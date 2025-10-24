Er soll DB Cargo auf Erfolgskurs bringen

Auch die Hamas Palästinenser einigen sich auf Verwaltung für Gaza

24.10.2025

Kinder in den Trümmern von Gaza: Die Hamas veröffentlichte die Erklärung der Palästinensergruppen auf ihrem offiziellen Telegram-Kanal. (Quelle: Abdel Kareem Hana)

Die von den USA vermittelte Einigung sieht vor, dass Gaza künftig von unabhängigen Experten verwaltet wird. Dafür haben die Palästinenser nun den Weg geebnet.

Die zerstrittenen palästinensischen Gruppen haben sich darauf geeinigt, die Verwaltung des Gazastreifens einem unabhängigen Komitee zu übertragen. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung verschiedener Organisationen hervor, die sich in der ägyptischen Hauptstadt Kairo beraten hatten.

Medienberichten zufolge waren auch die Hamas und deren Partnerorganisation Islamischer Dschihad beteiligt. Die Hamas veröffentlichte die Erklärung auch auf ihrem offiziellen Telegram-Kanal. Eine Liste der teilnehmenden Gruppen wurde nicht veröffentlicht.

Neue Verwaltung in Gaza ist Teil von Trumps Friedensplan

Das aus Palästinensern bestehende Komitee solle gemeinsam mit arabischen Ländern und internationalen Institutionen "auf der Grundlage von Transparenz und Rechenschaftspflicht" die Verwaltung der wichtigsten Versorgungsleistungen in dem Küstenstreifen übernehmen, so die Erklärung weiter.

Der Friedensplan von US-Präsident Donald Trump sieht vor, dass der Gazastreifen von einer Übergangsregierung palästinensischer Technokraten unter Aufsicht eines internationalen Gremiums regiert werden soll. Die Hamas hatte bereits ihre Bereitschaft dazu signalisiert.

Geplante Entwaffnung der Hamas wird nicht erwähnt

Die Palästinensergruppen sprachen sich in der Erklärung für eine weitere Umsetzung der von den USA vorgelegten Waffenstillstandsvereinbarung zwischen der Hamas und Israel aus. Sie betonten zudem die Bedeutung einer UN-Resolution über die geplante Stationierung internationaler Friedenstruppen im Gazastreifen. An Israel richteten sie die Forderung, seine Truppen abzuziehen sowie alle Grenzübergänge zu öffnen und humanitäre und medizinische Hilfsgüter in das Küstengebiet zu lassen. Außerdem müsse ein umfassender Wiederaufbau beginnen.