Im Südchinesischen Meer US-Kampfjet und Helikopter abgestürzt

Von dpa Aktualisiert am 27.10.2025 - 07:58 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ein Kampfflugzeug vom Typ F/A-18F Super Hornet startet vom Flugzeugträger "USS Dwight D. Eisenhower". (Quelle: Bernat Armangue/AP/dpa/dpa-bilder)

Sie starteten von einem US-Flugzeugträger für einen Routineeinsatz. Doch kurz hintereinander stürzten ein Kampfflugzeug und ein Hubschrauber ab.

Ein von einem US-Flugzeugträger gestartetes Kampfflugzeug und ein Militärhubschrauber sind innerhalb kurzer Zeit nacheinander im Südchinesischen Meer abgestürzt.

Alle Besatzungsmitglieder seien gerettet worden und in stabilem Zustand, erklärte die Pazifikflotte des US-Militärs auf der Plattform X. Die Ursache beider Vorfälle werde untersucht.

Nach dem Start vom Flugzeugträger "USS Nimitz" stürzte der Helikopter des Typs MH-60R Sea Hawk am Sonntagnachmittag gegen 14.45 Uhr (Ortszeit) bei einem Routineeinsatz ab. Die drei Crew-Mitglieder konnten gerettet werden.

Zwei Abstürze im Südchinesischen Meer

Im Anschluss, etwa gegen 15.15 Uhr (Ortszeit), stürzte der Kampfjet des Typs F/A-18F Super Hornet ins Südchinesische Meer. Er war demnach ebenfalls auf einem Routineeinsatz unterwegs. Beide Crew-Mitglieder wurden gerettet.

Das US-Militär machte keine Angaben dazu, wo genau im Südchinesischen Meer es zu den beiden Abstürzen kam. Die US-Marine ist regelmäßig in internationalen Gewässern im Südchinesischen Meer im Einsatz – auch mit dem erklärten Ziel, die Freiheit der Schifffahrt in dem Gebiet aufrechtzuerhalten, durch das wichtige Handelsrouten verlaufen.