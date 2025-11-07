Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Während Donald Trump den Klimawandel verspottet, positioniert sich China als strategischer Vorreiter der Energiewende. Hinter Pekings Offensive steckt jedoch kein Idealismus, sondern ein knallharter Plan.

Es war ein Moment mit Signalwirkung. Als Chinas Präsident Xi Jinping Ende September vor der UN-Generalversammlung sprach, vermied er große Worte. Statt Pathos wählte er Pragmatismus. Statt Schuldzuweisungen betonte er Verantwortung. Und während die Europäische Union erneut um sich selbst kreiste und Donald Trump die Bühne nutzte, um den Klimawandel ins Lächerliche zu ziehen, gab Xi die neue Richtung vor: China will führen – beim Klimaschutz, bei den Technologien der Zukunft, beim Umbau der Weltwirtschaft.

Die Volksrepublik ist dabei durchaus ein Land der Gegensätze. Einerseits ist es das Land, das die meisten Emissionen verursacht und weiterhin auf Kohlekraftwerke setzt. Andererseits streben chinesische Unternehmen bei der Produktion erneuerbarer Energien und bei der Entwicklung in Bereichen der Elektromobilität und Solarstromerzeugung die Marktführung an – in einigen Sparten sind hier US-Unternehmen wie Tesla noch führend.

Vor diesem Hintergrund war Xi Jinpings Klimarede vor den UN eine geopolitische Kampfansage. Denn in Zeiten, in denen die Vereinigten Staaten unter Trump auf fossile und nukleare Ideologie setzen und Europa in Klimafragen immer tiefer zerfällt, entsteht eine neue Realität: Die weltgrößte Volkswirtschaft steigt zum strategischen Vorreiter im Kampf gegen die Klimakrise auf. Die Führung in Peking erkennt darin nicht nur eine ökologische Notwendigkeit, sondern einen machtpolitischen Hebel.

China gegen Trump – zwei Welten

Der Unterschied zwischen den beiden Supermächten könnte beim Weltklimagipfel, der am 7. November im brasilianischen Belém beginnt, erneut deutlich werden. Dort sollen die Staaten ihre neuen Emissionspläne präsentieren – oder eben das Scheitern eingestehen, sie nicht rechtzeitig eingereicht zu haben.

Die USA unter Trump werden dort wohl keine konstruktive Rolle spielen. Der US-Präsident macht keinen Hehl daraus, dass er das Pariser Abkommen, aus dem er in seiner aktuellen Amtszeit erneut ausgetreten ist, für "nutzlos" hält. Er will den Gipfel nach Angaben seiner Berater sogar weitgehend ignorieren. Anders China: Peking will in Belém seine Führungsrolle demonstrieren und international Zustimmung für die neue klimapolitische Ordnung einwerben, in der saubere Technologien "Made in China" die Märkte dominieren. Die Bühne ist bereitet.