Wahlen in Argentinien Jetzt rächt sich der Radikalkurs
Argentinien steht vor turbulenten Parlamentswahlen. Mileis politische Zukunft und der umstrittene Kurs seiner Regierung könnten dabei auf die Probe gestellt werden.
Am Sonntag werden in Argentinien die Hälfte der Mandate in der Abgeordnetenkammer und ein Drittel der Mandate im Senat erneuert. Obwohl kein neues Staatsoberhaupt gewählt wird, lohnt es sich, bei diesen Wahlen näher hinzusehen.
2023 gewann der libertäre Ökonom Javier Milei überraschend die Präsidentschaftswahlen. Lange Zeit wurde der Mann mit den verstrubbelten Haaren, der im Wahlkampf mit Lederjacke, Kettensäge und Rockmusik Stadien füllte, von den etablierten Parteien nicht als ernsthafte Konkurrenz wahrgenommen.
Fast unbemerkt zog er in den Monaten vor der Wahl an den Peronisten und der Wahlallianz im Mitte-rechts-Lager vorbei. Am 10. Dezember 2023 trat er sein Amt mit dem Versprechen an, Korruption und Misswirtschaft ein Ende zu setzen, die Inflation zu bekämpfen, durch rigorose Sparpolitik das Haushaltsdefizit auszugleichen und Argentinien ganz nach dem Motto "Make Argentina Great Again" zu alter Größe zurückzuführen. Seitdem blickt die Welt mit Interesse auf das Land.
Zur Person
Susanne Käss leitet seit August 2022 das Auslandsbüro der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Argentinien. Ihre Arbeit für die Stiftung begann 2007 als Trainee in Mexiko. Anschließend leitete sie das Länderprojekt Bolivien sowie das Regionalprogramm zur Politischen Partizipation von Indigenen in Lateinamerika (PPI). Nach drei Jahren als Länderreferentin in der Asienabteilung übernahm sie 2018 die Leitung der Abteilung Personal Ausland. Käss studierte Sprachen, Wirtschafts- und Kulturraumstudien mit Schwerpunkt Lateinamerika an der Universität Passau.
Inflationsbekämpfung und Deregulierung
Milei, der ein heruntergewirtschaftetes Land mit negativen Nettoreserven und hoher Inflation übernahm, konzentrierte sich im ersten Regierungsjahr auf makroökonomische Reformen. Er kürzte massiv Subventionen, halbierte die Zahl der Ministerien und schuf ein Deregulierungsministerium, das später der Musk-Behörde in den USA als Blaupause diente.
Die Inflation sank von 25,5 Prozent im Dezember 2023 auf 2,2 Prozent im Januar 2025, allerdings begleitet von einer tiefen Rezession in den ersten neun Monaten der Amtszeit. Als die Wirtschaft im letzten Quartal 2024 wieder zu wachsen begann und die Armut leicht sank, wurde in liberalen Kreisen das argentinische Wirtschaftswunder bejubelt.
Politische Ohnmacht der Opposition
Die libertäre Regierungspartei La Libertad Avanza (LLA), 2021 gegründet, hält lediglich 15 Prozent der Sitze in der nationalen Abgeordnetenkammer und rund 10 Prozent im Senat. Dennoch setzte Milei seine Reformpolitik im ersten Jahr durch, teils per Dekret, teils durch Unterstützung anderer Parteien. Getragen wurde der Präsident dabei von den hohen Zustimmungswerten in der Bevölkerung, die bis Anfang 2025 stabil bei etwa 55 Prozent lagen. Die Opposition blieb zögerlich, insbesondere das Mitte-rechts-Lager teilte Mileis Reformkurs.
Im Mai 2025 konnte LLA einen deutlichen Sieg bei den Zwischenwahlen in der Stadt Buenos Aires einfahren, allerdings auf Kosten der Mitte-rechts-Partei Propuesta Republicana (PRO), die bei vielen Gesetzesvorhaben auf nationaler Ebene als Mehrheitsgeber für die Regierungspartei fungierte. In einem schmutzigen Wahlkampf wurde gegen die PRO unter anderem ein Deep-Fake-Video eingesetzt.
Erste Risse in der Fassade
Die anfängliche Euphorie wich ab Februar 2025 zunehmender Kritik. Milei bewarb auf X die Kryptowährung LIBRA, die zunächst stark stieg, dann abstürzte – ein Fall für die US-Justiz. Korruptionsvorwürfe gegen ihn und seine Schwester Karina Milei, die das Präsidialamt leitet, häufen sich. Im August wurden Audiodateien eines Ex-Funktionärs publik, die Korruption bei Gesundheitsaufträgen nahelegen. Im Oktober musste sich Milei von Spitzenkandidat José Luis Espert wegen mutmaßlicher Kontakte zur organisierten Kriminalität trennen.
Auch wirtschaftlich trübt sich das Bild: Die Wachstumsprognosen wurden gesenkt, der Binnenkonsum schrumpft, viele Haushalte kommen kaum über die Runden. Nachdem die Regierung im April die Wechselkursbindung durch ein Wechselkursband ersetzt hatte, musste sie mehrfach große Mengen an Dollarreserven verkaufen, um die Währung zu stabilisieren. Das Länderrisiko, das im ersten Regierungsjahr deutlich gesunken war, stieg erneut.
Zudem sorgt Mileis konfrontativer, aggressiver Politikstil für Unmut. Einen deutlichen Denkzettel verpassten die Wähler der Regierungspartei bei den parlamentarischen Zwischenwahlen in der Provinz Buenos Aires im September, bei denen die Peronisten mit rund 47 Prozent der Stimmen klar vor der Wahlallianz zwischen LLA und der PRO mit nur 33,71 Prozent lagen.
Trump und Milei: Eine Männerfreundschaft?
Die Unterstützung Mileis durch die US-Regierung ist zum Politikum in den USA geworden. Um die argentinische Währung zu stabilisieren, haben die USA mehrfach argentinische Pesos gekauft.
Sechs Tage vor den Zwischenwahlen unterzeichneten beide Länder einen Währungsswap von bis zu 20 Milliarden US-Dollar, die Klauseln des Abkommens sind vertraulich. Dafür steht Präsident Trump nun in den USA innenpolitisch unter Druck. Kritiker befürchten die Zahlungsunfähigkeit Argentiniens und wähnen eine politische Motivation.
Trump knüpfte die Finanzhilfen an einen Wahlerfolg Mileis. Dies wurde in Argentinien in breiten Kreisen als massive Einmischung in innere Angelegenheiten wahrgenommen. Zudem befürchtet man, die Finanzhilfe könne an Rohstoffdeals gekoppelt sein.
Was ist von den Wahlen zu erwarten?
Nicht zuletzt durch die Äußerungen von Trump ist der Druck auf die Regierung hoch. Nach den aktuellen Wahlprognosen dürfte LLA das selbst erklärte Wahlziel, in beiden Kammern des Parlaments ein Drittel der Sitze und somit eine Sperrminorität zu erzielen, wohl verfehlen.
Selbst mit der PRO, mit der die Regierungspartei in 10 der 24 Provinzen eine Wahlallianz eingegangen ist, wird das Drittel wohl jeweils nicht erreicht werden. Sollte die Wahl für die Regierung schlecht ausgehen, wird ein Absturz der Märkte befürchtet.
Eine erstarkende innerparlamentarische Opposition dürfte das Regieren in den verbleibenden zwei Amtsjahren deutlich erschweren. Milei hat für den Tag nach der Wahl bereits eine Kabinettsumbildung angekündigt. Diese könnte erste Rückschlüsse darüber zulassen, ob der Präsident seinen kompromisslosen Kurs fortsetzt oder zu Korrekturen bereit ist.
