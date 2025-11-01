Streit wegen Werbespot Kanadas Premier entschuldigt sich bei Trump

01.11.2025

Mark Carney (l.) und Donald Trump im Weißen Haus (Archivbild): Ein Werbespot aus Ontario hatte den US-Präsidenten verärgert. (Quelle: Evan Vucci/AP/dpa)

Ein kanadischer Werbespot macht Donald Trump wütend. Jetzt sucht Kanadas Premierminister das direkte Gespräch mit dem US-Präsidenten.

Der kanadische Premierminister Mark Carney hat sich bei US-Präsident Donald Trump für einen Werbespot gegen dessen Zollpolitik entschuldigt. Er habe die Entschuldigung Trump gegenüber privat bei einem Abendessen am Mittwoch im Vorfeld des Treffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Südkorea ausgesprochen. Das sagte Carney am Samstag vor Journalisten zum Abschluss des Gipfels und bestätigte damit Äußerungen des US-Präsidenten von Freitag. "Ich habe mich beim Präsidenten entschuldigt. Der Präsident war beleidigt", sagte er.

Zudem habe er Trump angeboten, die unterbrochenen Handelsgespräche wieder aufzunehmen. "Wir sind bereit, ein noch besseres Handelsabkommen für Kanada und die USA zu vereinbaren", sagte Carney.

Ein politischer Werbespot der kanadischen Provinz Ontario, der gegen Trumps Zollpolitik gerichtet war, hatte den Handelsstreit beider Länder verschärft. In dem Spot wurde ein Ausschnitt aus einer Rede des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan aus dem Jahr 1987 verwendet, in dem dieser Zölle für Handelskriege und wirtschaftliche Schäden verantwortlich macht. Trump hatte die Handelsgespräche mit Kanada daraufhin abgebrochen und neue Zölle gegen das Nachbarland angekündigt.

Der Werbespot war vom Regierungschef der Provinz Ontario, Doug Ford, in Auftrag gegeben worden. Carney erklärte nun, dass er den Spot vor der Ausstrahlung mit Ford besprochen und sich gegen eine Verwendung ausgesprochen habe.

Carney: Gespräche mit Xi waren "Wendepunkt"

Zudem bezeichnete Carney seine Gespräche mit Chinas Präsident Xi Jinping am Rande des Apec-Gipfels in Südkorea als einen "Wendepunkt" in den Beziehungen beider Länder. Bei dem Treffen seien auch heikle Themen angesprochen worden, erklärte Carney. "Wir haben nun einen Weg gefunden, um die aktuellen Probleme anzugehen. Unsere Gespräche waren insgesamt konstruktiv", sagte er.

Es waren die ersten offiziellen Gespräche beider Länder seit 2017. Die Beziehungen zwischen Peking und Ottawa waren in den vergangenen Jahren äußerst angespannt. Gleichzeitig stehen beide Länder im Visier der drastischen Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump.

"Ich habe unsere Minister und Beamten angewiesen, gemeinsam nach Lösungen für die aktuellen Herausforderungen zu suchen und Bereiche für Zusammenarbeit und Wachstum zu identifizieren", sagte Carney weiter. Zudem habe er eine Einladung von Xi zu einem Besuch in China im kommenden Jahr angenommen, betonte er.

Xi: Beziehung zu Kanada habe sich zuletzt erholt