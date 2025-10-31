Für diese Versicherten wird es 2026 eng

3,5 Millionen Barrel Trotz Sanktionen: Indien kauft wieder russisches Öl

Von reuters Aktualisiert am 31.10.2025 - 07:37 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Zug mit russischem Öl (Symbolbild): Mehrere große Ölproduzenten aus Russland werden vom Westen sanktioniert. (Quelle: imago stock&people/imago-images-bilder)

Indiens größter Raffineriekonzern IOC trotzt dem US-Druck und bestellt wieder russisches Öl. Die Lieferung soll im Dezember erfolgen.

Der größte indische Raffineriekonzern Indian Oil Corp (IOC) kauft Insidern zufolge wieder russisches Öl. Das Unternehmen habe fünf Ladungen für die Lieferung im Dezember von nicht sanktionierten Anbietern erworben, hieß es am Freitag aus Handelskreisen.

Damit nimmt der Konzern seine Käufe wieder auf, obwohl die USA den Druck auf Indien erhöht haben, kein russisches Öl mehr zu beziehen. Washington hatte vergangene Woche Sanktionen gegen die beiden größten russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil verhängt.

Daraufhin hatten mehrere indische Raffinerien, darunter Reliance Industries, ihre Käufe von russischem Öl ausgesetzt. Der Finanzchef von IOC, Anuj Jain, hatte bereits zuvor erklärt, sein Unternehmen werde weiterhin russisches Öl kaufen, wenn die Lieferungen mit den Sanktionen im Einklang stünden.