Mut im Hamas-Kugelhagel Wie vier Beduinen zu Helden des 7. Oktobers wurden

Von t-online , tos 28.10.2025 - 07:39 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Hamas-Angriff auf das Nova-Festival in Israel (Archivbild): Ungefähr 40 Leben retteten vier junge Beduinen am 7. Oktober 2023. (Quelle: ap)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Beim Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober riskierten vier junge Muslime ihr Leben. So retteten sie rund 40 Israelis.

Als am frühen Morgen des 7. Oktober 2023 schwer bewaffnete Hamas-Terroristen das Nova-Festival in der Nähe des Kibbuz Re'im im Süden Israels angriffen, war das Chaos vollkommen. Schüsse hallten über das Gelände, Rauch lag in der Luft, hunderte Festivalbesucher flohen in Panik. Mitten in dieses Krisengebiet fuhren vier Männer, die davon erfahren hatten, dass ihr Cousin Hisham in der Nähe eingeschlossen sei.

Ismail, Rafi, Chamad und Dahesch Alkrenawi – allesamt muslimische Beduinen aus der Stadt Rahat – wussten nicht, was sie erwartete. Doch ihr Entschluss stand fest. Sie bestiegen ihren Jeep und machten sich auf den Weg zu dem Ort, der ein Symbol für den Hamas-Überfall auf Israel werden sollte. Anstatt nur ihre Verwandten zu retten, begannen sie, auch Fremde zu evakuieren. Immer wieder fuhren sie zurück ins Kampfgebiet, zogen Verwundete aus dem Staub, sprachen panischen Jugendlichen Mut zu, brachten Menschen in Sicherheit. Am Ende des Tages hatten sie rund 40 Festivalbesucher gerettet.

"Unser Gewissen erlaubte es uns nicht, sie dort unter Beschuss zurückzulassen", sagten die Männer später. Erst nachdem sie Dutzende Menschen evakuiert hatten, fanden sie ihren Cousin – gemeinsam mit einer israelischen Frau, Aya Meydan, die sich stundenlang mit ihm in einem Feld versteckt gehalten hatte. Als israelische Soldaten den Jeep anhielten und die Männer zunächst für Angreifer hielten, war es Aya, die die Situation klärte. "Sie kamen, um uns zu retten", rief sie.

Cousins bekommen Friedenspreis in Jerusalem

Für ihren außergewöhnlichen Einsatz wurden die vier Cousins nun mit dem Mount Zion Award ausgezeichnet. Die Verleihung fand am Sonntag in der Dormitio-Abtei in Jerusalem statt. Mit dem Preis ehren das Institut für Jüdisch-Christliche Forschung in Luzern und die Dormitio-Abtei seit 1987 Persönlichkeiten, die sich für den interreligiösen Dialog im Heiligen Land einsetzen. Neben den Alkrenawi-Cousins wurde auch die Religionswissenschaftlerin Dr. Karma Ben-Johanan ausgezeichnet.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Die Beduinen leben in Israel in einem kulturellen Spannungsfeld – als arabische Muslime mit israelischer Staatsbürgerschaft. Diskriminierung und strukturelle Benachteiligung prägen ihren Alltag. Umso bemerkenswerter ist ihr entschlossenes Handeln in einem Moment größter Unsicherheit. "Nicht die Gefahr hat unsere Entscheidung bestimmt, sondern das Wissen, dass jedes Leben gleich viel wert ist", sagten sie bei der Preisverleihung. In ihrer Kultur heiße es: Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Das ist nicht nur ein Grundsatz der beduinischen Kultur, sondern auch ein Teil des Talmud, der zentralen Schrift des Judentums.