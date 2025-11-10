"Ohne eine Sekunde zu zögern" Chinesischer Diplomat droht Japans Premier mit Enthauptung
Premier Takaichi schätzt eine Eskalation des Taiwan-Konflikt für Japan als existenzbedrohend ein. Ein chinesischer Diplomat droht ihr daraufhin mit Enthauptung.
Japans Regierung hat sich über einen chinesischen Diplomaten beschwert, der Ministerpräsidentin Sanae Takaichi mit Enthauptung gedroht hatte. In einem mittlerweile gelöschten Beitrag im Onlinedienst X hatte der chinesische Generalkonsul in Osaka, Xue Jian, am Samstag gedroht, ihr "ohne eine Sekunde zu zögern" ihren "dreckigen Hals" durchzuschneiden. Er hatte die Regierungschefin darin nicht namentlich genannt, aber einen Artikel über Äußerungen Takaichis zu Taiwan verlinkt.
Takaichi hatte am Freitag im Parlament in Tokio gesagt, eine militärische Eskalation des Taiwan-Konflikts mit China etwa durch den Einsatz von Kriegsschiffen könne auch Japan in seiner Existenz bedrohen. Sie schloss in einem solchen "Worst-Case-Szenario" einen Einsatz japanischer Soldaten nicht aus und verwies auf das Recht auf "kollektive Selbstverteidigung".
Japans Premierministerin bleibt bei ihren Äußerungen
Die Reaktion des chinesischen Generalkonsuls auf diese Äußerungen sei "äußerst unangemessen" gewesen, sagte der japanische Regierungssprecher Minoru Kihara am Montag. Tokio habe "entschieden" dagegen protestiert und gefordert, den Beitrag sofort zu löschen. Takaichi sagte im Parlament, sie nehme ihre Äußerungen nicht zurück. Sie werde in Zukunft aber keine konkreten Szenarien mehr benennen.
China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll – notfalls mit militärischer Gewalt. Taiwan sei ein "untrennbarer Bestandteil des chinesischen Territoriums", bekräftigte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Lin Jian, als er am Montag bei einer Pressekonferenz zu der Drohung der Generalkonsuls befragt wurde. China fordere Japan zudem nachdrücklich auf, über seine eigene "historische Schuld" in dem Konflikt nachzudenken und den Unabhängigkeitsbefürwortern in Taiwan "keine falschen Signale" zu senden.
- Nachrichtenagentur AFP