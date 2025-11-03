"Jeder Name ist ein Beweisstück" Kinder, Ikonen und Affären – Putins Machtspiele
Sex, Macht, Geheimnisse: Michail Rubin erzählt im Interview, wie Wladimir Putin seine Gegner mit Sex-Kompromaten ausschaltet – und selbst ein Leben führt, das im Widerspruch zu allem steht, was er predigt.
Drei Kinder will Wladimir Putin von jeder russichen Familie haben. Die Russen sollen gebären, um jeden Preis, und zwar jetzt. "Vaterschaft und Mutterschaft sind ein Glück. Und man sollte das Glück nicht auf später verschieben", erklärte jüngst der Kremlchef. Für minderjährige Schülerinnen gibt es Förderprogramme – wenn sie noch vor ihrem Schulabschluss Kinder bekommen. Gleichzeitig versinkt Russland in einer bizarren Prüderie. Nach mehr als einem Vierteljahrhundert unter Wladimir Putin ist Russland wieder auf dem besten Weg zu einer sexbefreiten Gesellschaft – wie einst die Sowjetunion. Doch heute sollen "traditionelle orthodoxe Werte" die russische Gesellschaft erretten. Dabei spielt Sex in der Karriere von Wladimir Putin eine nicht zu unterschätzende Rolle.
Im Gespräch mit t-online erklärt der russische Investigativjournalist Michail Rubin, wie Sex Wladimir Putin zur Macht verholfen hat und wie die scheinbar unauflösbaren Widersprüche seiner Politik ihn an der Macht halten.
t-online: Herr Rubin, Ihr neues Buch "Der Zar höchstpersönlich – wie Wladimir Putin uns alle getäuscht hat" beginnen Sie mit der Episode um den früheren Generalstaatsanwalt Juri Skuratow. Warum ist dieser Fall so zentral für das Verständnis der Putin-Ära?
Rubin: Ende der 1990er regierte in Russland ein hinfälliger Präsident Jelzin – einst populär, am Ende mit einem Zustimmungswert von null. Klar war: Er konnte nicht an der Macht bleiben. Hinter den Kulissen tobte ein Machtkampf. Die Gegner Jelzins versuchten, ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten. Einer ihrer wichtigsten Unterstützer war Generalstaatsanwalt Juri Skuratow. Man musste ihn um jeden Preis loswerden – und das tat man, indem man ihn lächerlich machte.
Wie das?
Skuratow wurde in ein Hotelzimmer gelockt und dort mit Prostituierten gefilmt. Die Aufnahmen wurden veröffentlicht. Damit war seine Karriere erledigt. Hinter dieser Operation stand kein anderer als Wladimir Putin. Nicht als alleiniger Organisator, aber er war damals Chef des FSB – und ihm war die Durchführung dieser Operation anvertraut worden.
Zur Person
Michail Rubin begann seine journalistische Karriere bei der russischen Tageszeitung "Iswestija", wechselte schließlich zur führenden Wirtschaftszeitung RBK und später zum oppositionellen Fernsehsender Doschd, wo er vornehmlich über die Arbeit Wladimir Putins und der Präsidialverwaltung berichtete. 2018 gehörte er zu den Mitbegründern des Investigativmediums "Projekt", wo er stellvertretender Chefredakteur wurde. Im Zuge seiner Recherchen geriet er unter Druck. 2021 kam es zu Durchsuchungen in seiner Wohnung. Im Juli desselben Jahres wurde Rubin vom russischen Justizministerium in das Register sogenannter "ausländischer Agenten" aufgenommen. Kurz darauf musste Rubin Russland verlassen, nachdem "Projekt" zur "unerwünschten Organisation" erklärt worden war.
Ein Sex-Kompromat ebnete Wladimir Putin also den Weg zur Macht?
Das war einer der Momente, in denen Putin seine Nützlichkeit für Jelzins Umfeld unter Beweis stellte. Ganz genau so, als er zuvor seinen Mentor Anatoli Sobtschak vor Strafverfolgung geschützt und ins Ausland gebracht hatte. Jelzins Leute zogen daraus ihre Schlüsse: Putin war loyal. Und Loyalität ist bis heute das entscheidende Wort in seinem Machtkreis.
Greift Putin häufig zu solchen Methoden? Seit Jahren wird über ein ähnliches Sex-Kompromat gegen Donald Trump spekuliert, das der Kreml haben könnte.
Ich halte das für Verschwörungstheorie. Wäre Weltpolitik so simpel, ließe sich vieles leicht erklären. Trump verhält sich zwar manchmal so, als gäbe es ein Kompromat – aber das ist reine Spekulation. Doch Kompromate sind eine typische putinsche Methode. Sie sind für ihn selbstverständlich geworden.
Ist das auch der Grund für sein eigenes abgeschottetes Privatleben? Hat Putin Angst vor einem Kompromat gegen ihn selbst?
Mit der Macht kommt die Paranoia. Und natürlich fürchtet Putin Komplotte – wie jeder Autokrat. Wer andere vergiften oder töten lässt, muss damit rechnen, dass man ihm Gleiches antut. Das ist die Logik der Angst. Das geht so weit, dass Putin bei Auslandsreisen sogar seine Exkremente einsammeln und mitnehmen lässt, damit niemand an seine DNA gelangt. Das klingt absurd, ist aber belegt. So wie Putin die Kontrolle über den Inhalt seiner Toilette behalten will, will er jede Information über sein Privatleben kontrollieren.
Gleichzeitig redet Wladimir Putin permanent über die Notwendigkeit, Kinder zu gebären, und schwärmt von der angeblich kinderreichen traditionellen russischen Familie. Er selbst ist offiziell geschieden. Seine Töchter aus seiner Ehe bezeichnet er als "diese Frauen". Dabei tauchen immer wieder illegetime Kinder auf. Mit der ehemaligen Sportgymnastin Alina Kabajewa soll er mindestens zwei Söhne haben. Warum präsentiert sich Putin nicht im Kreis seiner Familie? Ganz so, wie es etwa US-Präsidenten traditionsgemäß machen. Das wären doch perfekte Bilder für das Stadtfernsehen. Ein Patriarch und seine Familie. Putin hält sie aber geheim. Warum?
Weil er es kann. Er kann es sich leisten, alles geheim zu halten. Putin steht unter keiner Kontrolle. Es gibt keine Instanz, die ihn zu Offenheit zwingen könnte. Er entscheidet selbst, was die Öffentlichkeit wissen darf – und was nicht. Er sieht keinen Grund, Rechenschaft abzulegen.
Doch der wichtigste Grund für die Geheimhaltung ist Korruption. Denn hinter jeder Person, die mit Putin verbunden ist, stehen riesige Vermögen. Kein einziger Verwandter, keine enge Freundin, kein alter Bekannter, der in den Fokus unserer Recherchen geraten ist, erwies sich als unbeteiligt. Immer tauchten Besitzanteile, Immobilien, Firmenanteile auf – Werte, die ursprünglich dem Staat gehörten. Es geht um Abermilliarden Rubel.
Putin will also keine unnötigen Spuren zu seinem Vermögen legen?
Jeder Name würde ein neues Kapitel von Korruption aufschlagen. Jede Frau, jedes Kind, jeder Cousin – ein möglicher Beweis für Korruption. Darum ist Schweigen Teil seiner Machttechnik. Putin lässt alles im Nebel.
Unsere Arbeit – Recherchen über Putins Umfeld, über seine Frauen, Kinder, Freunde – richtet zwangsläufig den Blick auf diese Dimension. Wir sind keine Boulevardjournalisten. Doch weil russische Staatsmedien Putins Privatleben vollständig ausblenden, bleibt es unabhängigen Medien überlassen, dort nachzuforschen. Nicht aus Neugier, sondern weil sich dahinter systemische Korruption verbirgt.
Haben Sie ein konkretes Beispiel?
Es gibt eine lustige Geschichte aus den 90er Jahren. Damals fand er keine Wohnung, um sich mit seiner Geliebten zu treffen. Putin hatte zu dieser Zeit schlicht keine Wohnung in Moskau. Also wandte er sich an seinen engen Freund Igor Setschin und bat um Hilfe. Setschin stellte ihm eine zur Verfügung.
Der Weg von diesem Putin – der noch um eine Wohnung bat – zu dem heutigen, der über Paläste, Yachten und geheime Anwesen verfügt, ist der Weg seiner Macht. Und genau darum spricht er nicht darüber. Denn hinter jedem Quadratmeter seines heutigen Lebens steckt diese Geschichte – von Abhängigkeit und Bereicherung.
Und heute gilt Setschin als zweitmächtigste Person in Russland. Warum hält aber die russische Öffentlichkeit dieses Schweigen aus?
Weil um Putin ein Mythos aufgebaut wurde: das Bild eines Mannes ohne menschliche Regungen, ohne Familie, ohne Schwächen. Ein Übermensch. Diktatoren neigen dazu, übermenschliche Züge zu bekommen – nicht unbedingt durch eine bewusste Strategie, sondern einfach durch die Mechanik ihrer Macht.
Manchmal versucht die Propaganda sogar, Putin zu "vermenschlichen". Dann berichtet das Fernsehen plötzlich, er habe Enkel, von denen vorher nie die Rede war. Oder man zeigt, wie er durch seine Wohnung läuft und Licht ausschaltet, um Strom zu sparen. Aber das ändert nichts am Grundbild: Putin als unantastbarer Führer, jenseits des Normalen.
Ein fast religiöses Bild also – wie ein Heiliger oder Märtyrer?
Eher wie ein Überwesen. Mich erinnert die Situation an eine Szene aus der sowjetischen Literatur. In einem Werk von Wenedikt Jerofejew gibt es einen Helden, der plötzlich begreift, dass auch Stalin zur Toilette gehen muss. Dieser Gedanke erschüttert den Helden zutiefst. Denn wie kann jemand, der gottgleich ist, etwas so Menschliches tun? Genauso ist es mit Putin. Er darf kein Mensch sein. Sein Image lebt von dieser Distanz – von der Vorstellung, dass er unfehlbar, unsterblich, immer stark ist.
Und dennoch ist Putins Verhältnis zu Alina Kabajewa in Russland ein offenes Geheimnis. Im Widerspruch dazu steht sein Image eines Überwesens. Putin predigt "traditionelle Werte". Gleichzeitig lebt er selbst demonstrativ nicht diese Werte. Wie gelingt es ihm, diese Widersprüche zu glätten?
Innenpolitisch ist das leicht zu erklären. Russland ist ein Land, das im 20. Jahrhundert seine gesamte moralische und historische Orientierung verloren hat. In einer Generation war das Land zutiefst gläubig – in der nächsten kämpfte es militant gegen Religion. Millionen Menschen, die einst in Kirchen beteten, stürzten später deren Kuppeln ein. Und dann, nach dem Zerfall der Sowjetunion, erklärten plötzlich wieder alle, sie seien gläubig.
Diese radikalen Umbrüche haben ein Vakuum geschaffen. Ein Land ohne feste Werte, ohne stabile Maßstäbe. Wer ist "gut", wer "böse"? Der Zar, Lenin, Stalin? Die Antworten ändern sich ständig.
Momentan diktiert Putin die Antworten. Und führt selbst vor, wie man sich problemlos vom KGB-Agenten, der jegliche Religion zu bekämpfen schwor, zum Verteidiger der orthodoxen Kirche verwandeln kann.
Die Menschen haben gelernt, Widersprüche zu ertragen. Sie glauben nicht an Konsistenz, sondern an Anpassung. Und hier liegt Putins Stärke. Er spiegelt dieses Denken perfekt wider. Er kann an einem Tag über Religion und den Wert des menschlichen Lebens sprechen – und am nächsten über Atomwaffen. Und niemanden verwundert es.
Putin hält bewusst den Zustand der Orientierungslosigkeit aufrecht – und präsentiert sich zugleich als einziger Fixpunkt darin. Für viele Russen ist er längst kein Präsident mehr, sondern ein Zustand. Und genau das ist seine größte Leistung – und zugleich seine größte Gefahr: Er hat ein Land geschaffen, das glaubt, ohne ihn keine Zukunft zu haben. In den Schulen lernen Kinder heute über ihn, als wäre er bereits ein historischer Führer, nicht ein gegenwärtiger Politiker. Das ist kein Zufall. So entzieht er sich der normalen Logik der Zeit – der Kritik, der Verantwortung, der Endlichkeit.
Herr Rubin, vielen Dank für das Gespräch!
