Erste Risse in der Fassade

Die anfängliche Euphorie wich ab Februar 2025 zunehmender Kritik. Milei bewarb auf X die Kryptowährung LIBRA, die zunächst stark stieg, dann abstürzte – ein Fall für die US-Justiz. Korruptionsvorwürfe gegen ihn und seine Schwester Karina Milei, die das Präsidialamt leitet, häufen sich. Im August wurden Audiodateien eines Ex-Funktionärs publik, die Korruption bei Gesundheitsaufträgen nahelegen. Im Oktober musste sich Milei von Spitzenkandidat José Luis Espert wegen mutmaßlicher Kontakte zur organisierten Kriminalität trennen.

Auch wirtschaftlich trübt sich das Bild: Die Wachstumsprognosen wurden gesenkt, der Binnenkonsum schrumpft, viele Haushalte kommen kaum über die Runden. Nachdem die Regierung im April die Wechselkursbindung durch ein Wechselkursband ersetzt hatte, musste sie mehrfach große Mengen an Dollarreserven verkaufen, um die Währung zu stabilisieren. Das Länderrisiko, das im ersten Regierungsjahr deutlich gesunken war, stieg erneut.

Zudem sorgt Mileis konfrontativer, aggressiver Politikstil für Unmut. Einen deutlichen Denkzettel verpassten die Wähler der Regierungspartei bei den parlamentarischen Zwischenwahlen in der Provinz Buenos Aires im September, bei denen die Peronisten mit rund 47 Prozent der Stimmen klar vor der Wahlallianz zwischen LLA und der PRO mit nur 33,71 Prozent lagen.

Trump und Milei: Eine Männerfreundschaft?

Die Unterstützung Mileis durch die US-Regierung ist zum Politikum in den USA geworden. Um die argentinische Währung zu stabilisieren, haben die USA mehrfach argentinische Pesos gekauft.

Sechs Tage vor den Zwischenwahlen unterzeichneten beide Länder einen Währungsswap von bis zu 20 Milliarden US-Dollar, die Klauseln des Abkommens sind vertraulich. Dafür steht Präsident Trump nun in den USA innenpolitisch unter Druck. Kritiker befürchten die Zahlungsunfähigkeit Argentiniens und wähnen eine politische Motivation.

Trump knüpfte die Finanzhilfen an einen Wahlerfolg Mileis. Dies wurde in Argentinien in breiten Kreisen als massive Einmischung in innere Angelegenheiten wahrgenommen. Zudem befürchtet man, die Finanzhilfe könne an Rohstoffdeals gekoppelt sein.

Was ist von den Wahlen zu erwarten?

Nicht zuletzt durch die Äußerungen von Trump ist der Druck auf die Regierung hoch. Nach den aktuellen Wahlprognosen dürfte LLA das selbst erklärte Wahlziel, in beiden Kammern des Parlaments ein Drittel der Sitze und somit eine Sperrminorität zu erzielen, wohl verfehlen.

Selbst mit der PRO, mit der die Regierungspartei in 10 der 24 Provinzen eine Wahlallianz eingegangen ist, wird das Drittel wohl jeweils nicht erreicht werden. Sollte die Wahl für die Regierung schlecht ausgehen, wird ein Absturz der Märkte befürchtet.