Donald Trump und Xi Jinping wollen den Handelskrieg zwischen den USA und China entschärft haben. Doch auf den zweiten Blick wird klar: Die Gefahr für die Weltwirtschaft ist nicht vom Tisch. Im Gegenteil.
Es war ein großer Showdown, der jedoch ungewohnt schlecht inszeniert wurde. US-Präsident Donald Trump traf am Donnerstagmorgen (Ortszeit) seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping im südkoreanischen Busan. In einer schmucklosen Flughafenbaracke mit blauem Wellblechdach, die notdürftig mit Teppich und Blumen dekoriert worden war, kamen die beiden Staatschefs zusammen, um den Handelskrieg zwischen China und den USA zu deeskalieren. Alles wirkte etwas improvisiert an diesem Tag.
Nach 100 Minuten Gespräch war alles vorbei, und die beiden Präsidenten reisten direkt aus Südkorea ab. Noch ein Handschlag, und immerhin rang sich Xi noch ein Lächeln ab. Doch es gab nicht einmal eine Pressebegegnung. Das war keine Überraschung, denn Xi macht so etwas grundsätzlich nicht. Trotzdem herrschte zunächst Unklarheit darüber, was zuvor eigentlich besprochen worden war.
Der US-Präsident meldete sich erst etwas später an Bord seiner Air Force One zu Wort. "Auf einer Skala von null bis zehn, wobei zehn der beste Wert ist, würde ich sagen, das Treffen war eine Zwölf", sagte Trump. Gewohnt aufgeblasen feierte er die Vereinbarungen als "unglaublich". Doch viele Details des Deals sind noch ungeklärt: Fest steht nur: Trump und Xi haben in Südkorea Temperatur aus dem Handelskrieg genommen, aber die Kuh ist keinesfalls vom Eis. Es handelt sich lediglich um einen Waffenstillstand, denn die großen Konfliktlinien bleiben.
Die großen Konfliktpunkte bleiben
Trump verkauft Essig als Wein, feiert große Erfolge, die es eigentlich nicht gibt. In einigen Punkten kommt Peking zwar Washington entgegen. Auf den ersten Blick lesen sich die Übereinkünfte eigentlich nicht schlecht, sind vor allem ein positives Signal für die US-Wirtschaft:
- So wird China wieder mehr Sojabohnen aus den USA importieren. Das ist erfreulich für die US-Sojabauern, die mehrheitlich zu Trumps Wählerbasis gehören.
- Xi hat offenbar zugestimmt, seine Exportbeschränkungen für Seltene Erden für ein Jahr nicht mehr zu verschärfen.
- Zudem kündigte Trump an, Fentanyl-Zölle auf chinesische Produkte um 10 Prozentpunkte zu senken. Diese zusätzlichen Importgebühren in Höhe von ursprünglich 20 Prozent hatte Trumps Regierung wegen der tödlichen Fentanyl-Krise in den USA eingeführt. Washington warf Peking seit Längerem vor, nicht genug zu unternehmen, um die Lieferung der zur Herstellung für das synthetische Opioid benötigten Stoffe zu unterbinden. Das soll sich nun ändern.
- Die USA stellen China einen "Energie-Deal" mit Gas- und Öllieferungen aus Alaska in Aussicht.
- Insgesamt betragen die Zölle gegen chinesische Produkte laut Trump ab sofort 47 Prozent.
Das waren die konkreten Ergebnisse. Doch keine der Vereinbarungen schließt Kompromisse mit ein, die zentrale chinesische Interessen berühren. So will China weiterhin, dass Kremlchef Wladimir Putin den Krieg in der Ukraine gewinnt und macht daraus auch kein Geheimnis. Zwar sagte Trump, dass Xi ihm zugesagt habe, Washington bei einer Lösung zu helfen. Doch diese Beteuerungen kommen aus Peking seit Beginn der russischen Vollinvasion 2022. De facto macht Xi das Gegenteil: Er sendet chinesische Halbleiter für die Kriegsproduktion nach Russland, und er setzt Putin keineswegs unter Druck, diesen Krieg zu beenden.
Auch beim Handel mit Seltenen Erden ist China seit dem Frühjahr dazu entschlossen, seine Marktmacht auszuspielen. Wer Maßnahmen gegen chinesische Unternehmen ergreift, bekommt keine Seltenen Erden mehr geliefert. Xi hat seine schärfste Waffe gezeigt, sie genutzt, und er hat sie nun keineswegs aus den Händen gegeben. Auch wenn die Einigung mit Trump Bestand hat, bekommen die USA und womöglich ihre westlichen Verbündeten vielleicht ein Jahr Verschnaufpause. Mehr ist es nicht.
Europa muss Machtpolitik lernen
Xi hat in dem Handelskrieg demonstriert, dass er auf Augenhöhe mit den USA wirtschaftliche Hebel als Waffe benutzen kann. Peking wich im Konflikt keinen Schritt zurück. Xi nahm am Ende Trump an die Leine, zeigte der aggressiven US-Zollpolitik ihre Grenzen auf. Diese Lesart befürchtete Trump auch nach seiner Abreise. "Wir werden heute im Fernsehen nicht so gut aussehen, sie werden sagen, Trump hat den Tatterich bekommen", sagte der US-Präsident im Flugzeug.
Aber die Auseinandersetzung zeigt: China hat im Konflikt mit den Amerikanern Waffengleichheit hergestellt. Trump nutzt seine Zölle und die Macht des US-Dollars, Xi Jinping übt Druck mit seiner Kontrolle über Seltene Erden aus. Die Konflikte zwischen den USA und China in diesen Bereichen sind bestenfalls nur vertagt worden. Denn das gefährlichste Thema haben beide in Südkorea umschifft: den Taiwan-Konflikt. Und in der Frage droht immerhin ein Krieg zwischen den Supermächten.
Dass die Lage weiterhin gefährlich ist, zeigte sich vor dem Gipfeltreffen. So dürfte es China verstimmt haben, dass Trump vor den Gesprächen buchstäblich eine Bombe platzen ließ: Die USA werden ihre Atomwaffentests wieder aufnehmen. Obwohl die Volksrepublik selbst ihr Atomwaffenarsenal ausbaut, trägt das sicherlich nicht zur Entspannung bei. Die Konfliktliste bleibt also lang.
Europa muss dementsprechend mit gemischten Gefühlen auf das Treffen in Südkorea schauen. Einerseits könnte die verbale Abrüstung ein positives Signal für die Wirtschaft sein. Andererseits haben Trump und Xi wiederum gezeigt, wie skrupellos sie ihre Macht ausspielen. Deutschland und die Europäische Union müssen daraus lernen, wirtschafts- und sicherheitspolitisch eigene Wege zu finden. Sonst drohen sie am Ende im politischen Fahrwasser von Xi und Trump zu ertrinken.
