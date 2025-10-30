"Dieser Krieg wäre längst vorbei ohne die VAE"

Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf US-Geheimdienste berichtet, hat das Land am Persischen Golf die RSF-Miliz seit dem Frühjahr massiv aufgerüstet. Moderne Drohnen aus China und Handfeuerwaffen, schwere Maschinengewehre sowie Fahrzeuge, Artilleriegeschütze, Mörser und Munition soll Abu Dhabi der Truppe geliefert haben. "Dieser Krieg wäre längst vorbei ohne die VAE", zitierte das "Wall Street Journal" Cameron Hudson, der verschiedenen US-Regierungen als Sudan-Experte diente. "Das Einzige, was die RSF am Leben hält, sind die Waffenlieferungen der VAE", so Hudson.

Tatsächlich schien die Miliz im Frühjahr dieses Jahres weitgehend besiegt. Seit April 2023 kämpfte die RSF gegen die sudanesischen Streitkräfte um die Kontrolle der Hauptstadt Karthoum. 150.000 Menschen sollen seither in dem Krieg getötet worden sein. Im März dieses Jahres gelang es der Armee schließlich, die RSF aus der Hauptstadt und ihrer Umgebung zu vertreiben. In dieser Situation sollen die Emirate ihre Unterstützung hochgefahren haben, um eine weitere Schwächung der RSF-Miliz zu verhindern. Dabei sollen die Emirate vor allem ihre wirtschaftlichen Interessen im Sudan im Blick haben.

Darum sollen die Emirate die RSF unterstützen

Ein Grund für die Unterstützung der RSF durch die Emirate ist laut "Wall Street Journal" ein geplatzter Deal zwischen der sudanesischen Regierung und den Emiraten über einen Hafen am Roten Meer. Die Absage des Sudan soll die Emirate sechs Milliarden Dollar gekostet haben. Die VAE sollen etliche Milliarden im Sudan investiert haben, beispielsweise in den Goldabbau. Im Kampf um diese Ressourcen sollen sich die Emirate schließlich auf die Seite der RSF-Miliz gestellt haben.

Die US-Regierung soll schon unter Präsident Joe Biden über die Rolle der Emirate im Sudan frustriert gewesen sein. Doch mit öffentlicher Kritik an der Regierung Abu Dhabi halten sich die USA noch immer zurück. Das dürfte auch daran liegen, dass die VAE als wichtiger Verhandlungspartner im Nahen Osten gelten.

"Freibrief an die RSF und ihre Unterstützer"

So gehören die Emirate neben Saudi-Arabien, Bahrain, Marokko und Sudan zu den Staaten, die 2020 im von den USA vermittelten Abraham-Abkommen Frieden mit Israel geschlossen haben. Auch bei den jüngsten Verhandlungen für einen Waffenstillstand in Gaza sollen die VAE eine konstruktive Rolle gespielt haben.

Eine Einmischung in den Krieg im Sudan hat die Regierung in Abu Dhabi jüngst zurückgewiesen. Ob der internationale Druck auf die Emirate zunehmen wird, ist unklar. Bislang belassen es auch europäische Regierungen und die EU bei verbalen Appellen an die Kriegsparteien, ohne beispielsweise mit Sanktionen gegen die Verantwortlichen und ihre Unterstützer zu drohen.