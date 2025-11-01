Um den Druck auf Moskau zu erhöhen, hat Trump weitere US-Sanktionen verabschiedet, die die russische Ölwirtschaft ins Visier nehmen. Gleichzeitig lässt der Republikaner zumindest in der Theorie weiter einen Ausbau der US-Waffenhilfe für die Ukraine auf dem Tisch, etwa mit dem Marschflugkörper Tomahawk. Fest steht: Trump verfügt über Waffen, die Russland schmerzhaften Schaden zufügen können. Ein Hebel könnte auch China sein.

Denn Russland braucht die Volksrepublik als Partner – wirtschaftlich und politisch. Neben der russischen Abhängigkeit von Rohstoffexporten ist das die Achillesferse des Kremls. Wenn Trump mit Xi Jinping also über die Ukraine spricht, spiegelt das sicherlich die politische Realität wider, wenngleich diese Erkenntnis für Moskau schmerzhaft sein dürfte. Wenn Trump und Xi über die Ukraine sprechen, ist das für den Kreml eine potenzielle Gefahr, weil Peking einen Hebel gegenüber Russland hätte. Die chinesisch-russische Partnerschaft ist nicht historisch gewachsen, in der Vergangenheit herrschte meistens großes Misstrauen zwischen den Großmächten.

Der US-Präsident hat Putin nun indirekt seinen Platz in der aktuellen globalen Ordnung gezeigt. Das Signal: Würde Peking Russland unter Druck setzen, könnte Moskau seinen Krieg nicht mehr lange führen.

China profitiert vom Ukraine-Krieg

Aber das ist eben nur Theorie. Denn China gehört zu den Profiteuren des Krieges in Europa. Xi Jinping ist in seiner strategischen Partnerschaft mit Putin der unumstrittene Taktgeber. Chinesische Unternehmen füllten die Lücken in der russischen Wirtschaft, die viele westliche Firmen nach dem Verlassen von Russland im Jahr 2022 ließen. Die Volksrepublik liefert wichtige Halbleiter für die russische Kriegsindustrie und kauft gleichzeitig billiges Gas und Öl. Auch mit diesen Erlösen kann Russland seinen Krieg weiter finanzieren.

China will nicht, dass Putin verliert, und daraus macht die chinesische Führung auch längst kein Geheimnis mehr. Zuletzt erklärte das der chinesische Außenminister Wang Yi in Gesprächen mit der Europäischen Union Anfang Juli in Brüssel. Wie weit China gehen würde, um eine russische Kriegsniederlage zu verhindern, lässt Peking bislang offen.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand und sie gehen weit über wirtschaftliche und machtpolitische Erwägungen hinaus. Verliert Russland, wird Putin mutmaßlich gestürzt. Das brächte für China gleich mehrere Unsicherheiten mit sich: Würden Putins Nachfolger an der chinesisch-russischen Partnerschaft festhalten oder sich in Richtung Westen orientieren? Könnte in Russland gar ein Bürgerkrieg ausbrechen, der chinesische Sicherheitsinteressen bedroht? Über diese Gefahren macht sich die chinesische Führung durchaus Gedanken, zumal China und Russland sich eine 4.000 Kilometer lange Grenze teilen.