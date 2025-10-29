Wahl in den Niederlanden Das ist der Mann, der Wilders den Rang abläuft

Von Peter Riesbeck Aktualisiert am 30.10.2025 - 09:58 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Rob Jetten (Archivbild): Dem Kandidaten der sozialliberalen Partei D66 kommt bei der Regierungsbildung in den Niederlanden eine entscheidende Rolle zu. (Quelle: IMAGO/Jeroen Jumelet/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Sozialliberale Jetten überrascht bei der Niederlande-Wahl. Seine Partei D66 hat stark zugelegt. Jetten setzt nicht nur in der Politik Akzente.

Rob Jetten blieb auch am Wahltag noch ruhig. "Ich bin müde, aber zuversichtlich", sagte er bei der Stimmabgabe. Am Abend war dann klar: Jetten hat Grund zur Freude. Erste Hochrechnungen sehen seine sozialliberale Partei D66 erstmals in ihrer Geschichte als große Gewinnerin der Wahl.

Mindestens 26 Sitze holte Jetten – noch mehr als Sigrid Kaag, die vor vier Jahren mit 24 Mandaten das damals beste D66-Ergebnis eingefahren hatte. Kaag aber zögerte mit dem Versuch, am großen Premier Mark Rutte vorbei eine neue Regierung zu bilden. So landete D66 nur als Juniorpartner unter Rutte im Kabinett und Jetten stieg auf, erst zum Minister für Klima und Energie, dann – nach Kaags Rückzug – zum Vize-Premier.

Die Regierung hielt nicht lange. Vor zwei Jahren stürzte das Kabinett Rutte. Bei den vorgezogenen Neuwahlen fielen die Sozialliberalen mit Jetten als Frontmann zurück auf neun Mandate. Der gescheiterte Kandidat ging an seine Wahlanalyse.

Mit einschneidenden Folgen. So veränderte Jetten für diese Kampagne seine politische Rhetorik. "Wir sprechen nicht so sehr über die Risiken eines ansteigenden Meeresspiegels, sondern eher über die Chancen von Wärmepumpen", so der Liberale. Er begreift Klimaschutz als Chance. Zum besseren Verständnis schiebt er gleich hinterher: "Klima ist längst kein linkes Thema mehr."

Jetten, studierter Betriebswirt, ist 38 – der jüngste Spitzenkandidat der großen Parteien bei dieser Wahl in den Niederlanden. Doch beim liberalen Aufstieg profitierte Jetten nicht nur von seinem jugendlichen Image, sondern auch von einer radikalen Abkehr vom klassischen Rechts-links-Schema. "Es geht im Wahllokal nicht um rechts oder links, sondern um die Frage: Welchen Vibe hat eine Partei?"