Newsblog zum Ukraine-Krieg Wegen Schmuggel-Ballons: Litauen schließt Grenze zu Belarus
Die Ukraine greift Moskau mit Dutzenden Drohnen an. Litauen schließt die Grenze zu Belarus dauerhaft. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Montag, 27. Oktober
Schmuggel-Ballons: Litauen schließt Grenze
Litauen hat mehrere Grenzübergänge zu Belarus geschlossen. Die Maßnahme sei eine Reaktion auf mehrere aus dem Nachbarland gestartete Schmuggelballons, teilte Regierungschefin Inga Ruginienė mit.
Betroffen sind die Übergänge Kamenniy Log und Benyakoni, die ab sofort nicht mehr passiert werden können. Ausnahmen gelten laut Regierung lediglich für Diplomaten sowie ausreisende EU-Bürger. Parallel dazu erwägt Litauen, nach Artikel 4 des Nato-Vertrags Konsultationen innerhalb des Verteidigungsbündnisses zu beantragen. Dieser Schritt erlaubt Mitgliedstaaten, gemeinsame Beratungen einzuleiten, wenn ihre territoriale Integrität oder Sicherheit bedroht ist.
Nach Angaben der Regierung waren in der vergangenen Woche mehrfach Ballons in den litauischen Luftraum eingedrungen. Der internationale Flughafen von Vilnius musste deswegen an vier Tagen zeitweise geschlossen werden. Die Behörden vermuten, dass die Ballons dem Schmuggel von Zigaretten dienen – werfen jedoch auch der Regierung in Minsk vor, diese Praxis stillschweigend zu dulden. "Wir sehen darin hybride Angriffe auf die öffentliche Sicherheit unseres Landes", sagte Ruginienė.
Russland baut "Festung Moskau" weiter aus
Immer häufiger treffen ukrainische Drohnenangriffe die russische Hauptstadt Moskau. Aus diesem Grund zieht der Kreml einen immer dichter werdenden Ring aus Luftverteidigungssystemen um die Millionenmetropole. Wie die Aufrüstung vonstattengeht, lesen Sie hier.
Trump kritisiert russische Raketentests
US-Präsident Donald Trump hat den von seinem russischen Kollegen Wladimir Putin verkündeten Abschluss von Tests mit nuklear angetriebenen Marschflugkörpern als "nicht angemessen" kritisiert. "Er sollte den Krieg (in der Ukraine) beenden", sagte Trump am Montag vor Journalisten an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One über Putin. "Ein Krieg, der eine Woche hätte dauern sollen, dauert nun schon fast vier Jahre. Das sollte er tun, anstatt Raketen zu testen."
Putin hat den Abschluss von Tests mit dem neuartigen, nuklear angetriebenen Marschflugkörper Burewestnik verkündet. "Die entscheidenden Tests sind nun abgeschlossen", erklärte Putin in einem am Sonntag vom Kreml veröffentlichten Video eines Treffens mit Militärvertretern. Zudem ordnete der Kreml-Chef darin an, mit den "Vorbereitungen der Infrastruktur für die Stationierung dieser Waffen in den russischen Streitkräften" zu beginnen. Washington wurde nach Angaben des Kreml-Wirtschaftsgesandten Kirill Dmitrijew bereits über den Abschluss der Tests informiert.
Die Marschflugkörper vom Typ Burewestnik (russisch für "Sturmvogel") verfügen über einen Antrieb durch Atomenergie. Putin sprach von "unbegrenzter Reichweite" und einer "einzigartigen Erfindung", über die außer Russland "kein anderer auf der Welt" verfüge.
Ukraine fliegt großen Drohnenangriff auf Moskau
In der Nacht hat die Ukraine einen großen Drohnenangriff auf die russische Hauptstadt Moskau und die umliegende Region gestartet. Ziele des Angriffs waren nach Angaben verschiedener Militäranalysten militärische Einrichtungen, Treibstofflager und Infrastrukturen, die Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen sollen.
Dutzende Drohnen sollen demnach aus verschiedenen Richtungen auf die russische Hauptstadt zugeflogen sein. In mehreren Stadtteilen Moskaus waren in der Nacht Explosionen zu hören, Anwohner berichteten von Rauchentwicklung. In der Stadt Serpuchow südlich von Moskau setzte ein Drohnenangriff ein Treibstofflager in Brand. An den internationalen Flughäfen Domodedowo, Scheremetjewo, Wnukowo und Schukowski wurde der Flugverkehr vorübergehend eingestellt.
Laut russischen Augenzeugenberichten brachte das russische Militär mobile Flugabwehreinheiten auf Pick-up-Trucks in Stellung. Dennoch sei es zu vielen Explosionen im Stadtgebiet gekommen. Russland erklärte, es habe in der Nacht 193 ukrainische Drohnen abgewehrt, davon 34 in der Nähe von Moskau. Die russischen Zahlen gelten gemeinhin als nicht vertrauenswürdig. Erfolgreiche ukrainische Angriffe werden seitens des Kreml quasi nicht kommuniziert.
Sonntag, 26. Oktober
Selenskyj berichtet von schweren Kämpfen um Pokrowsk
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat von schweren Kämpfen um die Stadt Pokrowsk im Osten des Landes berichtet. Dabei helfe vor allem der Einsatz der ukrainischen Bukowina-Brigade in der benachbarten Stadt Myrnohrad. "Genau dort, gegenüber von Pokrowsk, haben die Russen ihre Hauptangriffstruppe konzentriert – und das ist eine beträchtliche Anzahl von Besatzungstruppen", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.
"Natürlich führt dies zu einer schwierigen Situation in Pokrowsk und allen benachbarten Gebieten", führte Selenskyj weiter aus. "Es gibt heftige Kämpfe in der Stadt, an den Zufahrtswegen zur Stadt." Auch die Versorgung sei schwierig. Dennoch werde weiter gegen die Besatzer gekämpft: "Wir müssen den Russen weiterhin so viele Verluste wie möglich zufügen."
Putin-Vertreter mit kuriosem Gastgeschenk in den USA
Ein wichtiger Unterhändler Wladimir Putins hat zu Verhandlungen in USA ein besonderes Gastgeschenk für seine US-Gesprächspartner mitgebracht. Auf seinem Telegram-Kanal postete Kirill Dimitrijew das Foto einer Pralinenschachtel mit Putins Konterfei.
Der Inhalt der Boxen, die die Aufschrift "Große Worte eines großen Mannes" trägt: Zwölf Schokoladenpralinen, verziert mit je einem Putin-Zitat.
Dabei handelt es sich um Aussprüche wie "Russlands Grenzen enden nirgendwo" oder "Russland fürchtet nichts". Auf einem anderen Verpackungspapier steht: "Es ist Gottes Aufgabe, Terroristen zu vergeben. Meine Aufgabe ist es, sie zu ihm zu schicken." Lesen Sie hier mehr dazu.
- Eigene Recherchen
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters