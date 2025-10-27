t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandInternationale Politik

Russland: Drohnen aus der Ukraine – Putin baut die "Festung Moskau" aus

Putin in Sorge
Die "Festung Moskau" nimmt weiter Form an

Von t-online, tos
Aktualisiert am 27.10.2025 - 09:20 UhrLesedauer: 2 Min.
Ein Panzir-S1-Luftabwehrsystem: Mit unter anderem solchen Abwehrmaßnahmen will Russland seine Hauptstadt schützen.Vergrößern des Bildes
Ein Panzir-S1-Luftabwehrsystem: Mit unter anderem solchen Abwehrmaßnahmen will Russland seine Hauptstadt schützen. (Quelle: IMAGO/Russian Defence Ministry)
News folgen

Russland macht seine Hauptstadt zur Festung: Kiews Langstreckendrohnen zwingen Moskau zum massiven Ausbau der Luftabwehr.

Im vierten Jahr des russischen Angriffskriegs schafft es die Ukraine immer wieder, mit Langstreckendrohnen empfindliche Angriffe auf das russische Staatsgebiet durchzuführen. Insbesondere Ölraffinerien stehen im Mittelpunkt der ukrainischen Drohnenattacken, deren Folge ein deutlicher Einbruch der russischen Wirtschaft war. Auch die Rüstungsproduktion stagniert erstmals seit Beginn des russischen Überfalls.

Neben der kritischen Infrastruktur in Russland wird allerdings auch die Hauptstadt Moskau immer häufiger zum Ziel der ukrainischen Attacken. In der Nacht zu Montag kam es dort zu mehreren Explosionen, nachdem Drohnen in verschiedenen Stadtvierteln der Metropole eingeschlagen waren. Auch deshalb scheint Russland die Luftverteidigung um seine Hauptstadt derzeit massiv zu verstärken, wie der gut informierte Blog "The War Zone" unter Berufung auf Militäranalysten berichtet.

Die Hauptstadt wurde seit 2023 umfassend mit modernen Luftabwehrsystemen wie S-300 und S-400 ausgestattet. Auf Dächern, unter anderem des Verteidigungsministeriums, wurden Panzir-Systeme installiert. Zusätzlich entstanden massive Verteidigungstürme, die an die Flaktürme des Zweiten Weltkriegs erinnern.

Auch Putins Sommerresidenz wird geschützt

Ein Kartierungsprojekt des Journalisten Mark Krutov zeigt zahlreiche Luftabwehrstellungen in und um Moskau – darunter auch mobile Einheiten sowie Tor-Systeme. Die Karte zeigt außerdem, dass die Kreml-Truppen derzeit neue Positionen vorbereiten, unter anderem dort, wo früher einmal der Ismailowo-Park Besucher mit einer Gartenausstellung lockte.

Empfohlener externer Inhalt
X
X

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.

Auch Wladimir Putins Residenz am Waldaisee ist umfangreich gesichert: Dort würden mindestens 13 Verteidigungstürme und ein S-400-System die Datsche des russischen Präsidenten schützen, berichtete "The War Zone". Ergänzt wird der Schutz durch das ROSC-1-Radar, das speziell auf die Erkennung kleiner Drohnen ausgelegt ist.

Dass Russland seine moderne Luftabwehr so stark auf Moskau und die Residenz Putins konzentriert, lässt für "The War Zone" auf ein neues Bedrohungsverständnis der russischen Führung schließen. Während politische Machtzentren stark geschützt würden, blieben Industrieanlagen und Öl-Infrastruktur angreifbar. Für die Ukraine bedeute das, dass weiterhin strategische Ziele tief im russischen Hinterland erreichbar seien.

Verwendete Quellen
  • X-Profil von Mark Krutov

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Internationale Politik von A bis Z

Internationale Politik

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom