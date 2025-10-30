Nukleartests angekündigt Löst Trump ein neues atomares Wettrüsten aus?
Die USA wollen "unverzüglich" wieder Atomwaffentests aufnehmen. Damit könnte auch in China und Russland die Hemmschwelle fallen.
Lange Zeit sah es so aus, als sei das Zeitalter der Atomwaffentests endgültig vorbei. Der letzte westliche Staatschef, der Kernwaffen detonieren ließ, war Frankreichs Präsident Jacques Chirac. 1996 zündete die französische Armee zum letzten Mal eine Atombombe auf dem Mururoa-Atoll im Pazifik, doch die internationalen Proteste waren massiv. Heute testet nur noch das geächtete Kim-Regime in Nordkorea Atomwaffen – vor allem als Machtdemonstration gegenüber dem Westen. Um ein Zeichen der Stärke dürfte es nun auch US-Präsident Donald Trump gehen.
Auf seiner Plattform Truth Social kündigte Trump die "unverzügliche" Wiederaufnahme von Atomwaffentests in den USA an. Details nannte er nicht, begründete seine Anordnung aber mit den "Testprogrammen anderer Länder", mit denen wohl Russland und China gemeint sind. "Ich habe das Kriegsministerium angewiesen, unsere Atomwaffen auf dieselbe Weise zu testen", schrieb Trump in der Nacht zu Donnerstag. Tatsächlich könnte Trump mit seiner Entscheidung aber erst den Startschuss geben für ein neues Zeitalter der Atomwaffentests.
Trump kündigt Atomtests an: China reagiert besorgt
Zwar hat Russland nach eigenen Angaben zuletzt eine atomwaffenfähige Rakete vom Typ "Burewestnik" getestet und kurz darauf den angeblich nuklearfähigen Riesentorpedo "Poseidon"; der letzte Atomwaffentest in Russland fand allerdings 1990 noch unter sowjetischer Ägide statt, auch wenn Kremlchef Putin vor zwei Jahren den Ausstieg aus dem 1996 vereinbarten Atomteststopp-Vertrag verkündete. Auch China hat seit 1996 keine Atomwaffen mehr getestet und reagierte umgehend mit Sorge und Kritik auf die Ankündigung aus den USA. Doch bei Worten bleibt es womöglich nicht.
So erklärte Russland schon voriges Jahr, seine Testanlage auf der Insel Nowaja Semlja im Nordmeer erweitert zu haben. "Die Anlage ist nun vollständig ausgerüstet für die Wiederaufnahme von Nukleartests", zitierte die russische Staatspropaganda einen verantwortlichen General. Kurz zuvor hatte auch Vizeaußenminister Sergej Rjabkow den USA mit der Wiederaufnahme der Atomtests gedroht.
Putin würden Atomtests gelegen kommen
Im Krieg gegen die Ukraine spielt der Kreml regelmäßig mit Atomdrohungen, um die Verbündeten Kiews einzuschüchtern. Sollten die USA tatsächlich wieder Kernwaffen testen, dürfte auch in Moskau die Hemmschwelle dafür fallen. "Es wird einige russische Wissenschaftler geben, die wieder Atomwaffentests durchführen wollen, und auch Putin dürften sie für seine Einschüchterungstaktik gelegen kommen", sagte der Politikexperte William Courtney dem US-Sender NPR.
Auch China könnte sich durch Trumps Ankündigung herausgefordert sehen. Das Land soll sein Atomarsenal in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut haben. 2023 schätzte das US-Verteidigungsministerium die Zahl der einsatzfähigen chinesischen Atomsprengköpfe auf 500. Damit wäre China die drittgrößte Atommacht nach Russland mit knapp 5.5500 Sprengköpfen und den USA mit knapp 5.200. Zudem zeigen Satellitenbilder, dass China sein Testgelände im Lop Nur im Nordwesten des Landes stark erweitert hat.
Idee neuer Atomwaffentests kursiert in den USA schon länger
"Dort sind in den vergangenen Jahren neue Gebäude entstanden", sagte der Friedensforscher Tong Zhao NPR. Zudem sollen in Lop Nur neue Straßen, ein unterirdischer Stollen und tiefe senkrechte Bohrlöcher entstanden sein. "Es kann sein, dass China die senkrechten Schächte gräbt, um darin Atomwaffen zu testen", so Tong Zhao weiter. Zudem zeigen Satellitenbilder, dass China die Zahl seiner Silos zum Abschuss von Interkontinentalraketen von 18 auf mehr als 200 ausgebaut hat. Zum Vergleich: Die USA verfügen über rund 400 dieser in den Boden eingelassenen Abschussvorrichtungen.
Die Atomaktivitäten Russlands und Chinas dürften die Entscheidung der USA zur Wiederaufnahme eigener Kernwaffentests beeinflusst haben. So heißt es in dem Strategiepapier "Project 2025", in dem zum Teil rechtsextreme Akteure ihre Ideen für eine zweite Amtszeit von Donald Trump formuliert hatten: "Die USA müssen in der Lage sein, Atomwaffentests durchzuführen, um auf die nuklearen Entwicklungen feindlicher Länder zu reagieren."
Und Trumps früherer Nationaler Sicherheitsberater Robert O'Brien schrieb erst im Juli im Magazin "Foreign Affairs": "Washington muss seine 1992 ausgesetzten Atomwaffentests wieder aufnehmen, um die Waffen auf ihre Verlässlichkeit zu überprüfen. Computersimulationen alleine können das nicht."
