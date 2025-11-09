Es geht um Zölle "WAS ZUR HÖLLE???": Trump rastet online aus

Von dpa , jse 09.11.2025 - 17:03 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Donald Trump: Er ist sauer. (Quelle: Evan Vucci)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump tobt online gegen den Supreme Court. Dort wird aktuell über seine Zollbefugnisse beraten.

Auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social hat US-Präsident Donald Trump eine Reihe von Posts abgesetzt, in denen er gegen den Obersten Gerichtshof der USA, den Supreme Court, wütet. Die neun Richter befassen sich aktuell mit der Frage, ob der US-Präsident ohne Zustimmung des Kongresses Zölle erlassen darf. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Allerdings hatten die Richter, auch die von Trump nominierten, dem Vertreter des US-Präsidenten bisher auffällig skeptische Fragen gestellt.

Trump schrieb unter anderem in einem Post: "Menschen, die gegen Zölle sind, sind TROTTEL!" Ob Zölle an sich sinnvoll oder zulässig sind, ist allerdings überhaupt nicht Teil der Frage, mit der sich die Richter auseinandersetzen. Trump schrieb in einem weiteren Post: "Das ist alles lächerlich! (...) Unternehmen kommen in die USA NUR WEGEN DER ZÖLLE. HAT MAN DEM SUPREME COURT NICHT DAVON ERZÄHLT??? WAS ZUR HÖLLE IST HIER LOS???Präsident DJT (sic!)"

Trump schrieb außerdem, er wolle den Bürgern pro Kopf eine "Dividende" in Höhe von mindestens 2.000 Dollar zahlen. Die Summe entspricht derzeit umgerechnet 1.729 Euro. Das kündigte er auf der Plattform Truth Social an. Ausgeschlossen sollen lediglich Bürger mit hohem Einkommen sein.

Der Präsident hatte schon vor Monaten die Idee einer Auszahlung an die US-Bürger öffentlich ins Spiel gebracht, jedoch nicht weiterverfolgt. Nach den jüngsten Siegen der Demokraten bei Gouverneurswahlen und bei der Bürgermeisterwahl in New York war aber auch aus den eigenen Reihen Kritik laut geworden, Trump kümmere sich zu wenig um seine Stammwählerschaft. Denen hatte er im Präsidentschaftswahlkampf einen Rückgang der Lebenshaltungskosten versprochen.

Sorge um KI-Blase

Trump spricht in dem Post zwar von "fast keiner Inflation", allerdings erweist sich die Teuerung mit zuletzt 3,0 Prozent als hartnäckig. Hinzu kommen Sorgen über die Folgen des Booms bei der Künstlichen Intelligenz (KI) wie zum Beispiel Massenentlassungen oder höhere Strompreise. In New York und anderen Großstädten sind auch die hohen Wohnkosten ein Thema.