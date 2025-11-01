Auf dem Stützpunkt Kleine-Brogel in Belgien sollen Atomwaffen der US-Armee lagern. Nun ermittelt die Polizei dort wegen der Sichtung mehrerer Drohnen.

Über der belgischen und von der Nato genutzten Militärbasis Kleine-Brogel sind mehrere Drohnen gesichtet worden. "Das Erkennungssystem funktioniert", schrieb Belgiens Verteidigungsminister Theo Francken auf der Plattform X. "Die Ermittlungen laufen." Man werde sich kommende Woche mit der Polizei treffen, um die Bedrohung zu analysieren sowie die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Drohnenpiloten zu finden und festzunehmen.