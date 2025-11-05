Die späten Unterstützungen von Donald Trump und Elon Musk für Cuomo haben ihm eindeutig mehr geschadet als geholfen. Angesichts der schlechten Umfragewerte für beide, Trump wie Musk, sowie der massiv ablehnenden Haltung der New Yorker gegenüber dem Präsidenten hatte die Unterstützung wohl eher den gegenteiligen Effekt. Mamdani nutzte das dann auch für eine Spitze gegen Cuomo, als er auf X schrieb: "Gratulation, @AndrewCuomo. Ich weiß, dass du hart für diese Unterstützung gearbeitet hast." Die Verbindung mit Trump und Musk verstärkte das Narrativ, dass Cuomo ein Werkzeug der Reichen und Mächtigen sei.

Wird Trump nun New York "übernehmen", wie er es immer wieder angedroht hat? Was könnte das bedeuten?

Trump hat bereits die Kontrolle über die Polizei in Washington D.C. übernommen und die Nationalgarde und Marines nach Los Angeles entsandt. Eine "Übernahme" New Yorks könnte ähnliche Schritte bedeuten – militärische oder föderale Intervention in städtische Angelegenheiten. Verfassungsrechtlich sind solche Drohungen hochproblematisch. New York City erhält etwa 10–15 Prozent seines Budgets aus Bundesmitteln. Eine drastische Kürzung würde natürlich vor Gericht angefochten werden. Trumps Rhetorik dient primär der Einschüchterung und der Mobilisierung seiner Basis.

New York war nicht der einzige demokratische Sieg. In Kalifornien hat Gouverneur Gavin Newsom mit Proposition 50 Erfolg. Die Neuziehung der Wahlkreise wird mit fast zwei Dritteln Mehrheit angenommen. Was für Folgen kann das haben?

Als Newsom die Neuziehung der Wahlkreise als Reaktion auf das Vorgehen der Republikaner in Texas ankündigte, war überhaupt nicht sicher, ob sich dieses Unterfangen als Bumerang erweisen könnte und er sich eine herbe Niederlage einhandeln würde. Die überwältigende Mehrheit für die Proposition 50 könnte nun eine Signalwirkung für andere demokratisch regierte Bundesstaaten entfalten, ebenfalls an die Neuziehung der Wahlkreise zu gehen, um die Verzerrungen durch die Republikaner auszugleichen. Denn die fünf zusätzlichen demokratischen Sitze in Kalifornien könnten bereits entscheidend sein, um die Kontrolle über das Repräsentantenhaus 2026 zurückzugewinnen. Derzeit haben die Republikaner eine knappe Mehrheit von drei Sitzen.

Verändert das Newsoms Profil?