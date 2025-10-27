Wie Sie das Smartphone als Sehhilfe nutzen

Parlamentswahl in Argentinien Überraschungserfolg – Javier Mileis Partei liegt klar vorne

Von reuters , dpa Aktualisiert am 27.10.2025 - 02:01 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Javier Milei steckt seinen Wahlzettel in die Urne: Argentiniens Staatschef liegt bei der Parlamentswahl vorne. (Quelle: ASSOCIATED PRESS/dpa-bilder)

Die Wirtschaft springt nicht so recht an, Korruptionsskandale im Umfeld des ultraliberalen Präsidenten kratzen an seinem Image. Doch die Argentinier geben ihm noch eine Chance.

Die Partei des argentinischen Präsidenten Javier Milei hat die Zwischenwahlen vom Sonntag (Ortszeit) mit 40,8 Prozent der Stimmen für das Unterhaus gewonnen. Die peronistische Opposition kam nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Stimmen auf 24,5 Prozent. Demnach erhält Mileis Partei 64 Sitze, während auf die Peronisten 31 Mandate entfallen.

Das Ergebnis gilt als deutlicher Sieg für Milei. Seine Partei benötigt zusammen mit ihren Verbündeten 86 Sitze im Unterhaus, um zu verhindern, dass die Opposition ein Veto des Präsidenten überstimmt.

Erhoffter Wirtschaftsaufschwung in Argentinien blieb aus

Die Abstimmung, bei der die Hälfte der Abgeordnetenkammer und ein Drittel des Senats neu besetzt wurden, galt auch als Stimmungstest zur Halbzeit der Präsidentschaft Mileis. Mit seiner harten Sparpolitik ist es ihm zwar gelungen, den Haushalt auszugleichen und die Inflation zu senken. Doch der erhoffte wirtschaftliche Aufschwung bleibt bislang aus, zudem hatte es eine Reihe von Korruptionsskandalen in seinem Umfeld gegeben.

Bislang verfügt Milei in der Abgeordnetenkammer und im Senat nur über wenige eigene Abgeordnete. Zuletzt regierte er weitgehend mit Dekreten, wiederholt wurden seine Gesetzesinitiativen im Kongress gestoppt. So ist Mileis ambitionierte Reformagenda ins Stocken geraten.