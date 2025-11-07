Merz verspricht Geld "Auf Deutschland ist Verlass"

Von dpa 07.11.2025 - 17:24 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Friedrich Merz reckt im brasilianischen Belém den Daumen nach oben, neben ihm steht der türkische Vizepräsident Cevdet Yilmaz: Deutschland will zu einem Milliardenfonds für den Schutz tropischer Wälder beitragen. (Quelle: Adriano Machado/reuters)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Im brasilianischen Belém startet am Montag der Weltklimagipfel. Im Vorfeld stecken Staats- und Regierungschefs mögliche Initiativen ab. Kanzler Merz verspricht einen "namhaften Betrag" für die Tropenwälder.

Deutschland unterstützt einen von Brasilien ins Leben gerufenen neuen Milliarden-Fonds zum Schutz der Tropenwälder. Die Bundesregierung werde "einen namhaften Betrag zum Gelingen dieser Initiative beisteuern", sagte Kanzler Friedrich Merz am Freitag in Belém bei einem Klimagipfel von Staats- und Regierungschefs. Die UN-Weltklimakonferenz startet offiziell am Montag.

Nach den Vorstellungen Brasiliens sollen reiche Staaten freiwillig anfänglich 25 Milliarden US-Dollar einzahlen. Mit diesem Grundstock sollen dann in den nächsten Jahren weitere 100 Milliarden US-Dollar aus dem Privatsektor mobilisiert werden. Am Donnerstag, dem offiziellen Start, wurde die Initiative nach Angaben Brasiliens bereits von 53 Ländern unterstützt, darunter 19 potenziellen Staatsinvestoren. Profitieren könnten zufolge gut 70 Entwicklungsstaaten, die Tropenwälder haben. Ein Fünftel der Mittel sollen in den jeweiligen Staaten an indigene Gemeinschaften und die lokale Bevölkerung gehen.

Der Gipfel mit Dutzenden Staats- und Regierungschefs ist der Auftakt der eigentlichen Weltklimakonferenz, die offiziell am Montag beginnt. Sie findet zehn Jahre nach dem historischen Pariser Abkommen über die Begrenzung der Erderwärmung statt, das von fast 200 Staaten unterzeichnet wurde.

"Wir stehen in diesen Tagen an einer Weggabelung"

Die Tropenwälder weltweit seien wichtig im Kampf gegen die Klimakrise, betonte Merz in seiner Rede vor dem Plenum. "Sie sind gleichzeitig einer der wichtigsten Kohlenstoffspeicher weltweit und Lebensraum für Menschen und unzählige Tier- und Pflanzenarten." Zum Erreichen der Klimaschutzziele müsse der Tropenwald erhalten bleiben und gleichzeitig müssten mehr Privatsektormittel mobilisiert werden.

"Wir stehen in diesen Tagen an einer Weggabelung", sagte Merz. Jedes Land müsse entscheiden, wie es der Erderwärmung begegnen wolle. Für Deutschland sei die Entscheidung klar: "Wir setzen auf Innovation und auf Technologie, um eben dem Klimawandel erfolgreich Einhalt zu gebieten. Unsere Wirtschaft ist nicht das Problem, unsere Wirtschaft ist der Schlüssel, um unser Klima noch besser zu schützen."

Brasilien schlägt Strafzahlungen für zerstörte Waldflächen vor

Für den Fonds "Tropenwälder für immer" (TFFF) schlägt die brasilianische Regierung ein neues Modell vor: Länder, die ihre Wälder erhalten, werden belohnt – mit vier US-Dollar pro Jahr und Hektar. Für jeden zerstörten Hektar sollen sie aber umgekehrt 140 Dollar Strafe zahlen. Überprüft würde dies mit Satellitenbildern.

Jährlich könnte der Fonds mit einem angestrebten Volumen von 125 Milliarden US-Dollar nach einiger Anlaufzeit rund vier Milliarden US-Dollar ausschütten – fast das Dreifache des derzeitigen Volumens internationaler Wald-Finanzhilfen.

Brasilien wird selbst eine Milliarde US-Dollar einzahlen. Auch Indonesien zahlt eine Milliarde ein. Es wird erwartet, dass sich der deutsche Beitrag an dieser Größenordnung orientiert. Norwegen hatte am Vortag rund drei Milliarden US-Dollar zugesagt, aber über zehn Jahre gestreckt. Frankreich prüft nach brasilianischen Angaben die Bereitstellung von 500 Millionen Euro.