Xi Jinping fürchtet Putins Schicksal

China hat die USA überholt, ist seit 2024 Deutschlands wichtigster Handelspartner. Dabei rüstet sich die Volksrepublik aktuell immer weiter für einen Konflikt mit dem Westen, der sich zusehends verschärft.

Es gab eine Frage, die sich politische Beobachter in Berlin in den vergangenen Wochen im Hintergrund immer wieder gestellt haben: Wann werden Kanzler Friedrich Merz und Außenminister Johann Wadephul (beide CDU) für ihre jeweiligen Antrittsbesuche nach China reisen? Eigentlich sollte ein Teil des Rätselratens nun vorbei sein. Wadephul wollte am Sonntag nach Peking aufbrechen, der Außenamtschef sollte in der Volksrepublik auch den Besuch des Bundeskanzlers vorbereiten.

Jetzt kommt alles anders. Wadephul muss seine geplante China-Reise kurzfristig absagen. Peking habe außer einem Treffen des Ministers mit seinem Amtskollegen Wang Yi keine hinreichenden weiteren Termine bestätigt, begründete die Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin die Verschiebung. Es ist ein weiteres Anzeichen dafür, dass aktuell sehr viel Sand im deutsch-chinesischen Getriebe ist.

Schon zuvor war die Terminfindung nicht einfach, das war in Kreisen der Regierungsparteien längst kein Geheimnis mehr. Die Bundesregierung bemühte sich schon länger um einen ersten Besuch in China, doch die chinesische Seite soll es damit nicht eilig gehabt haben, heißt es. Ein möglicher Grund: Wadephul äußerte teilweise aufgrund der chinesischen Wirtschaftspolitik und der Expansionspolitik im Südchinesischen Meer scharfe Kritik an Peking.

Die Sprecherin des Auswärtigen Amts konnte am Freitag die deutsche Enttäuschung über die Absage der Reise nicht verbergen. "Dabei gibt es gerade in diesen Tagen eine Vielzahl von Themen, die wir mit der chinesischen Seite gerne besprechen wollen", fügte sie hinzu. Auch wenn die Bundesregierung die deutsche Wirtschaft und deren Lieferketten diversifiziere und die Wettbewerbsfähigkeit stärke, "wollen wir mit China zusammenarbeiten".

Trotzdem möchte Wadephul bei einem künftigen Besuch in Peking für Exportlockerungen bei Mikrochips und Seltenen Erden werben. Besonders in diesen Bereichen leidet die deutsche Wirtschaft gegenwärtig unter der großen Abhängigkeit von China. Denn die Volksrepublik ist Deutschlands wichtigster Handelspartner. Da sich die wirtschafts- und ordnungspolitischen Konflikte zwischen der chinesischen Führung und dem Westen zunehmend verschärfen, steckt auch die Bundesregierung in einem Dilemma.