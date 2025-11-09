Gold gegen Ausrüstung Bericht: Emirate scheinen Bürgerkrieg im Sudan zu finanzieren

Von afp Aktualisiert am 09.11.2025

Kämpfer der RSF-Miliz im Sudan (Archivbild): Sie belagerten monatelang die Stadt El Fascher in Darfur. (Quelle: Hussein Malla/ap)

Die Goldimporte der Vereinigten Arabischen Emirate aus dem Sudan sind stark gestiegen. Vieles deutet auf eine Finanzierung des sudanesischen Bürgerkriegs hin.

Die Ausfuhren von Gold aus dem Bürgerkriegsland Sudan in die Vereinigten Arabischen Emirate haben nach Angaben einer Schweizer Nichtregierungsorganisation im vergangenen Jahr stark zugenommen. 2024 seien 29 Tonnen des Edelmetalls aus dem Sudan in die Emirate verkauft worden – gegenüber 17 Tonnen im Vorjahr, erklärte die Organisation Swissaid am Dienstag unter Verweis auf Daten aus einer UN-Datenbank. Hinzu kämen weitere Importe über Nachbarländer des Sudan. Für die Organisation ist das ein Hinweis darauf, wie stark die Emirate mit dem Bürgerkrieg verflochten sind.

Den Angaben nach bezogen die Emirate im vergangenen Jahr auch 18 Tonnen Gold aus dem Tschad und neun Tonnen aus Libyen. Swissaid bezieht sich auf Außenhandelszahlen der Emirate, die am 31. Oktober auf der Plattform UN Comtrade veröffentlicht und mittlerweile wieder gelöscht worden seien.

Der Sudan versinkt seit mehr als zwei Jahren im Bürgerkrieg. Seit April 2023 bekämpfen sich die Armee von Militärherrscher Abdel-Fattah al-Burhan und die Miliz Rapid Support Forces (RSF) seines früheren Stellvertreters Mohamed Hamdan Daglo. Immer wieder kommt es in dem Konflikt zu Gräueltaten, zuletzt bei der Einnahme der Stadt El Fascher im Nordosten des Landes.

Zweifel an Waffenruhe

Zwar stimmten die RSF einem von internationalen Vermittlern unterbreiteten Waffenruhe-Vorschlag zu, doch die Vereinten Nationen fürchten weitere schwere Kämpfe und Gewalt im Sudan. "Es gibt kein Anzeichen einer Deeskalation", warnte UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk am Freitag. Stattdessen seien vor Ort Vorbereitungen für "intensivierte Kampfhandlungen" zu beobachten. So hat die von der Armee unterstützte Regierung bislang nicht auf den Waffenruhe-Vorschlag reagiert, und Beobachter zweifeln an der Ernsthaftigkeit der Zustimmung der RSF.

Den Vereinigten Arabischen Emiraten wird dabei seit Längerem vorgeworfen, den Konflikt mit Waffenlieferungen an die RSF anzuheizen, was der reiche Golfstaat jedoch kategorisch zurückweist. Doch Swissaid sieht in den Zahlen zum Handel mit Gold ein weiteres Indiz für die Verflechtungen der Emirate in dem blutigen Konflikt.

"Eine Drehscheibe für Gold zweifelhaften Ursprungs"

Sudans Nachbarländer Tschad und Libyen seien "Ausgangstore" der RSF für sudanesisches Gold. "Dieses Schema und diese Ströme bestätigen die Rolle der Emirate als wichtigstes Ziel für sudanesisches Schmuggelgold", erklärte die Organisation.