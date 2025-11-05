Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Glückseligkeit bei den Demokraten: In der Nacht zum Mittwoch fährt die Partei wichtige Siege ein. Endlich können sie wieder hoffen – wenn sie jetzt die richtigen Lehren daraus ziehen.

Vier Wahlen, vier Siege: Die nach der Wiederwahl Donald Trumps schwer traumatisierten US-Demokraten haben in New York die Bürgermeisterwahl sowie in Virginia und New Jersey die Gouverneurswahlen gewonnen. Außerdem dürfen sie in Kalifornien die Wahlbezirke neu einteilen und sichern sich damit wahrscheinlich fünf zusätzliche Sitze bei den Kongresswahlen 2026.

Große Erfolge also für die Gegner des amtierenden US-Präsidenten – für den sind besonders die Ergebnisse in New York und Kalifornien Nackenschläge. Die Demokraten dürfen hingegen wieder hoffen, allerdings nur, wenn sie die richtigen Lehren aus der historischen Wahlnacht ziehen.

Die Wähler belohnen Kämpfer

Zohran Mamdani und Gavin Newsom eint politisch wenig, doch eines haben sie gemeinsam: Beide stehen für einen entschiedenen, in Newsoms Fall auch polemischen Widerstand gegen Donald Trump – und wurden dafür belohnt. Trump attackierte Mamdani im Wahlkampf wiederholt und drohte, er werde im Falle seines Sieges New York "übernehmen". Der Sozialist nahm den Kampf an, sein Widersacher Andrew Cuomo dagegen übernahm Trumps Kritik an Mamdani – und verlor. Seine Partei kam Mamdani kaum zu Hilfe: Einige führende Köpfe unterstützten ihn erst öffentlich, als sein Sieg unausweichlich schien, andere tun es bis heute nicht.

Newsom setzte seinerseits in Kalifornien auf volles Risiko: Der Gouverneur ließ über Proposition 50 abstimmen, eine Maßnahme, mit der er die Wahlkreise zu seinem Vorteil neu aufteilt. Dass fast zwei Drittel der Wähler dafür stimmten, war keineswegs ausgemacht. Ähnlich wie Mamdani erhielt der Kalifornier die Unterstützung der Demokraten für diese Maßnahme, wenn überhaupt, nur zögerlich. Newsom, der eine Präsidentschaftskandidatur 2028 nicht ausschließt, setzte sein politisches Kapital auf die Volksabstimmung – und wurde belohnt. Jetzt darf er sich auch über Kalifornien hinaus als mutiger Vorreiter feiern lassen, der sich Trump widersetzt hat und Architekt eines möglichen Sieges der Demokraten bei den Kongresswahlen 2026 sein könnte.

Quo vadis, Demokraten?