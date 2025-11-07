Wetterorganisation zieht alarmierende Zwischenbilanz

Auch die Weltwetterorganisation (WMO) zog zum Auftakt eine verheerende Zwischenbilanz für das laufende Jahr: Viele Regionen Afrikas und Asiens erlebten verheerende Überschwemmungen, in Europa und den USA gab es Waldbrände und mehrere schwere tropische Wirbelstürme. 2025 dürfte mit seinen anhaltend und alarmierend hohen Temperaturen das zweit- oder drittwärmste Jahr seit der industriellen Revolution sein. 2024 war das bislang heißeste Jahr mit etwa 1,55 Grad über der Referenzmarke.

Bislang unternehme die Menschheit zu wenig gegen eine weitere Eskalation: Die Treibhausgase in der Atmosphäre, allen voran CO2, haben laut WMO 2024 wieder Rekordwerte erreicht und stiegen 2025 weiter an. Zumindest in der EU sind die Netto-Emissionen im vergangenen Jahr um weitere schätzungsweise 2,5 Prozent zurückgegangen, wie die Europäische Umweltagentur (EEA) mitteilte.

Brasiliens Präsident spricht von "COP der Wahrheit"

Der Gastgeber, Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, mahnte: "Die COP30 wird die COP der Wahrheit sein." Ein Klimagipfel im Amazonasgebiet – es gebe "kein größeres Symbol für die Sache der Umwelt" als den Regenwald mit seinen Tausenden Arten und Pflanzen.

Für den Schutz dieser und anderer Tropenwälder in mehr als 70 Staaten will Brasilien viel Geld sammeln: Lula gab in Belém den offiziellen Startschuss für einen neuen milliardenschweren Geldtopf. Jährlich könnte der Fonds "Tropenwälder für immer" (TFFF) nach einiger Anlaufzeit rund vier Milliarden US-Dollar ausschütten.

Konkret heißt das: Staaten, die sich für den Erhalt von eigenem Tropenwald einsetzen, bekommen dem Konzept zufolge aus dem Fonds pro Jahr und Hektar eine Prämie von vier US-Dollar. Für jeden zerstörten Hektar sollen sie aber umgekehrt 140 Dollar (122 Euro) Strafe zahlen. Überprüft würde dies mit Satellitenbildern.

Nach den Vorstellungen Brasiliens sollen reiche Staaten freiwillig anfänglich 25 Milliarden US-Dollar einzahlen. Mit diesem Grundstock sollen dann in den nächsten Jahren weitere 100 Milliarden US-Dollar aus dem Privatsektor mobilisiert werden.

Brasilien hat als Gastgeber mit der Ankündigung von einer Milliarde US-Dollar bereits eine Marke gesetzt. Norwegen sagte am späten Nachmittag eine Einzahlung von drei Milliarden US-Dollar über zehn Jahre zu. Als potenzieller Geber wird in dem Konzept auch Deutschland genannt.

Merz will ein Zeichen setzen – "mit leeren Koffern"

Aus Deutschlands Regierungskreisen hieß es zunächst nur, Merz finde die Initiative "sehr interessant". Wie hoch der Beitrag genau sein wird, ist aber noch offen. Auch wenn Klimaschutz an sich kein Herzensprojekt des Kanzlers ist, könnte es wichtig für Merz werden, in Brasilien zumindest etwas Engagement zu zeigen. So ließ er entsprechend vor seinem Abflug mitteilen: Er wolle mit der Reise zeigen, dass Klimaschutz "ein zentrales Anliegen der Bundesregierung ist" – solange wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und Technologieoffenheit gewährleistet bleiben.