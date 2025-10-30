Merz zu Gast bei Erdoğan Es ist empörend
Bundeskanzler Friedrich Merz setzt bei seinem Besuch in Ankara auf Annäherung zur Türkei und trifft keine Mitglieder der türkischen Opposition. Ist dieser Umgang mit Präsident Erdoğan zu unkritisch oder ein Bekenntnis zur Realpolitik?
Es ist ein heikler Besuch, und das liegt fast schon in der Natur der Sache. Bundeskanzler Friedrich Merz ist seit Mittwochabend für einen Antrittsbesuch in der Türkei. Für Deutschland ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan ein wichtiger Partner. Immerhin sind die Türkei und die Bundesrepublik eng miteinander verbunden und arbeiten in der Nato auch sicherheitspolitisch zusammen.
Merz betonte in Ankara seinen Willen, das in den vergangenen Jahren oft schwierige Verhältnis zur Türkei auf ein neues Fundament zu stellen. "Lassen Sie uns das enorme Potenzial unserer Beziehungen in den nächsten Monaten und Jahren noch besser nutzen", sagte der Kanzler bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Erdoğan am Donnerstag. "Und dafür gibt es auch zwingende Gründe, denn wir gehen in eine neue geopolitische Phase, die von der Politik großer Mächte geprägt wird."
Doch der Ausbau der Zusammenarbeit steht in Deutschland auch in der Kritik. Merz war vor der Reise von unterschiedlichen Seiten aufgefordert worden, bei seinem Besuch die Lage von Demokratie und Menschenrechten unter der zunehmend autokratischen Herrschaft Erdoğans anzusprechen. In der Türkei sieht sich die Oppositionspartei CHP mit einer Welle von Gerichtsverfahren und Festnahmen konfrontiert.
Merz blieb allerdings mit Kritik zurückhaltend. Mit Blick auf die EU-Perspektive für die Türkei äußerte der Kanzler lediglich seine "Besorgnis" darüber, "dass es hier auch Sachverhalte gibt, die zum Beispiel mit der Unabhängigkeit der Rechtsprechung nicht unseren Vorstellungen entsprechen".
Ist Kanzler Merz zu unkritisch im Umgang mit Präsident Erdoğan?
Dieses Duckmäusertum schadet Deutschland
Aktuell bewegt sich die Bundesregierung gelegentlich wie ein Vogel Strauß durch die außenpolitische Arena. Sie steckt den Kopf in den Sand und wartet, bis ein möglicher Sturm vorübergezogen ist. Die Bundesregierung möchte in Gesprächen mit komplizierten Partnern wie Donald Trump nicht anecken, keine Kritik äußern, um keine Konflikte zu befeuern. Schließlich ist die deutsche Politik noch immer mit dem Ukraine-Krieg und mit einer Wirtschaftsflaute konfrontiert.
In einigen Fällen lässt sich diese deutsche Unterwürfigkeit aber nur schwer mit einer interessengeleiteten Außenpolitik erklären. Wenn Bundeskanzler Friedrich Merz etwa in die Türkei reist, ohne Oppositionelle überhaupt zu treffen, ist das vor allem eines: Es ist empörend.
Der türkische Präsident Erdoğan hat nicht nur seine stärksten politischen Gegner ins Gefängnis werfen lassen. Längst hat er auch die größte Oppositionspartei CHP ins Visier genommen – all das für den eigenen Machterhalt. Merz darf diese Angriffe auf die türkische Demokratie nicht einfach ignorieren. Denn auch die Türkei ist ein Teil Europas.
Kritik an Erdoğan und Ausbau der Zusammenarbeit mit der türkischen Führung dürfen sich dabei nicht ausschließen. Diesen Spagat haben frühere Bundesregierungen auch hinbekommen – das ist doch kein Hexenwerk. Natürlich braucht Deutschland die Türkei wirtschaftlich und als wichtigen Partner in der Nato und im Nahen Osten.
Aber die Türkei braucht eben auch Europa. Erdoğan hat immense wirtschaftliche Probleme und er will unbedingt Rüstungsgüter – auch aus Deutschland. Merz darf ruhig selbstbewusster sein, die Bundesrepublik ist immerhin die viertgrößte Volkswirtschaft weltweit.
Dabei geht es nicht nur um Moral und Prinzipientreue. Die Bundesregierung muss bei Erdoğan dieselben Bewertungsschablonen anlegen wie bei Wladimir Putin oder Xi Jinping. Doppelmoral führt dagegen nur dazu, dass Deutschland international an Glaubwürdigkeit verliert.
So geht Realpolitik
Natürlich darf man sich eine andere Türkei wünschen. Eine demokratische, laizistische, plurale Türkei als integraler Bestandteil der europäischen Staatenfamilie. Und keine Türkei, die von ihrem Autokraten Recep Tayyip Erdoğan immer fundamental-islamischer gemacht wird, in der die Opposition unterdrückt und deren Spitzenpersonal unter fadenscheinigen Vorwänden in die Mühlen einer gedungenen Justiz und am Ende in den Kerker geworfen wird. Eine Türkei wie vor 20 oder 30 Jahren eben, als man tatsächlich darüber nachdenken konnte, das Land am Bosporus in die Europäische Union aufzunehmen.
Diese Türkei gibt es aber nicht mehr. Und solange eine solche nicht in Sicht ist, muss man mit der umgehen, die man hat. Das nennt sich Realpolitik. Und diese Realpolitik gebietet es, mit Erdoğan den Austausch zu pflegen. Denn in Fragen der Migration und äußeren Sicherheit kommt es zentral auf die Türkei an. Wenn der türkische Präsident will, kann er schnell die Flüchtlingsströme wieder anschwellen lassen. Und ohne die Türkei hätte die Nato eine ganz weiche Flanke in einer geostrategisch seit eh und je bedeutsamen Region.
Daher ist es unangebracht und billig, Bundeskanzler Friedrich Merz bei seinem Ankara-Besuch zu viel Willfährigkeit gegenüber Erdoğan anzulasten. Er hat zu Recht davon gesprochen, dass die strategische Partnerschaft mit der Türkei ausgebaut und vertieft werden muss. Er hat sich am Vorabend des Treffens in der deutschen Botschaft mit Vertretern der Zivilgesellschaft getroffen und damit ein Zeichen der Pluralität gesetzt. Und er hat bei der gemeinsamen Pressekonferenz beispielsweise gesagt, dass die fehlende Unabhängigkeit der Rechtsprechung in der Türkei ihm Sorge bereite. Und er hat beim Streitthema Israel Erdoğan die Stirn geboten. Viel mehr ist bei einem solchen Anlass und bei diesem schwierigen, aber mehr denn je notwendigen Partner nicht drin.
