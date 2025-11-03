Ein fast religiöses Bild also – wie ein Heiliger oder Märtyrer?

Eher wie ein Überwesen. Mich erinnert die Situation an eine Szene aus der sowjetischen Literatur. In einem Werk von Wenedikt Jerofejew gibt es einen Helden, der plötzlich begreift, dass auch Stalin zur Toilette gehen muss. Dieser Gedanke erschüttert den Helden zutiefst. Denn wie kann jemand, der gottgleich ist, etwas so Menschliches tun? Genauso ist es mit Putin. Er darf kein Mensch sein. Sein Image lebt von dieser Distanz – von der Vorstellung, dass er unfehlbar, unsterblich, immer stark ist.

Und dennoch ist Putins Verhältnis zu Alina Kabajewa in Russland ein offenes Geheimnis. Im Widerspruch dazu steht sein Image eines Überwesens. Putin predigt "traditionelle Werte". Gleichzeitig lebt er selbst demonstrativ nicht diese Werte. Wie gelingt es ihm, diese Widersprüche zu glätten?

Innenpolitisch ist das leicht zu erklären. Russland ist ein Land, das im 20. Jahrhundert seine gesamte moralische und historische Orientierung verloren hat. In einer Generation war das Land zutiefst gläubig – in der nächsten kämpfte es militant gegen Religion. Millionen Menschen, die einst in Kirchen beteten, stürzten später deren Kuppeln ein. Und dann, nach dem Zerfall der Sowjetunion, erklärten plötzlich wieder alle, sie seien gläubig.

Diese radikalen Umbrüche haben ein Vakuum geschaffen. Ein Land ohne feste Werte, ohne stabile Maßstäbe. Wer ist "gut", wer "böse"? Der Zar, Lenin, Stalin? Die Antworten ändern sich ständig.

Momentan diktiert Putin die Antworten. Und führt selbst vor, wie man sich problemlos vom KGB-Agenten, der jegliche Religion zu bekämpfen schwor, zum Verteidiger der orthodoxen Kirche verwandeln kann.

Die Menschen haben gelernt, Widersprüche zu ertragen. Sie glauben nicht an Konsistenz, sondern an Anpassung. Und hier liegt Putins Stärke. Er spiegelt dieses Denken perfekt wider. Er kann an einem Tag über Religion und den Wert des menschlichen Lebens sprechen – und am nächsten über Atomwaffen. Und niemanden verwundert es.

Putin hält bewusst den Zustand der Orientierungslosigkeit aufrecht – und präsentiert sich zugleich als einziger Fixpunkt darin. Für viele Russen ist er längst kein Präsident mehr, sondern ein Zustand. Und genau das ist seine größte Leistung – und zugleich seine größte Gefahr: Er hat ein Land geschaffen, das glaubt, ohne ihn keine Zukunft zu haben. In den Schulen lernen Kinder heute über ihn, als wäre er bereits ein historischer Führer, nicht ein gegenwärtiger Politiker. Das ist kein Zufall. So entzieht er sich der normalen Logik der Zeit – der Kritik, der Verantwortung, der Endlichkeit.