Donald Trump und Xi Jinping wollen den Handelskrieg zwischen den USA und China entschärft haben. Doch auf den zweiten Blick wird klar: Die Gefahr für die Weltwirtschaft ist nicht vom Tisch. Im Gegenteil.

Es war ein großer Showdown, der jedoch ungewohnt schlecht inszeniert wurde. US-Präsident Donald Trump traf am Donnerstagmorgen (Ortszeit) seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping im südkoreanischen Busan. In einer schmucklosen Flughafenbaracke mit blauem Wellblechdach, die notdürftig mit Teppich und Blumen dekoriert worden war, kamen die beiden Staatschefs zusammen, um den Handelskrieg zwischen China und den USA zu deeskalieren. Alles wirkte etwas improvisiert an diesem Tag.

Nach 100 Minuten Gespräch war alles vorbei, und die beiden Präsidenten reisten direkt aus Südkorea ab. Noch ein Handschlag, und immerhin rang sich Xi noch ein Lächeln ab. Doch es gab nicht einmal eine Pressebegegnung. Das war keine Überraschung, denn Xi macht so etwas grundsätzlich nicht. Trotzdem herrschte zunächst Unklarheit darüber, was zuvor eigentlich besprochen worden war.

Der US-Präsident meldete sich erst etwas später an Bord seiner Air Force One zu Wort. "Auf einer Skala von null bis zehn, wobei zehn der beste Wert ist, würde ich sagen, das Treffen war eine Zwölf", sagte Trump. Gewohnt aufgeblasen feierte er die Vereinbarungen als "unglaublich". Doch viele Details des Deals sind noch ungeklärt: Fest steht nur: Trump und Xi haben in Südkorea Temperatur aus dem Handelskrieg genommen, aber die Kuh ist keinesfalls vom Eis. Es handelt sich lediglich um einen Waffenstillstand, denn die großen Konfliktlinien bleiben.

Die großen Konfliktpunkte bleiben

Trump verkauft Essig als Wein, feiert große Erfolge, die es eigentlich nicht gibt. In einigen Punkten kommt Peking zwar Washington entgegen. Auf den ersten Blick lesen sich die Übereinkünfte eigentlich nicht schlecht, sind vor allem ein positives Signal für die US-Wirtschaft:

So wird China wieder mehr Sojabohnen aus den USA importieren. Das ist erfreulich für die US-Sojabauern, die mehrheitlich zu Trumps Wählerbasis gehören.

für ein Jahr nicht mehr zu verschärfen. Zudem kündigte Trump an, Fentanyl-Zölle auf chinesische Produkte um 10 Prozentpunkte zu senken. Diese zusätzlichen Importgebühren in Höhe von ursprünglich 20 Prozent hatte Trumps Regierung wegen der tödlichen Fentanyl-Krise in den USA eingeführt. Washington warf Peking seit Längerem vor, nicht genug zu unternehmen, um die Lieferung der zur Herstellung für das synthetische Opioid benötigten Stoffe zu unterbinden. Das soll sich nun ändern.

mit Gas- und Öllieferungen aus Alaska in Aussicht. Insgesamt betragen die Zölle gegen chinesische Produkte laut Trump ab sofort 47 Prozent.