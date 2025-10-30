Pro

Dieses Duckmäusertum schadet Deutschland

Aktuell bewegt sich die Bundesregierung gelegentlich wie ein Vogel Strauß durch die außenpolitische Arena. Sie steckt den Kopf in den Sand und wartet, bis ein möglicher Sturm vorübergezogen ist. Die Bundesregierung möchte in Gesprächen mit komplizierten Partnern wie Donald Trump nicht anecken, keine Kritik äußern, um keine Konflikte zu befeuern. Schließlich ist die deutsche Politik noch immer mit dem Ukraine-Krieg und mit einer Wirtschaftsflaute konfrontiert.

In einigen Fällen lässt sich diese deutsche Unterwürfigkeit aber nur schwer mit einer interessengeleiteten Außenpolitik erklären. Wenn Bundeskanzler Friedrich Merz etwa in die Türkei reist, ohne Oppositionelle überhaupt zu treffen, ist das vor allem eines: Es ist empörend.

Der türkische Präsident Erdoğan hat nicht nur seine stärksten politischen Gegner ins Gefängnis werfen lassen. Längst hat er auch die größte Oppositionspartei CHP ins Visier genommen – all das für den eigenen Machterhalt. Merz darf diese Angriffe auf die türkische Demokratie nicht einfach ignorieren. Denn auch die Türkei ist ein Teil Europas.

Kritik an Erdoğan und Ausbau der Zusammenarbeit mit der türkischen Führung dürfen sich dabei nicht ausschließen. Diesen Spagat haben frühere Bundesregierungen auch hinbekommen – das ist doch kein Hexenwerk. Natürlich braucht Deutschland die Türkei wirtschaftlich und als wichtigen Partner in der Nato und im Nahen Osten.

Aber die Türkei braucht eben auch Europa. Erdoğan hat immense wirtschaftliche Probleme und er will unbedingt Rüstungsgüter – auch aus Deutschland. Merz darf ruhig selbstbewusster sein, die Bundesrepublik ist immerhin die viertgrößte Volkswirtschaft weltweit.

Dabei geht es nicht nur um Moral und Prinzipientreue. Die Bundesregierung muss bei Erdoğan dieselben Bewertungsschablonen anlegen wie bei Wladimir Putin oder Xi Jinping. Doppelmoral führt dagegen nur dazu, dass Deutschland international an Glaubwürdigkeit verliert.