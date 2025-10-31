3,5 Millionen Barrel Trotz Sanktionen: Indien kauft wieder russisches Öl
Indiens größter Raffineriekonzern IOC trotzt dem US-Druck und bestellt wieder russisches Öl. Die Lieferung soll im Dezember erfolgen.
Der größte indische Raffineriekonzern Indian Oil Corp (IOC) kauft Insidern zufolge wieder russisches Öl. Das Unternehmen habe fünf Ladungen für die Lieferung im Dezember von nicht sanktionierten Anbietern erworben, hieß es am Freitag aus Handelskreisen.
Damit nimmt der Konzern seine Käufe wieder auf, obwohl die USA den Druck auf Indien erhöht haben, kein russisches Öl mehr zu beziehen. Washington hatte vergangene Woche Sanktionen gegen die beiden größten russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil verhängt.
- Sie exportierte nach Russland: Traditionsbrauerei ist insolvent
- Trumps Sanktionen: Die Folgen sind bereits sichtbar
Daraufhin hatten mehrere indische Raffinerien, darunter Reliance Industries, ihre Käufe von russischem Öl ausgesetzt. Der Finanzchef von IOC, Anuj Jain, hatte bereits zuvor erklärt, sein Unternehmen werde weiterhin russisches Öl kaufen, wenn die Lieferungen mit den Sanktionen im Einklang stünden.
Bei dem jetzigen Geschäft geht es um rund 3,5 Millionen Barrel der russischen Sorte ESPO. Für eine Stellungnahme war das Unternehmen bisher nicht erreichbar. Indien hat sich in den vergangenen drei Jahren zum größten Abnehmer von russischem Öl auf dem Seeweg entwickelt. Wegen der westlichen Sanktionen im Zuge des Ukraine-Krieges muss Russland sein Öl mit hohen Abschlägen verkaufen.
- Nachrichtenagentur Reuters