Nach Scheitern der Vermittlungsgespräche Pakistan droht Afghanistan mit "Auslöschung"

Von dpa , t-online 29.10.2025 - 15:24 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein Raketensystem der pakistanischen Armee (Archivbild): Im Grenzkonflikt mit Afghanistan wurden die Vermittlungen vorerst eingestellt. (Quelle: IMAGO/ISPR Directorate of Pakistan Force/imago)

Nach dem ergebnislosen Abbruch der Friedensgespräche hat Pakistan den Taliban im Nachbarland Afghanistan mit martialischen Worten gedroht.

Nach dem Scheitern der Vermittlungsgespräche zwischen Pakistan und Afghanistan hat der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif dem Nachbarland eine scharfe Warnung übermittelt. Sein Land "benötigt nicht einmal einen Bruchteil seines Gesamtarsenals, um das Regime der Taliban vollständig auszulöschen und sie in ihre Höhlen-Verstecke zurückzudrängen", sagte Asif.

Asif warf Kabul vor, die Bemühungen um eine stabile Waffenruhe zu untergraben: "Es ist traurig mitanzusehen, wie das Taliban-Regime Afghanistan blindlings in einen weiteren Konflikt treibt, nur um seine widerrechtliche Herrschaft zu sichern und die Kriegswirtschaft aufrechtzuerhalten, die es am Leben erhält", schrieb er auf X.

Vertreter der pakistanischen Regierung hatten die Gespräche zur Beilegung des Konflikts mit Afghanistan zuvor für gescheitert erklärt. Die Unterredungen hätten "keine brauchbare Lösung gebracht", so Pakistans Informationsminister Attaullah Tarar auf der Plattform X.

Pakistan wirft den Taliban in Afghanistan vor, Kämpfern auf ihrem Boden Schutz zu gewähren. Das Regime in Kabul weist das zurück und bezichtigt die pakistanische Seite, hinter Angriffen des IS-Ablegers Islamischer Staat Provinz Khorasan (ISPK) in Afghanistan zu stecken. Islamabad dementiert das.