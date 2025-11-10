Kampf gegen Terrormiliz Insider: IS-Anschläge auf syrischen Machthaber vereitelt

Von reuters 10.11.2025 - 13:34 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der syrische Machthaber Ahmed al-Scharaa: Es ist das erste Mal, dass ein syrisches Staatsoberhaupt im Weißen Haus empfangen wird. (Quelle: Uncredited)

Am Montag will sich Syriens Übergangspräsident in Washington dem Kampf gegen den "Islamischen Staat" anschließen. Dafür hat er wohl auch persönliche Gründe.

Syrien hat nach Angaben von Regierungsinsidern zwei separat geplante Anschläge der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) auf Machthaber Ahmed al-Scharaa vereitelt. Dies sagten zwei hochrangige Beamte der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Die Nachricht verleiht den Plänen des syrischen Staatschefs, sich einer von den USA geführten Koalition zum Kampf gegen die Extremisten anzuschließen, eine persönliche Dimension.

Die vereitelten Anschläge unterstreichen zudem die Bedrohung für al-Scharaa, während er versucht, seine Macht in dem durch 14 Jahre Bürgerkrieg zerrütteten Land zu festigen. Die Enthüllungen erfolgen kurz vor einem historischen Treffen al-Scharaas mit US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus. Es ist der erste Besuch eines syrischen Staatsoberhauptes in Washington.

Syrien sucht Verbündete im Westen

Die Anschläge auf das Leben al-Scharaas seien in den vergangenen Monaten vereitelt worden, sagten ein hochrangiger syrischer Sicherheitsbeamter und ein ranghoher Beamter aus dem Nahen Osten. In einem Fall habe sich der Plan des IS auf einen zuvor angekündigten offiziellen Termin al-Scharaas konzentriert. Weitere Einzelheiten nannten sie unter Verweis auf die heikle Lage nicht. Das syrische Informationsministerium lehnte eine Stellungnahme ab.