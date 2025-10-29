t-online - Nachrichten für Deutschland
Sudan: Massaker an Zivilisten durch RSF-Miliz befürchtet

"Alarmierende Berichte"
Experten befürchten Massaker im Sudan

Von dpa
Aktualisiert am 29.10.2025 - 11:22 UhrLesedauer: 2 Min.
Mitglieder der Rapid Support Forces (RSF) bei einer Parade (Archivbild): Experten befürchten, dass vor allem nicht arabischstämmige Zivilisten ins Visier der Miliz geraten könnten.Vergrößern des Bildes
Mitglieder der Rapid Support Forces (RSF) bei einer Parade (Archivbild): Experten befürchten, dass vor allem nicht-arabischstämmige Zivilisten ins Visier der Miliz geraten könnten. (Quelle: Mohamed Babiker/imago-images-bilder)
Nach Einnahme der Stadt Al-Faschir durch die RSF-Miliz droht die Gewalt im Sudan zu eskalieren. Die UN berichten von Hinrichtungen und Gräueltaten gegen Zivilisten.

Nach der Einnahme der sudanesischen Großstadt Al-Faschir durch die RSF-Miliz befürchten Experten eine massive Verschlechterung der Lage für die dort noch lebenden, geschätzt rund 300.000 Zivilisten. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) berichten Flüchtende von willkürlicher Gewalt, Morden und Hinrichtungen.

Justin Lynch, Sudan-Forscher und Geschäftsführer der Conflict Insights Group, sagte dem US-Sender CNN, die Einnahme von El Faschir durch die RSF könnte der von Experten befürchtete Beginn eines Massakers an Zivilisten sein.

Am Montag hatte die sudanesische Armee ihren Rückzug aus der umkämpften Stadt bestätigt. Damit haben die Rapid Support Forces (RSF) die letzte von der Armee kontrollierte Stadt in Darfur eingenommen. Al-Faschir war mehr als 500 Tage von den RSF belagert worden. Die Miliz hatte verhindert, dass Lebensmittel und Hilfsgüter die hungernden Menschen erreichen. Die UN beschreiben die Lage in dem Land als die derzeit größte humanitäre Krise der Welt.

Zehntausende Menschen flüchten aus der Stadt Al-Faschir im SudanVergrößern des Bildes
Menschen sitzen vor einer Mauer mit Einschusslöchern (Archivbild): 500 Tage lang wurde die Stadt belagert. (Quelle: Uncredited/AP/dpa/dpa-bilder)

Die RSF hatte erklärt, sie wolle die Zivilisten in El Faschir schützen und denjenigen, die die Stadt verlassen wollen, sichere Korridore zur Verfügung zu stellen. Das UN-Menschenrechtsbüro meldete "mehrere alarmierende Berichte" über Gräueltaten der RSF, darunter Hinrichtungen von Zivilisten. In Videos soll zu sehen sein, wie Dutzende unbewaffnete Männer erschossen werden.

Vorwürfe gegen die Emirate

Experten kritisieren, dass westliche Regierungen bislang nur Appelle an die RSF richteten und keine Sanktionen gegen Unterstützerstaaten der Miliz verhängten. "Es ist ein weiterer Freibrief an die RSF, an ihre Unterstützer in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), dass sie solche Massenhinrichtungen und ethnische Säuberungen durchführen können, ohne mit internationalen Maßnahmen rechnen zu müssen", sagte Annette Hoffmann von der Denkfabrik Clingendael Institut im ZDF.

Flüchtlinge im SudanVergrößern des Bildes
Flüchtlinge in einem improvisierten Lager (Archivbild): US-Geheimdienste berichten, dass die Vereinigten Arabischen Emirate die Miliz im Sudan unterstützen (Quelle: Mustafa Younes/dpa/dpa-bilder)

Die VAE weisen eine Einmischung in den Konflikt zurück. Das "Wall Street Journal" berichtete allerdings unter Berufung auf US-Geheimdienste, die VAE hätten in diesem Jahr zunehmend Waffen an die RSF geliefert, darunter moderne chinesische Drohnen, Maschinengewehre, Fahrzeuge, Artillerie, Mörser und Munition. Dies sei das jüngste Beispiel dafür, wie die Emirate ihre Macht ausspielten, um ihre Interessen durchzusetzen.

"Hohes Risiko ethnisch motivierter Angriffe"

Tom Fletcher, der Leiter des Nothilfebüros der Vereinten Nationen (Ocha), sagte dem Sender CNN, weiterhin seien Hunderttausende Zivilisten in El Faschir eingeschlossen, ohne Nahrung und medizinische Versorgung. Er berichtete, dass die Fluchtwege aufgrund "intensiver Bombardierungen und Bodenangriffe" blockiert seien.

Kämpfe um El Fascher im SudanVergrößern des Bildes
Luftaufnahme von el-Fascher (Archivbild): Bei der Einnahme anderer Städte durch die Miliz ist es in der Vergangenheit bereits zu schweren Verbrechen gekommen. (Quelle: Planet Labs PBC/Planet Labs PBC/AP/dpa/dpa-bilder)

Auch Experten der Krisenbeobachtungsgruppe ACLED erklärten, es bestehe ein "hohes Risiko ethnisch motivierter Angriffe, insbesondere gegen nicht-arabische Gruppen". Auch in anderen Teilen der westlichen Region Darfur hatte die RSF bei der Einnahme von Gebieten schwere Verbrechen begangen.

Im Sudan herrscht seit April 2023 ein blutiger Machtkampf zwischen De-facto-Machthaber Abdel-Fattah al-Burhan und seinem einstigen Stellvertreter Mohamed Hamdan Daglo, der die RSF befehligt. Die Miliz ist aus arabischen Reitermilizen hervorgegangen, denen – damals gemeinsam mit der sudanesischen Armee – ein Genozid an der ethnisch-afrikanischen Bevölkerung in Darfur mit bis zu 300.000 Toten vorgeworfen wird.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
