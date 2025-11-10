Sänger wird mit 64 noch mal Vater

Von afp 10.11.2025 - 18:39 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Soldaten der thailändischen Armee patrouillieren an der Grenze zu Kambodscha: Bei Gefechten im Juli waren 43 Menschen getötet worden. (Quelle: Chalinee Thirasupa)

Nach tagelangen Gefechten vermittelte US-Präsident Trump ein Friedensabkommen zwischen Thailand und Kambodscha. Dessen Umsetzung legt Thailand jetzt auf Eis.

Thailand hat die Umsetzung eines Friedensabkommens mit dem Nachbarland Kambodscha ausgesetzt, nachdem laut der Armee zwei thailändische Soldaten durch die Explosion einer Landmine nahe der Grenze verletzt worden waren.

Ein Sprecher der Regierung in Bangkok erklärte am Montag, Thailand werde die Umsetzung der "gemeinsamen Erklärung" der beiden Nachbarländer stoppen. Die Explosion der Landmine hatte sich nach Abgaben der thailändischen Armee in der Provinz Sisaket ereignet.

Jahrzehntelang andauernder Streit

Die Behörden in Kambodscha äußerten sich zunächst nicht zu dem Vorfall. In der Vergangenheit hatten sie die Vorwürfe Thailands zurückgewiesen, es seien Landminen entlang der Grenze verlegt worden. Ende Oktober hatten die beiden südostasiatischen Nachbarländer unter Vermittlung der USA ein Friedensabkommen unterzeichnet, das einen langfristigen Frieden sichern soll.