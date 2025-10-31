Uneinholbar in Führung Linksliberale Partei D66 gewinnt Wahl in den Niederlanden

D66-Vorsitzender Rob Jetten könnte neuer niederländischer Ministerpräsident werden. (Quelle: Peter Dejong/AP/dpa/dpa-bilder)

Es war ein knappes Rennen: Zwei Tage nach der Wahl steht in den Niederlanden nun ein Sieger fest.

Die linksliberale Partei D66 hat die Wahlen in den Niederlanden gewonnen. Die niederländische Nachrichtenagentur ANP meldete am Freitag, dass die D66 inzwischen einen uneinholbaren Vorsprung vor der PVV des Rechtspopulisten Geert Wilders habe. Damit hat D66-Chef Rob Jetten beste Chancen, nächster Ministerpräsident zu werden.

Die ANP-Hochrechnung wurde sofort von mehreren niederländischen Medien übernommen. Am Freitagmittag war die Auszählung eines Wahlkreises sowie die Zählung der Stimmen der Niederländer im Ausland, die in der Regel mehrheitlich für Mitte-Links-Parteien votieren, nicht abgeschlossen. In Den Haag dauerte die Auszählung der Briefwahlstimmen noch an.

Seit der Wahlnacht am Mittwoch war das Ergebnis unklar. Lange lag die linksliberale D66 gleichauf mit der Anti-Islam-Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders. Nach Auszählung von rund 99 Prozent der Stimmen lag der Vorsprung von D66 bei rund 15.000 Stimmen.

Die Partei hat auch Aussicht auf ein weiteres Restmandat und käme dann auf 27 der 150 Mandate im Parlament. Wilders' Partei für die Freiheit (PVV) gewinnt 26 Sitze – ein deutlicher Verlust im Vergleich zur Wahl von 2023, als die Partei 37 Mandate erhielt.