung der Raketentruppe der Volksbefreiungsarmee (PLA) und ihrer Beschaffungspraktiken ein, die eine weitverbreitete Korruption und Unterschlagung aufdeckte.
Weitere Bereiche der Volksbefreiungsarmee stehen im Zentrum der Anti-Korruptionskampagne. Immer wieder wurden Generäle entmachtet, insbesondere in der strategisch wichtigen Raketenstreitkraft, die Chinas Atomwaffenarsenal verwaltet. Mit den jüngsten Personalrochaden möchte Xi seine Kontrolle über das Militär weiter festigen und eigene Stärke demonstrieren.
Xi unterstützt weiterhin Putin
Auch darüber hinaus scheint Xi aus Putins Fehlern lernen zu wollen. China möchte militärisch in keinen Konflikt ziehen, bei dem Xi nicht sicher ist, am Ende zu gewinnen. Russland ist ein mahnendes Beispiel. Die chinesische Führung soll überrascht gewesen sein, dass Putin in der Ukraine noch immer nicht gewinnen konnte, berichten europäische Diplomaten t-online.
Auch China möchte in den kommenden Jahren Taiwan einnehmen und die Wiedervereinigung notfalls militärisch erzwingen. Die Volksrepublik betrachtet Taiwan als Teil ihres eigenen Staatsgebiets – genauer: als eine abtrünnige Provinz. Aber Xi folgt dabei einem lang angelegten Stufenplan, der zunächst auf Destabilisierung und Infiltration der Inselrepublik setzt.
Bislang hat China aber von Putins Krieg profitiert. Moskau ist seitdem wirtschaftlich und politisch abhängiger von Peking geworden. Die Volksrepublik bekommt vergleichsweise günstig russische Rohstoffe; chinesische Unternehmen können im russischen Markt die Lücken füllen, die westliche Firmen hinterlassen haben. Wegen alldem möchte Xi nicht, dass Putin seinen Krieg verliert.
Trotzdem steckt der Ukraine-Konflikt wie ein Stachel im Fleisch der chinesisch-europäischen Beziehungen. Auch für Deutschland ist es nur schwer erträglich, dass sein wichtigster Handelspartner mit Halbleitern die russische Rüstungsproduktion unterstützt und so dabei hilft, die europäische Sicherheitsordnung zu gefährden. Dieses Dilemma wird sich nur schwer lösen lassen. Denn China hat bislang kein Interesse, den Kreml an den Verhandlungstisch zu zwingen.
Den einzigen Hebel, um China in der Frage zu beeinflussen, scheint ausgerechnet Donald Trump in der Hand zu haben. Zwar demonstrierte Peking mit Blick auf den Handelskrieg zwischen beiden Supermächten und Trumps Strafzöllen bislang Stärke. Aber nachdem die US-Regierung in dieser Woche Sanktionen gegen die zwei größten russischen Ölfirmen Rosneft und Lukoil verhängt hatte, haben chinesische staatliche Ölkonzerne Insidern zufolge den Kauf von russischem Öl auf dem Seeweg ausgesetzt – auch aus Sorge, selbst von US-Sanktionen getroffen zu werden.
Daraus lassen sich gleich mehrere Schlüsse ziehen. Einerseits ist aus chinesischer Perspektive Trump ein wahrer Albtraum, weil er impulsiv und seine Politik wenig vorhersehbar ist. Andererseits schwächelte das chinesische Wirtschaftswachstum auch in diesem Sommer, sodass Xi nicht aus Solidarität zu Putin an Geschäften mit Russland festhält, wenn es ihm schaden könnte.
Dementsprechend wird es von großer Bedeutung sein, sollten Xi und Trump sich kommende Woche beim ASEAN-Gipfel in Südkorea persönlich treffen. Nicht nur mit Blick auf die Weltwirtschaft, sondern auch für den Umgang mit Russland und den Ukraine-Krieg.
