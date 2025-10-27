Newsblog zum Ukraine-Krieg Explosionen: Ukraine fliegt massiven Angriff auf Moskau

Von Tobias Schibilla , Finn Michalski Aktualisiert am 27.10.2025 - 08:04 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Eine brennende Ölraffinerie bei Moskau: In der Nacht griff die Ukraine die russische Hauptstadt an. (Quelle: Telegram)

Die Ukraine greift Moskau mit Dutzenden Drohnen an. In der Stadt Pokrowsk kommt es wohl zu schweren Kämpfen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 27. Oktober

Trump kritisiert russische Raketentests

US-Präsident Donald Trump hat den von seinem russischen Kollegen Wladimir Putin verkündeten Abschluss von Tests mit nuklear angetriebenen Marschflugkörpern als "nicht angemessen" kritisiert. "Er sollte den Krieg (in der Ukraine) beenden", sagte Trump am Montag vor Journalisten an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One über Putin. "Ein Krieg, der eine Woche hätte dauern sollen, dauert nun schon fast vier Jahre. Das sollte er tun, anstatt Raketen zu testen."

Putin hat den Abschluss von Tests mit dem neuartigen, nuklear angetriebenen Marschflugkörper Burewestnik verkündet. "Die entscheidenden Tests sind nun abgeschlossen", erklärte Putin in einem am Sonntag vom Kreml veröffentlichen Video eines Treffens mit Militärvertretern. Zudem ordnete der Kreml-Chef darin an, mit den "Vorbereitungen der Infrastruktur für die Stationierung dieser Waffen in den russischen Streitkräften" zu beginnen. Washington wurde nach Angaben des Kreml-Wirtschaftsgesandten Kirill Dmitrijew bereits über den Abschluss der Tests informiert.

Die Marschflugkörper vom Typ Burewestnik (russisch für "Sturmvogel") verfügen über einen Antrieb durch Atomenergie. Putin sprach von "unbegrenzter Reichweite" und einer "einzigartigen Erfindung", über die außer Russland "kein anderer auf der Welt" verfüge.

Ukraine fliegt großen Drohnenangriff auf Moskau

In der Nacht hat die Ukraine einen großen Drohnenangriff auf die russische Hauptstadt Moskau und die umliegende Region gestartet. Ziele des Angriffs waren nach Angaben verschiedener Militäranalysten militärische Einrichtungen, Treibstofflager und Infrastrukturen, die Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen sollen.

Dutzende Drohnen sollen demnach aus verschiedenen Richtungen auf die russische Hauptstadt zugeflogen sein. In mehreren Stadtteilen Moskaus waren in der Nacht Explosionen zu hören, Anwohner berichteten von Rauchentwicklung. In der Stadt Serpuchow südlich von Moskau setzte ein Drohnenangriff ein Treibstofflager in Brand. An den internationalen Flughäfen Domodedowo, Scheremetjewo, Wnukowo und Schukowski wurde der Flugverkehr vorübergehend eingestellt.