29.10.2025

Flüchtlinge im Sudan (Archivbild): In dem Land tobt seit Jahren ein blutiger Bürgerkrieg. (Quelle: Eva-Maria Krafczyk)

Genozid-Vorwurf an die Rebellengruppe RSF im Sudan. Sie sollen innerhalb von drei Tagen mehr als 1.500 Zivilisten ermordet haben. Darunter auch Kranke in einer Klinik.

Die paramilitärische Miliz Rapid Support Forces (RSF) hat nach Angaben des Sudanesischen Ärztenetzwerks innerhalb von drei Tagen mindestens 1.500 unbewaffnete Zivilisten in der Stadt Al-Faschir in der Region Darfur getötet – darunter nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO auch mehr als 460 Menschen in einer Klinik. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus zeigte sich "entsetzt und zutiefst schockiert".

Die RSF hatte am Wochenende die Kontrolle über die stark umkämpfte Stadt gewonnen. Die Zivilisten seien getötet worden, als sie versuchten, aus Al-Faschir zu fliehen, teilte das Ärztenetzwerk mit. Die Angaben lassen sich nicht überprüfen.

Das Ärztenetzwerk wirft der Miliz einen Genozid gegen die nicht-arabische Bevölkerung vor. Genozid ist die gezielte und systematische Verfolgung von Bevölkerungsgruppen, die sich durch Sprache, Religion und Tradition von anderen unterscheiden – mit dem Ziel, diese Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten.

In dem ostafrikanischen Land am Horn Afrikas herrscht seit April 2023 ein blutiger Machtkampf zwischen De-facto-Machthaber Abdel-Fattah al-Burhan und seinem einstigen Stellvertreter Mohamed Hamdan Daglo, der die RSF kommandiert.