Justus Frantz: Deutscher Dirigent lässt sich im Kreml von Putin feiern

Persönlich im Kreml
Dirigent Justus Frantz lässt sich von Putin feiern

Von dpa
04.11.2025 - 20:38 UhrLesedauer: 1 Min.
Russia Putin Unity DayVergrößern des Bildes
Kremlchef Putin (l.) beim Handschlag mit Justus Frantz in Moskau: Der Pianist hatte schon den russischen Einmarsch auf der Krim 2014 gerechtfertigt. (Quelle: Maxim Shipenkov)
News folgen

Justus Frantz stört sich nicht am russischen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine. Für den russischen "Freundschaftsorden" ist der Musiker nun nach Moskau gereist.

Der bekannte deutsche Pianist und Dirigent Justus Frantz ist in Moskau von Kremlchef Putin mit dem Freundschaftsorden ausgezeichnet worden. "Justus Frantz leistet seit vielen Jahren einen fruchtbaren Beitrag zur Annäherung und gegenseitigen Bereicherung der Kulturen Russlands und der Bundesrepublik Deutschland", sagte Putin bei seiner Rede zur Ordensverleihung anlässlich des russischen Tags der nationalen Einheit.

Frantz war trotz erschwerender westlicher Sanktionen persönlich zur Ordensverleihung nach Russland gereist. Der 81-Jährige gilt als einer der prägenden Köpfe der deutschen Klassikszene. Er wurde bereits früher für seine Verteidigung der russischen Annexion der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim 2014 und Auftritte in Russland in den vergangenen Jahren kritisiert. Russland führt seit Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen die benachbarte Ukraine und ist dafür mit harten westlichen Sanktionen belegt worden.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
