Gesetzespläne Hier verliert Putin wohl die erste Raffinerie

Eine Lukoil-Raffinerie in Kaliningrad: Die Raffinerie in Burgas deckt mehr als zwei Drittel des bulgarischen Treibstoffbedarfs.

Der russische Ölkonzern Lukoil muss sein Auslandsgeschäft loswerden. Jetzt bereitet Bulgarien ein Gesetz vor, mit dem Putins Land bald entscheidende Rechte fehlen könnten.

Bulgarien arbeitet derzeit an einer für Russland entscheidenden Gesetzesänderung: Sie soll es Bulgarien ermöglichen, die Kontrolle über die Raffinerie des sanktionierten russischen Ölkonzerns Lukoil in Burgas zu übernehmen und sie an einen neuen Eigentümer zu verkaufen, wie lokale Medien berichten. Auf diese Weise soll die Anlage vor US-Sanktionen geschützt werden. Die nahe der Schwarzmeerstadt Burgas gelegene Anlage ist eine Tochterfirma von Lukoil.

Der Gesetzentwurf, über den das bulgarische Medienunternehmen Mediapool am Mittwoch erstmals berichtete, würde es einem Sonderverwalter ermöglichen, den Verkauf der Ölraffinerie in Burgas zu überwachen. Der Eigentümer Lukoil hätte dabei kein Stimmrecht und könnte keine Berufung einlegen, heißt es in den Berichten.

Inzwischen entschied zudem der Schweizer Energiehändler Gunvor, nicht das Auslandsgeschäft von Lukoil zu übernehmen – wegen Widerspruchs aus den USA. Präsident Donald Trump habe klargestellt, dass der Krieg in der Ukraine sofort enden müsse, schrieb das US-Finanzministerium im sozialen Netzwerk X. "Solange (Kremlchef Wladimir) Putin mit den sinnlosen Morden weitermacht, wird die Kreml-Marionette Gunvor niemals eine Lizenz erhalten, um zu operieren und Gewinne zu erzielen."

Gunvor zog daraufhin sein Kaufangebot vorerst zurück, wie ein Firmensprecher dem Portal "Politico" sagte. Den Vorwurf der Kreml-Hörigkeit wies er zurück: Das US-Finanzministerium sei völlig falsch informiert. Zu den Gründern von Gunvor gehörte der Putin-Vertraute Gennadi Timtschenko, der seine Anteile aber 2014 verkauft hat.