Bürgerkrieg im Sudan "Sie schießen auf Zivilisten und rufen 'Tötet die Nuba'"

Von t-online , tos 27.10.2025 - 11:06 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Angehörige der RSF-Miliz schießen auf flüchtende Zivilisten: Die Gegner der sudanesischen Regierung sollen die Großstadt El Fascher eingenommen haben. (Quelle: Telegram)

Der Bürgerkrieg im Sudan spitzt sich erneut zu. Die RSF-Miliz soll die Großstadt El Fascher eingenommen haben – und dort laut Beobachtern Zivilisten umbringen.

Nach der mutmaßlichen Einnahme der sudanesischen Großstadt El Fascher durch die Rapid Support Forces (RSF) verschärft sich die humanitäre Lage in dem afrikanischen Staat erneut. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind etwa 300.000 Zivilisten in der zehntgrößten Stadt des Landes eingeschlossen. Laut einem bisher unbestätigten Bericht des Sudan Doctors Network sollen die RSF-Milizionäre Dutzende Menschen hingerichtet und medizinische Einrichtungen geplündert haben.

Wie Tom Fletcher, Leiter des UN-Nothilfebüros (Ocha), erklärte, hätten die anhaltenden Kämpfe die Versorgungslage dramatisch verschärft. "Hunderttausende Menschen können die Stadt nicht verlassen, sie haben keinen Zugang zu Nahrungsmitteln oder medizinischer Hilfe", sagte Fletcher. Berichte über intensiven Artilleriebeschuss und Gefechte am Boden seien "sehr besorgniserregend".

Berichte über Massaker an Zivilisten

Mit Blick auf frühere Eroberungen der RSF äußern Menschenrechtsorganisationen und Beobachter große Sorge über mögliche Gräueltaten. Nach Angaben des Sudan Doctors Network sollen RSF-Kämpfer gezielt Bewohner El Faschers, die zur Volksgruppe der Nuba gehören, getötet haben.

Zwar lassen sich diese Berichte derzeit nicht unabhängig überprüfen, für die Darstellung sprechen allerdings von RSF-Kämpfern veröffentlichte Videos. Sie zeigen die Angehörigen der Miliz auf Jeeps sitzend, wie sie aus El Fascher fliehende Zivilisten verfolgen. "Sie schießen auf Zivilisten und rufen 'Tötet die Nuba', schreibt der Journalist Thomas van Linge auf X, der die Lage im Sudan seit Jahren beobachtet. Die Nuba sind die größte nicht-arabische Volksgruppe im Sudan.

In einem weiteren Video machen sich die Angehörigen der Miliz über eine gerade von ihnen getötete Frau lustig. Mehrfach stößt ein Kämpfer sie mit dem Lauf seiner Kalaschnikow an. "Steh doch auf, steh auf wenn du kannst", ruft er lachend.

Journalist wohl in Gewalt der RSF

Sorge gibt es außerdem um den Journalisten Muammar Ibrahim, der für Al Jazeera und weitere Fernsehsender arbeitet und während der Belagerung El Faschers aus der Stadt berichtete. Ein Video zeigt den Journalisten umringt von Milizionären. "Die RSF-Miliz ist vollumfänglich für seine Sicherheit verantwortlich", schreibt der freie türkische Journalist Umut Çağrı Sarı auf X. "Ich rufe die internationale Gemeinschaft und Menschenrechtsorganisationen dazu auf, sich für die sofortige Freilassung Muammars einzusetzen".

