Streit um eingefrorenes Geld Russland droht EU mit "schmerzhafter Reaktion"

Von t-online , mk 24.10.2025 - 15:31 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Russlands Präsident Wladimir Putin: Die EU will seinen Notgroschen plündern. (Archivbild) (Quelle: Sergei Karpukhin/ap)

Die EU will die Ukraine mit eingefrorenen russischen Vermögen finanzieren, doch vor allem Belgien hat große Bedenken. Das steckt dahinter.

Allen voran Kanzler Friedrich Merz (CDU) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wollen die in der EU schlummernden Zentralbankgelder Russlands verwenden, um der Ukraine Darlehen in Höhe von bis zu 140 Milliarden Euro zu geben. Russland soll das Geld nur dann zurückbekommen, wenn es nach einem Ende des Krieges Reparationszahlungen an Kiew leistet. Für den Fall, dass die eingefrorenen Gelder unerwartet wieder freigegeben werden müssen, sollen die EU-Staaten Garantien leisten. Doch vor allem Belgien sperrt sich bislang gegen die Pläne – und das nicht ohne Grund.

In Belgien liegen 180 Milliarden Euro der Russen

Von den in der EU eingefrorenen russischen Vermögen befindet sich mit 180 Milliarden Euro der Großteil in Belgien, verwaltet von der Euroclear Bank, die auf den Umgang mit Zentralbankvermögen spezialisiert ist. Weitere zehn Milliarden befinden sich in Luxemburg, das ebenfalls zu den Bedenkenträgern in der EU gehört. Weitere 19 Milliarden liegen auf Konten in Frankreich und gut 200 Millionen in Deutschland. Belgier und Luxemburger fürchten, dass sie auf finanziellen Lasten sitzen bleiben könnten, sollte sich die Pläne der EU als juristisch nicht wasserdicht erweisen.

Belgiens Premierminister Bart De Wever hatte schon vor dem Gipfel am Donnerstag eine vollständige Vergemeinschaftung des Risikos von Klagen sowie Garantien gefordert und klargestellt, dass die russischen Gelder keinesfalls enteignet werden dürften. Dahinter steckt die Sorge, dass eine Beschlagnahmung einen Präzedenzfall schaffen könnte, der dem Finanzplatz Belgien schaden könnte. Inhaber großer Vermögen könnten das Land künftig meiden, wenn sie um ihr Geld fürchten müssen.

