Schwedt in Sorge US-Sanktionen könnten Raffinerie in Deutschland treffen

Von reuters , afp , nb 24.10.2025 - 15:44 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Flamme einer Ölraffinerie: Die PCK Raffinerie in Schwedt gehört mehrheitlich deutschen Töchtern des russischen Staatskonzerns Rosneft. (Quelle: Jochen Eckel/imago-images-bilder)

Die Sorge um die Raffinerie in Schwedt ist groß. Sind sie von den angekündigten US-Sanktionen betroffen? Jetzt äußert sich Kanzler Merz.

Kanzler Friedrich Merz ist überzeugt davon, dass die neuen US-Sanktionen gegen den russischen Ölsektor nicht das unter staatlicher Treuhänderschaft stehende Unternehmen Rosneft Deutschland betreffen. Darüber sei auf dem EU-Gipfel kurz gesprochen worden, sagt Merz in Brüssel.

Es sei die Frage, ob überhaupt eine Ausnahmeregelung nötig sei, weil die US-Regierung klargestellt habe, dass nur Unternehmen mit einem russischen Anteil von mehr als 50 Prozent betroffen seien. "Also, wir werden darüber mit den Amerikanern sprechen. Ich gehe davon aus, dass eine entsprechende Freistellung für Rosneft auch erfolgt", sagt er.

Konkret wird unter anderem um die Ölraffinerie PCK in Schwedt gebangt. Sie gehört zu 54 Prozent deutschen Töchtern des russischen Staatskonzerns Rosneft.

Auch laut einer Pressemitteilung des US-Finanzministeriums ist die deutsche Tochtergesellschaft von Rosneft von den Sanktionen ausgenommen. Wie das Portal "Argus Media" berichtet, decke sich das mit der Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums.

Ministerium: Maßnahmen richten sich nicht gegen Rosneft-Tochter

Auf Anfrage habe eine Sprecherin mitgeteilt: "Entsprechend der gemeinsamen Zielsetzung der G7 gehen wir davon aus, dass die Maßnahmen der Vereinigten Staaten — ebenso wie die Maßnahmen der EU und des Vereinigten Königreichs — sich nicht gegen die in Treuhand des deutschen Staates geführten Tochtergesellschaften von Rosneft in Deutschland richten sollen."

Video | Trump sanktioniert russische Ölwirtschaft Quelle: Glomex

Als Grund nennt das Ministerium, dass das operative Geschäft nicht aus Russland gesteuert werde und keine Einnahmen für die russische Muttergesellschaft generiert würden. Dem Bericht zufolge prüfe derzeit die Bundesnetzagentur, Treuhandverwalter von Rosneft Deutschland, ob es trotzdem indirekte Auswirkungen auf das Deutschland-Geschäft gibt.

USA verhängen neue Sanktionen gegen Russlands Öl-Geschäft

Am Mittwoch hatten die USA gewichtige Sanktionen gegen die größten russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil angekündigt. Als Grund nannte Finanzminister Scott Bessent in einer Erklärung die Weigerung von Kremlchef Wladimir Putin, den Krieg in der Ukraine zu beenden.