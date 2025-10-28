Hamas-Mitglied als Dienstleister Unions-Politiker fordern Erklärung vom ZDF

Das ZDF steht in der Kritik, weil es in Gaza mit einem Techniker eines Dienstleisters zusammenarbeitete, der Hamas-Mitglied gewesen sein soll. Der Fall wirft auch ein Licht auf die fehlende Transparenz bei der Berichterstattung aus Krisengebieten.

Politiker von CDU und CSU haben das ZDF scharf kritisiert, nachdem die Hamas-Mitgliedschaft des im Gazastreifen getöteten Technikers einer Produktionsfirma bekannt geworden ist. Dass dem ZDF die Mitgliedschaft des Mannes in der radikalislamischen Organisation offenbar nicht bekannt gewesen sei, sei "ein Skandal, der das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk tief erschüttert", sagte die Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Kultur und Medien, Ottilie Klein, der "Bild"-Zeitung.

Sie erwarte, "dass das ZDF nun konsequent und lückenlos aufklärt, wie es dazu kommen konnte und ob es noch weitere ähnliche Fälle gibt", sagte die CDU-Abgeordnete. "Vor allem muss aber überprüft werden, ob die Hamas und ihre Unterstützer über diese Produktionsfirma Einfluss auf die Art und die Inhalte der Berichterstattung des ZDF hatten."

Der bei einem israelischen Angriff getötete 37-Jährige war bei der auch im Auftrag des ZDF arbeitenden Produktionsfirma PMP beschäftigt. Das ZDF hatte bereits am Montag mitgeteilt, die israelische Armee habe auf Bitten des Senders ein Dokument vorgelegt, aus dem die Hamas-Mitgliedschaft des Mannes hervorgehe.

Allerdings bleibt aus den Unterlagen offen, wann der Mitarbeiter Mitglied der Terrororganisation gewesen soll.

Der Ingenieur und der achtjährige Sohn eines anderen PMP-Mitarbeiters waren am 19. Oktober bei einem Raketeneinschlag in Deir al-Balah im Süden des Gazastreifens ums Leben gekommen. Das ZDF hatte nach eigenen Angaben seit vielen Jahren mit der Firma zusammengearbeitet.

ZDF: Techniker ohne redaktionellen Einfluss

Das ZDF bekräftigte am Dienstag, dass der Mann als Techniker im Bereich der Übertragungstechnik beschäftigt gewesen und "in journalistische Fragen nicht eingebunden" gewesen sei. "Aufgrund seiner Aufgabe gab es auch keine Kontakte zwischen dem ZDF-Studio in Tel Aviv und dem getöteten Ingenieur", hieß es in einer Erklärung des Senders. Der Mann sei kein ZDF-Mitarbeiter gewesen.

Medien setzen in Krisenregionen auf "Stringer"

Medien arbeiten in Krisengebieten häufig mit sogenannten "Stringern" zusammen – freien Mitarbeitern vor Ort, die Informationen liefern, Bildaufnahmen übernehmen oder Interviews führen. Allerdings wird dies oft nur unzureichend offengelegt.