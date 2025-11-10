Sänger wird mit 64 noch mal Vater

"Ohne eine Sekunde zu zögern" Chinesischer Diplomat droht Japans Premier mit Enthauptung

Von afp 10.11.2025 - 17:42 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ministerpräsidentin Sanae Takaichi im japanischen Parlament (Archivbild): Sie ist erst seit Mitte Oktober im Amt. (Quelle: IMAGO/imago)

Premier Takaichi schätzt eine Eskalation des Taiwan-Konflikt für Japan als existenzbedrohend ein. Ein chinesischer Diplomat droht ihr daraufhin mit Enthauptung.

Japans Regierung hat sich über einen chinesischen Diplomaten beschwert, der Ministerpräsidentin Sanae Takaichi mit Enthauptung gedroht hatte. In einem mittlerweile gelöschten Beitrag im Onlinedienst X hatte der chinesische Generalkonsul in Osaka, Xue Jian, am Samstag gedroht, ihr "ohne eine Sekunde zu zögern" ihren "dreckigen Hals" durchzuschneiden. Er hatte die Regierungschefin darin nicht namentlich genannt, aber einen Artikel über Äußerungen Takaichis zu Taiwan verlinkt.

Takaichi hatte am Freitag im Parlament in Tokio gesagt, eine militärische Eskalation des Taiwan-Konflikts mit China etwa durch den Einsatz von Kriegsschiffen könne auch Japan in seiner Existenz bedrohen. Sie schloss in einem solchen "Worst-Case-Szenario" einen Einsatz japanischer Soldaten nicht aus und verwies auf das Recht auf "kollektive Selbstverteidigung".

Japans Premierministerin bleibt bei ihren Äußerungen

Die Reaktion des chinesischen Generalkonsuls auf diese Äußerungen sei "äußerst unangemessen" gewesen, sagte der japanische Regierungssprecher Minoru Kihara am Montag. Tokio habe "entschieden" dagegen protestiert und gefordert, den Beitrag sofort zu löschen. Takaichi sagte im Parlament, sie nehme ihre Äußerungen nicht zurück. Sie werde in Zukunft aber keine konkreten Szenarien mehr benennen.