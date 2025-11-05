US-Experte analysiert Bürgermeisterwahl Wird Trump jetzt New York übernehmen?
Der Demokrat Zohran Mamdani fährt in New York einen historischen Sieg ein. US-Experte David Sirakov ordnet im t-online-Interview ein, was diese Wahlnacht für US-Präsident Donald Trump und die USA bedeutet.
Es ist ein historischer Sieg: Zohran Kwame Mamdani wird New Yorks erster muslimischer Bürgermeister, noch dazu einer der jüngsten überhaupt und der erste demokratische Sozialist.
Mamdani besiegte dabei primär nicht etwa einen Republikaner – der war weit abgeschlagen. Der 34-Jährige holte die absolute Mehrheit, obwohl sein härtester Gegner, der unabhängig angetretene Andrew Cuomo, ein lebenslanger Demokrat mit Regierungserfahrung war. Der US-Experte David Sirakov erklärt im t-online-Interview, wie er das geschafft hat, was Mamdanis Sieg für seine eigene Partei bedeutet – und was für Donald Trump.
t-online: Herr Sirakov, der Sozialist Zohran Mamdani hat die Wahl in New York klar gewonnen. Was sagt uns dieses Ergebnis über den Zustand des Landes?
David Sirakov: Der Sieg Zohran Mamdanis, der sich selbst als demokratischen Sozialisten bezeichnet, demonstriert zunächst eine tiefe Unzufriedenheit mit dem politischen Establishment und den etablierten Machtverhältnissen. Wie sehr diese Polarisierung die breite Bevölkerung in der größten Stadt der USA mobilisiert, zeigt die seit 1969 höchste Wahlbeteiligung von über zwei Millionen abgegebenen Stimmen.
Können die Demokraten davon profitieren?
In dieser Gemengelage befinden sich die Demokraten in einer schweren Identitätskrise. Weder der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, noch der Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, haben Mamdani zunächst unterstützt. Jeffries hat explizit erklärt, Mamdani sei nicht die Zukunft der Partei, was den tiefen Graben zwischen Parteielite und Basis offenbart: Während die Führung auf gemäßigte Positionen setzt, um in umkämpften Distrikten zu gewinnen, entschied sich die New Yorker Wählerschaft für einen radikalen Kurswechsel. Die Partei ist zwischen einer progressiv-populistischen Fraktion rund um Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez und Zohran Mamdani und den zentristischen "New Democrats” zerstritten.
Zur Person
David Sirakov ist Politikwissenschaftler und Direktor der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz, einer Bildungseinrichtung mit Fokus auf die transatlantischen Beziehungen. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit der US-Innenpolitik, mit besonderem Schwerpunkt auf die politische und gesellschaftliche Polarisierung und den Aufstieg des Populismus in Europa und den USA sowie die Außenpolitik der USA.
Mamdani war vor einem Jahr noch gänzlich unbekannt, heute gilt er plötzlich als Hoffnungsträger seiner Partei. Wie hat er das geschafft?
Der Aufstieg Mamdanis ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen: Im Gegensatz zu Cuomo basierte seine Kampagne nicht auf bezahlten Wahlkämpfern, sondern auf über 90.000 freiwilligen, ideologisch motivierten Helferinnen und Helfern. Inhaltlich setzte er sich deutlich vom häufigen Vorwurf gegenüber den Demokraten ab, sie würden sich zu sehr auf identitätspolitische, viel zu abstrakte Themen konzentrieren. Mamdani konzentrierte sich ausschließlich auf das drängendste Problem der New Yorker: die Bezahlbarkeit. Seine konkreten Vorschläge – Einfrieren von Mieten, kostenlose Busse, universelle Kinderbetreuung, stadtbetriebene Lebensmittelgeschäfte – trafen den Nerv der Zeit.
Was noch?
Ein weiterer Faktor ist seine Social-Media-Strategie, die vorwiegend auf politisch desinteressierte Wählerinnen und Wähler abzielte und – angesichts der Wahlbeteiligung und seines Wahlergebnisses – ausgesprochen erfolgreich war. Und schließlich hat seine progressiv-populistische Positionierung als Alternative zum diskreditierten politischen Establishment überzeugt. Er kritisierte die Skandale seines Widersachers Cuomo und stellte sich als Kandidat dar, der wirklich zuhört – ein scharfer Kontrast zu Politikern, die als abgehoben wahrgenommen werden.
Macht es einen Unterschied, dass Mamdani die absolute Mehrheit erreicht hat?
Dass Mamdani die 50-Prozent-Marke überschritten hat, ist in vielerlei Hinsicht politisch relevant. Traditionell gilt die 40-Prozentmarke in New York als Minimum für demokratische Legitimität. Der Erfolg verleiht ihm ein klares Mandat und widerlegt Kritiker, die ihn als Minderheitenkandidaten darstellen wollten. Und auch in die Demokratische Partei wird seine absolute Mehrheit Wirkung entfalten. Für gemäßigte Demokraten wird es sehr schwer, Mamdanis Erfolg als statistischen Ausreißer oder Folge einer gespaltenen Opposition abzutun. Sie müssen sich ernsthaft mit seiner progressiven Botschaft auseinandersetzen.
Cuomo hat immer wieder angedeutet, ohne den Republikaner Curtis Sliwa als dritten Kandidaten hätte er die Wahl gewonnen. Stimmt das?
Diese Haltung Cuomos war bereits im Wahlkampf umstritten und ist angesichts des Wahlergebnisses faktisch falsch. Auch wenn nach einem Ausstieg Sliwas seine Wählerinnen und Wähler allesamt zu Cuomo gewechselt wären, hätte es nicht gereicht, um Mamdani zu überholen. Angesichts der politischen Koalition, die Sliwa unterstützte, war das aber schon vor der Wahl äußerst unwahrscheinlich.
Warum blieb Sliwa im Rennen?
Sliwas Motivation, im Rennen zu bleiben, ist zumindest teilweise vergleichbar zu Mamdani. Er sah sich als Alternative zur etablierten Politik – hier in der Republikanischen Partei – und legte großen Wert darauf, nicht käuflich zu sein.
Trump hat seine Präferenz für Cuomo klargemacht, ebenso wie Elon Musk. Hat das Cuomo geholfen oder geschadet?
Die späten Unterstützungen von Donald Trump und Elon Musk für Cuomo haben ihm eindeutig mehr geschadet als geholfen. Angesichts der schlechten Umfragewerte für beide, Trump wie Musk, sowie der massiv ablehnenden Haltung der New Yorker gegenüber dem Präsidenten hatte die Unterstützung wohl eher den gegenteiligen Effekt. Mamdani nutzte das dann auch für eine Spitze gegen Cuomo, als er auf X schrieb: "Gratulation, @AndrewCuomo. Ich weiß, dass du hart für diese Unterstützung gearbeitet hast." Die Verbindung mit Trump und Musk verstärkte das Narrativ, dass Cuomo ein Werkzeug der Reichen und Mächtigen sei.
Wird Trump nun New York "übernehmen", wie er es immer wieder angedroht hat? Was könnte das bedeuten?
Trump hat bereits die Kontrolle über die Polizei in Washington D.C. übernommen und die Nationalgarde und Marines nach Los Angeles entsandt. Eine "Übernahme" New Yorks könnte ähnliche Schritte bedeuten – militärische oder föderale Intervention in städtische Angelegenheiten. Verfassungsrechtlich sind solche Drohungen hochproblematisch. New York City erhält etwa 10–15 Prozent seines Budgets aus Bundesmitteln. Eine drastische Kürzung würde natürlich vor Gericht angefochten werden. Trumps Rhetorik dient primär der Einschüchterung und der Mobilisierung seiner Basis.
New York war nicht der einzige demokratische Sieg. In Kalifornien hat Gouverneur Gavin Newsom mit Proposition 50 Erfolg. Die Neuziehung der Wahlkreise wird mit fast zwei Dritteln Mehrheit angenommen. Was für Folgen kann das haben?
Als Newsom die Neuziehung der Wahlkreise als Reaktion auf das Vorgehen der Republikaner in Texas ankündigte, war überhaupt nicht sicher, ob sich dieses Unterfangen als Bumerang erweisen könnte und er sich eine herbe Niederlage einhandeln würde. Die überwältigende Mehrheit für die Proposition 50 könnte nun eine Signalwirkung für andere demokratisch regierte Bundesstaaten entfalten, ebenfalls an die Neuziehung der Wahlkreise zu gehen, um die Verzerrungen durch die Republikaner auszugleichen. Denn die fünf zusätzlichen demokratischen Sitze in Kalifornien könnten bereits entscheidend sein, um die Kontrolle über das Repräsentantenhaus 2026 zurückzugewinnen. Derzeit haben die Republikaner eine knappe Mehrheit von drei Sitzen.
Verändert das Newsoms Profil?
Wir haben ja bereits in den vergangenen Monaten eine veränderte Social-Media-Strategie Newsoms im Umgang mit den Republikanern und insbesondere mit dem Präsidenten erlebt. Der Erfolg von Proposition 50 positioniert Newsom noch deutlicher als entschiedenen Trump-Gegner und potenziellen Präsidentschaftskandidaten 2028. Er verwandelte die Kampagne geschickt in ein Referendum über Trump, mit Unterstützung von Barack Obama. Seine Fähigkeit, Wähler zu mobilisieren und gegen etablierte Reformnormen zu argumentieren, soll politische Stärke demonstrieren.
Sowohl Newsom als auch Mamdani üben offen Kritik an ihrer Partei. Sind sie Optionen für Demokraten, die nach Führungsfiguren gegen Trump suchen?
Die Demokratische Partei wird gemeinhin als großes Zelt ("Big Tent") bezeichnet, unter dem viele verschiedene Kandidaten und ideologische Positionen ein Zuhause finden. Dies ist Fluch und Segen zugleich. Die Erfolge Mamdanis und Newsoms zeigen, dass sich nicht nur für die Republikaner, sondern auch für die Demokraten unterschiedliche Arten der "Beispiellosigkeit" an der Wahlurne auszahlen können: progressiver Populismus (Mamdani) und kämpferischer Zentrismus (Newsom). Welcher Ansatz 2026 und 2028 dominiert, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt aber offen. Die Wahlergebnisse vom 4. November 2025 – sowohl Mamdanis Sieg als auch die Erfolge gemäßigter Demokraten in Virginia und New Jersey – suggerieren, dass beide Strategien in unterschiedlichen Kontexten funktionieren können.
Herr Sirakov, wir danken Ihnen für das Gespräch.
