Krieg in der Ukraine Trump gibt Putin eine Ohrfeige
China sei bereit, gemeinsam mit den USA eine Lösung im Ukraine-Krieg anzustreben. Das behauptete Donald Trump nach seinem Treffen mit Xi Jinping. Setzt nun Peking wirklich Wladimir Putin unter Druck?
Es ist nicht außergewöhnlich, dass US-Präsident Donald Trump seine Gespräche mit anderen Staats- und Regierungschefs als außergewöhnlich gut bewertet. Somit war es auch keine Überraschung, dass der 79-Jährige nach seinem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping am Donnerstag im südkoreanischen Busan ins Schwärmen geriet.
"Auf einer Skala von null bis zehn, wobei zehn das Beste ist, würde ich sagen, dass das Treffen eine zwölf verdient", sagte er auf dem Rückflug. Der Deal zwischen den USA und China wurde von Experten als positives Signal gewertet, obwohl die grundlegenden Konfliktlinien zwischen den beiden Supermächten bleiben.
Der US-Präsident sorgte auch mit einer Aussage zum Ukraine-Krieg für Aufsehen.
"Wir haben lange darüber gesprochen", sagte Trump. "Wir werden beide zusammenarbeiten, um zu sehen, ob wir etwas schaffen." Xi Jinping werde den USA "helfen". Auf eine Rückfrage antwortete er noch energischer: "Wir haben miteinander besprochen, wie wir diesen Krieg beenden können."
Trump weckt Hoffnungen, die aktuell unrealistisch erscheinen. Schließlich ist China der wichtigste Unterstützer von Kremlchef Wladimir Putin. Und als solcher verzichtete Peking bislang darauf, Druck auf Russland auszuüben. Viel wahrscheinlicher ist, dass der US-Präsident bewusst die Unwahrheit erzählt. Trotzdem ist dieser Vorstoß strategisch nicht unklug: Denn Trump stellt damit die chinesische Untätigkeit ins Scheinwerferlicht und gibt gleichzeitig Wladimir Putin eine politische Ohrfeige.
- Neue Tests in Russland: "Putin macht seine Drohung mit den 'Wunderwaffen' wahr"
- Krieg in der Ukraine: Russlands Militärblogger enttarnen Putins Lügen
Trump zeigt Russland Grenzen auf
Für den Kreml sind Gespräche der USA mit China ein Albtraum. Schließlich gehört es zum russischen Selbstverständnis als Großmacht, mit den Amerikanern auf Augenhöhe über ein Kriegsende verhandeln zu wollen – ohne die ukrainische Führung und ihre europäischen Partner am Verhandlungstisch. Das ist Putins Wunschtraum für den Fall, dass er irgendwann Bereitschaft für ein Kriegsende zeigt.
Trump dagegen scheint mittlerweile erkannt zu haben, dass Russland aktuell nicht an einem Frieden interessiert ist. Ein möglicher Friedensgipfel in Budapest platzte, weil Russlands Außenminister Sergej Lawrow in Vorgesprächen mit seinem US-Amtskollegen Marco Rubio an den russischen Maximalforderungen festhielt. Zudem verweigert sich der Kreml weiterhin einer Waffenruhe. Aus all dem zieht Washington nun Konsequenzen.
Um den Druck auf Moskau zu erhöhen, hat Trump weitere US-Sanktionen verabschiedet, die die russische Ölwirtschaft ins Visier nehmen. Gleichzeitig lässt der Republikaner zumindest in der Theorie weiter einen Ausbau der US-Waffenhilfe für die Ukraine auf dem Tisch, etwa mit dem Marschflugkörper Tomahawk. Fest steht: Trump verfügt über Waffen, die Russland schmerzhaften Schaden zufügen können. Ein Hebel könnte auch China sein.
Denn Russland braucht die Volksrepublik als Partner – wirtschaftlich und politisch. Neben der russischen Abhängigkeit von Rohstoffexporten ist das die Achillesferse des Kremls. Wenn Trump mit Xi Jinping also über die Ukraine spricht, spiegelt das sicherlich die politische Realität wider, wenngleich diese Erkenntnis für Moskau schmerzhaft sein dürfte. Wenn Trump und Xi über die Ukraine sprechen, ist das für den Kreml eine potenzielle Gefahr, weil Peking einen Hebel gegenüber Russland hätte. Die chinesisch-russische Partnerschaft ist nicht historisch gewachsen, in der Vergangenheit herrschte meistens großes Misstrauen zwischen den Großmächten.
Der US-Präsident hat Putin nun indirekt seinen Platz in der aktuellen globalen Ordnung gezeigt. Das Signal: Würde Peking Russland unter Druck setzen, könnte Moskau seinen Krieg nicht mehr lange führen.
China profitiert vom Ukraine-Krieg
Aber das ist eben nur Theorie. Denn China gehört zu den Profiteuren des Krieges in Europa. Xi Jinping ist in seiner strategischen Partnerschaft mit Putin der unumstrittene Taktgeber. Chinesische Unternehmen füllten die Lücken in der russischen Wirtschaft, die viele westliche Firmen nach dem Verlassen von Russland im Jahr 2022 ließen. Die Volksrepublik liefert wichtige Halbleiter für die russische Kriegsindustrie und kauft gleichzeitig billiges Gas und Öl. Auch mit diesen Erlösen kann Russland seinen Krieg weiter finanzieren.
China will nicht, dass Putin verliert, und daraus macht die chinesische Führung auch längst kein Geheimnis mehr. Zuletzt erklärte das der chinesische Außenminister Wang Yi in Gesprächen mit der Europäischen Union Anfang Juli in Brüssel. Wie weit China gehen würde, um eine russische Kriegsniederlage zu verhindern, lässt Peking bislang offen.
Die Gründe dafür liegen auf der Hand und sie gehen weit über wirtschaftliche und machtpolitische Erwägungen hinaus. Verliert Russland, wird Putin mutmaßlich gestürzt. Das brächte für China gleich mehrere Unsicherheiten mit sich: Würden Putins Nachfolger an der chinesisch-russischen Partnerschaft festhalten oder sich in Richtung Westen orientieren? Könnte in Russland gar ein Bürgerkrieg ausbrechen, der chinesische Sicherheitsinteressen bedroht? Über diese Gefahren macht sich die chinesische Führung durchaus Gedanken, zumal China und Russland sich eine 4.000 Kilometer lange Grenze teilen.
Mit einem Fortgang des Ukraine-Krieges könnte China letztlich aus strategischen Gründen leben. Denn die Nato-Staaten richten ihren Fokus aktuell auf Europa und eben nicht auf den Indopazifik. Sie unterstützen die Ukraine nicht nur mit Rüstungsgütern, sondern auch mit Geld. Währenddessen kann die Volksrepublik weiter aufrüsten und ihre Pläne für eine mögliche Einnahme von Taiwan vorantreiben. China betrachtet die Inselrepublik als Teil des eigenen Staatsgebietes und droht im Notfall mit einer gewaltsamen Wiedervereinigung.
Trumps strategischer Kniff
Somit scheint es sehr unwahrscheinlich, dass Xi Jinping die USA dabei unterstützen wird, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Das würde schlichtweg eine komplette politische Kehrtwende der chinesischen Politik in der Frage erfordern – eine Kehrtwende, die aktuell nicht abzusehen ist. Peking kommentierte die Ukraine-Äußerungen nach dem Treffen zwischen Xi und Trump nicht öffentlich.
Doch selbst wenn die Behauptungen des US-Präsidenten unwahr sind, haben sie dennoch einen positiven Effekt auf das westliche Bündnis in der Ukraine-Frage.
Xi Jinping stand in den ersten zwei Kriegsjahren unter Druck, sich in dem Konflikt zu positionieren. China kündigte daraufhin an, sich um einen Frieden bemühen zu wollen. Aber das war ein Feigenblatt, weil die Volksrepublik in ihrem Selbstverständnis als Supermacht kein Bild der Untätigkeit abgeben wollte. Letztlich gab es jedoch nie wirklich intensive chinesische Bemühungen, um Verhandlungen voranzutreiben.
Trotzdem sank der internationale Druck auf Peking und die chinesische Führung konnte sich in den vergangenen Monaten untätig zurücklehnen. Trump versucht nun, in dem Verhandlungsprozess China mit ins Boot zu holen, um internationale Aufmerksamkeit auf diesen Umstand zu lenken.
Das dürfte Xi missfallen, weil er sein Land vor allem in Gesprächen mit Schwellen- und Entwicklungsländern oft als die verantwortungsvolle Supermacht verkauft. Das geht aber nur mit der chinesischen Unterstützung für Putin zusammen, denn Peking hat zumindest immer vorgegeben, sich um eine Lösung des Konfliktes zu bemühen. Nicht nur der humanitären Katastrophe wegen, sondern auch, um die negativen Folgen für den Welthandel einzudämmen. Dass diese Versuche eher halbherzig waren, wissen letztendlich auch die Amerikaner. Realistisch gesehen geht es bei Trumps Äußerungen also wahrscheinlich weniger um eine Chance auf Frieden in der Ukraine, sondern vielmehr um einen strategischen Punktsieg Washingtons gegenüber Xi und Putin.
- Eigene Recherche
- tagesspiegel.de: Jetzt will Trump den Ukraine-Krieg mit Chinas Präsident Xi beenden
- merkur.de: USA und China streben Lösung im Ukraine-Krieg an
- fr.de: Selenskyj appelliert an Trump – Druck auf China erhöhen
- Nachrichtenagenturen dpa und rtr