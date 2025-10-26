t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandInternationale Politik

US-Flugzeugträger verlegt: Venezuela antwortet Trump mit Marine-Übung

Reaktion auf Verlegung von Flugzeugträger
Venezuela antwortet auf Trumps Drohung mit Militärmanöver

Von t-online
26.10.2025 - 13:30 UhrLesedauer: 2 Min.
Der venezolanische Verteidigungsminister Vladimir Padrino Lopez: Das Militär steht weiterhin eisern hinter Maduro.Vergrößern des Bildes
Der venezolanische Verteidigungsminister Vladimir Padrino Lopez spricht von Versuchen, sein Land zu destabilisieren. (Quelle: imago)
News folgen

US-Präsident Trump verstärkt die Militärpräsenz vor der Küste Venezuelas. Das Land antwortet mit einer Militärübung und rhetorischen Attacken.

Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump einen Flugzeugträger in die Karibik zu verlegen, hat Venezuela ein Manöver vor seiner Küste angekündigt. "Wir führen eine Übung durch, die vor 72 Stunden begonnen hat, eine Küstenverteidigungs-Übung", so Venezuelas Verteidigungsminister Wladimir Padrino Lopez.

Zuvor hatten die USA ihre Militärpräsenz in der Region ausgebaut. Ein Flugzeugträger der US-Marine sowie mehrere Begleitschiffe seien in die Karibik entsandt worden, hieß es seitens der US-Regierung.

US-Flugzeugträger USS Gerald R. FordVergrößern des Bildes
Der Flugzeugträger «USS Gerald R. Ford» und der dazugehörige Verband werden nach Lateinamerika verlegt. (Archivbild) (Quelle: Federico Gambarini/dpa/dpa-bilder)

Offiziell dient die Mission dem Kampf der US-Regierung gegen Drogen. So wurden mehrere mutmaßliche Schiffe von Drogenschmugglern vor Venezuelas Küste zerstört. Doch bringen Beobachter die Bemühungen der US-Armee auch mit einem möglichen Sturz von Venezuelas links-autoritärem Staatschef Nicolás Maduro in Verbindung.

Verteidigungsminister Padrino sprach einen Tag nach der US-Ankündigung von "verdeckten Operationen, die darauf abzielen, das Land von innen zu destabilisieren".

Parallelen zum Fall Noriega

Die USA hatten bereits 1990 Panamas Staatschef Manuel Noriega abgesetzt. Begründung: Verwicklung in den Drogenschmuggel.

Parallel zum Vorgehen gegen Venezuela erhöhten die USA den Druck auf Kolumbien. Washington hat bislang keine Beweise dafür vorgelegt, dass es sich bei den Zielen der Angriffe tatsächlich um Boote von Drogenschmugglern handelt. Kritikern zufolge sind die Angriffe illegal – selbst wenn sie sich wirklich gegen Drogenhändler richten würden.

Fidel Castro 1959, im Jahr seines größten Triumphes.Vergrößern des Bildes
Fidel Castro (Archivbild): Der 2016 verstorbene kubanische Staatschef widerstand allen amerikanischen Interventionsversuchen. (Quelle: dpa)

Auch Experten wähnen hinter dem Anti-Drogen-Krieg in Venezuela ein größeres strategisches Interesse. "Viele fragen sich, ob die aktuellen Operationen in internationalen Gewässern nicht nur ein Vorwand für eine größere Kampagne zum Sturz des venezolanischen Diktators Nicolás Maduro sind", notierten Henry Ziemer und Ryan C. Berg vom Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington in einer Studie.

Zugleich wiesen die beiden Forscher darauf hin, dass anders als im indopazifischen Raum die USA in Südamerika kaum über geeignete Basen für ein militärisches Vorgehen verfüge. Auch deshalb ließ Trump nun wohlen einen Flugzeugträger verlegen.

Die Liste der Interventionen der USA in Mittel- und Südamerika ist lang. Bereits in den 1840er-Jahren übernahmen die USA nach einem Krieg gegen Mexiko die heutigen Bundesstaaten Texas, Arizona und Kalifornien.

1898 folgte das Ende der spanischen Herrschaft auf Kuba. Mit dem Land vor der Küste verbindet sich aber auch eine der schmerzlichsten Niederlagen der US-Geschichte. 1961 scheiterte in der Schweinebucht der Sturz des kubanischen Sozialisten Fidel Castro.

Verwendete Quellen

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Internationale Politik von A bis Z

Internationale Politik

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom