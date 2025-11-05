Bürgerkrieg im Sudan Miliz schießt Flugzeug ab – Russische Crew getötet

Von t-online , FIN 05.11.2025 - 16:24 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Kämpfer der RSF-Miliz im Sudan (Archivbild): Sie belagerten monatelang die Stadt El Fascher in Darfur. (Quelle: Hussein Malla/ap)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die sudanesische Miliz schießt ein Militärflugzeug ab – die russische Crew ist offenbar tot. Die RSF veröffentlicht Bilder vom Wrack.

Die paramilitärische Rapid Support Forces (RSF) haben nach eigenen Angaben am 4. November ein Transportflugzeug vom Typ Il-76 der sudanesischen Luftwaffe nahe der Stadt Babanusa im Westen des Landes abgeschossen. Laut der RSF habe das Flugzeug zuvor Luftangriffe auf Städte in der Region durchgeführt. Ein von der RSF veröffentlichtes Video in den sozialen Medien zeigt Wrackteile eines großen weißen Flugzeugs, dessen Leitwerk auf das Modell Il-76 hindeutet.

Über den Hintergrund des Abschusses, die Insassen des Flugzeugs und die Opferzahl gibt es bislang keine eindeutigen Angaben. Laut "Defence Blog" sollen jedoch alle Insassen ums Leben gekommen sein.

Das abgestürzte Flugzeug soll nach russischen Berichten von einer zivilen Besatzung aus Russland gesteuert worden sein. Militärnahen Telegram-Kanälen zufolge hatte der sudanesische Staat die Maschine vor rund sechs Wochen für 12 Millionen US-Dollar in Kirgisistan erworben. Die russischen Quellen schreiben: "Die Crew waren russische Staatsbürger. Es gibt keine gesicherten Informationen über ihr Schicksal."

Die sudanesische Armee liefert unterdessen eine andere Erklärung für das Unglück. Ein Sprecher der 22. Division bestätigte zwar den Absturz der Maschine, erklärte jedoch, es habe sich um "einen unerwarteten technischen Fehler gehandelt, der zu einem Kontrollverlust im Cockpit und einem Feuer führte". Weiter gab die sudanesische Armee bekannt, dass sich die Maschine auf einem Versorgungsflug zu Regierungstruppen in der Region befand. Die Anzahl der verstorbenen Insassen ist bislang unklar.

Spekulation um eingesetztes Waffensystem

Unklar bleibt auch, welche Waffe das Flugzeug getroffen hat. Der auf bewaffnete Konflikte spezialisierte Account "Clash Report" berichtete, die RSF habe ein chinesisches FK-2000-Luftabwehrsystem eingesetzt, das mutmaßlich von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) geliefert wurde. Eine offizielle Bestätigung dazu gibt es weder von der RSF noch vom sudanesischen Militär.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Der Abschuss ereignete sich nahe Babanusa in West-Kordofan, einer strategisch wichtigen Region. Dort verlaufen zentrale Nachschubrouten von der Hauptstadt Khartum in den Süden des Landes. Die Kontrolle über diese Verkehrsachsen spielt eine entscheidende Rolle im anhaltenden Bürgerkrieg, der das Land seit über zwei Jahren erschüttert.

Internationale Interessen befeuern das Töten im Sudan