"Angriff auf die Wiederaufrüstung des Westens" China zieht die Daumenschrauben an

Von Martin Küper 29.10.2025 - 09:06 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Chinas Staatschef Xi Jinping: Seltene Erden für westliche Rüstungsfirmen soll es künftig gar nicht mehr geben. (Quelle: IMAGO/Witt Jacques/Pool/ABACA/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Europa muss sich militärisch rüsten für einen möglichen Angriff Russlands. Ausgerechnet jetzt verknappt China die dafür nötigen Rohstoffe.

Die Welt hätte gewarnt sein können. Schon 2011 spielte China seine globale Dominanz bei den sogenannten Seltenen Erden rücksichtslos aus. In einem Handelsstreit mit Europa und den USA drosselte Peking damals den Export der Metalle, ohne die kein Smartphone, keine Windturbine und kein Elektromotor auskommt. Seit US-Präsident Donald Trump im Frühjahr einen regelrechten Handelskrieg mit China losgetreten hat, verschärft die Regierung in Peking erneut den Zugang zu den wichtigen Rohstoffen – und droht, westliche Firmen bald praktisch ganz von der Versorgung abzuschneiden.

So kündigte das Handelsministerium in Peking kürzlich an, den Export der insgesamt 17 Metalle künftig noch strenger zu kontrollieren. Ausfuhrgenehmigungen für militärische Zwecke soll es dann gar nicht mehr geben, Lieferungen an westliche Firmen aus dem Bereich der Chipherstellung sollen von Fall zu Fall geprüft werden. Wann die neuen Regeln in Kraft treten, ist unklar. Doch der Bund der Deutschen Industrie (BDI) warnt bereits in aller Deutlichkeit vor den Auswirkungen.

Deutsche Industrie warnt vor "Angriff auf Wiederaufrüstung"

"Die deutsche Industrie droht zum Opfer eines Großmachtkonfliktes zwischen den USA und China zu werden", heißt es in einer aktuellen Stellungnahme des Verbandes. "Die neuen Kontrollen können als direkter Angriff auf die Wiederaufrüstung des Westens verstanden werden." Auch ein Bericht der US-Nachrichtenagentur Bloomberg lässt erahnen, vor welchen Problemen die europäischen Rüstungsfirmen bald stehen könnten.

Laut Bloomberg verlangt Peking schon jetzt die Herausgabe von vertraulichen Daten im Gegenzug für Ausfuhrgenehmigungen für Seltene Erden. Verlangt werden etwa Produktfotos, Angaben zur genauen Verwendung der Mineralien, Fertigungsdiagramme und Kundendaten. In manchen Fällen will Peking zudem die Produktionszahlen der vergangenen drei Jahre sowie Prognosen für die kommenden drei Jahre sehen, heißt es. Solche Informationen könnten Peking in die Lage versetzen, die Liefernetzwerke von Firmen oder die Anfälligkeit im Falle eines Exportstopps zu analysieren, heißt es.

Nach 2011 legte sich die Aufregung schnell wieder