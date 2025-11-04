Mächtiger Akteur stellt sich gegen Musk

Von dpa Aktualisiert am 05.11.2025 - 07:34 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Kremlchef Putin (l.) beim Handschlag mit Justus Frantz in Moskau: Der Pianist hatte schon den russischen Einmarsch auf der Krim 2014 gerechtfertigt. (Quelle: Maxim Shipenkov)

Justus Frantz stört sich nicht am russischen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine. Für den russischen "Freundschaftsorden" ist der Musiker nun nach Moskau gereist.

Der bekannte deutsche Pianist und Dirigent Justus Frantz ist in Moskau von Kremlchef Putin mit dem Freundschaftsorden ausgezeichnet worden. "Justus Frantz leistet seit vielen Jahren einen fruchtbaren Beitrag zur Annäherung und gegenseitigen Bereicherung der Kulturen Russlands und der Bundesrepublik Deutschland", sagte Putin bei seiner Rede zur Ordensverleihung anlässlich des russischen Tags der nationalen Einheit.