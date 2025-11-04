Er war besessen von diesem Krieg

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Er war der Architekt des Irakkriegs. Er ruderte nie zurück und blieb stets überzeugt von seinen Entscheidungen. Mit Dick Cheneys Tod endet ein politischer Stil, nicht aber dessen Folgen.

Wenn politische Karrieren wie Bücher sind, dann war die Geschichte Dick Cheneys eines jener Werke, das kein leichter Bestseller war, dafür aber eine Art Standardwerk. Cheney war nie der Lauteste, nie eine Lichtgestalt. Doch hinter George W. Bushs Präsidentschaft zog er die Fäden, schob Pläne an, formte eine Epoche.

Als 46. Vizepräsident der Vereinigten Staaten war er mehr als ein Stellvertreter – er war der entscheidende Strippenzieher. Ein System- und Machtpolitiker der alten Schule, die die USA noch für die dominierende Ordnungsmacht in der Welt hielt. Und: Er war der Mann hinter dem Irakkrieg.

Architekt des Irakkriegs

Nach dem 11. September 2001 stand die US-Außenpolitik am Scheideweg. Cheney gab ihr eine neue Richtung. Aus seiner Sicht war Abschreckung zu wenig. Es brauchte Handlung – notfalls präventiv. Er prägte die Lehre, dass bereits eine minimale Bedrohung entschlossenes Handeln erfordere. "Wenn es nur eine einprozentige Chance gibt, dass Terroristen Massenvernichtungswaffen einsetzen, müssen wir so handeln, als sei es eine Gewissheit", erklärte er.

Diese sogenannte One-Percent-Doktrin veränderte den außenpolitischen Kurs der Vereinigten Staaten grundlegend. Sie rechtfertigte, was zuvor als völkerrechtswidrig galt: Präventivschläge, Regimewechsel, interventionistisch, auch unter Einsatz von Gewalt. Der Irak sollte zum Testfall werden. Cheney sagte dazu: "Wir müssen die Schlacht zum Feind tragen." Er verstand diesen Ansatz nicht als aggressiv, sondern als notwendig – zur Wahrung amerikanischer Sicherheit.