Drohnensichtung über Nato-Basis: Polizei ermittelt in Belgien

"Ermittlungen laufen"
Drohnensichtung über Nato-Basis in Belgien

Von dpa
01.11.2025 - 16:43 UhrLesedauer: 1 Min.
urn:newsml:dpa.com:20090101:251101-935-928639Vergrößern des Bildes
Kampfjet der belgischen Luftwaffe auf dem Stützpunkt Kleine-Brogel: Dort sind mehrere Drohnen unbekannter Herkunft gesichtet worden. (Quelle: Yorick Jansens)
News folgen

Auf dem Stützpunkt Kleine-Brogel in Belgien sollen Atomwaffen der US-Armee lagern. Nun ermittelt die Polizei dort wegen der Sichtung mehrerer Drohnen.

Über der belgischen und von der Nato genutzten Militärbasis Kleine-Brogel sind mehrere Drohnen gesichtet worden. "Das Erkennungssystem funktioniert", schrieb Belgiens Verteidigungsminister Theo Francken auf der Plattform X. "Die Ermittlungen laufen." Man werde sich kommende Woche mit der Polizei treffen, um die Bedrohung zu analysieren sowie die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Drohnenpiloten zu finden und festzunehmen.

Der Militärstützpunkt im flämischen Kleine-Brogel war im Oktober Teil des jährlichen Nato-Manövers zur Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen mit etwa 2.000 Militärs. Unbestätigten Berichten zufolge ist der Luftwaffenstützpunkt einer der Orte in Europa, an dem US-Atomwaffen lagern.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
