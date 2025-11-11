Berlin Freedom Conference Bundeswehrmajor: "Die Ukraine ist nur der Beginn"
Berlin wird zum Sammelpunkt des Widerstands: Auf einer neuen Konferenz warnen Dissidenten vor dem Vormarsch von Autokraten wie Putin, Xi und Maduro und rufen zum gemeinsamen Handeln auf.
Mit der ersten "Freedom Week" wird Berlin in diesen Tagen zum Treffpunkt all jener, die weltweit für Freiheit und Demokratie kämpfen. Den Höhepunkt bildete am Montag die "Berlin Freedom Conference 2025", auf der sich Dissidenten, Politiker und Aktivisten aus aller Welt einfanden. Ihr gemeinsames Ziel: Diktaturen weltweit die Stirn zu bieten.
Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner (CDU), eröffnete die Konferenz mit einem klaren Bekenntnis. "Nach dem, was ich an diesem Wochenende erlebt habe, kann ich sagen: Es wird nicht nur diese eine Berlin Freedom Conference geben", sagte er. Diktaturen ließen sich überwinden, betonte Wegner. Er erinnerte daran, dass Berlin selbst Symbol für den langen, aber erfolgreichen Kampf um Freiheit sei.
"Eine Niederlage in der Ukraine führt in unsere eigene Unfreiheit"
In einem Panel zur Ukraine warnte der Major der Bundeswehr, Philipp Wolf, der unter anderem bereits an der Nato-Ostflanke stationiert war, davor, den Krieg und Kremlchef Wladimir Putin zu unterschätzen. "Der Krieg kennt nur Sieg oder Niederlage", sagte er. Was derzeit in der Ukraine geschehe, sei "nur der Beginn dessen, was auf uns zukommt". Mit Blick auf eine anstehende Militärübung namens Yellow Guardian, die gemeinsam mit einigen europäischen Partnern stattfinden werde, kündigte Wolf an, man werde dort "genau das üben, was wir in der Ukraine heute sehen".
Im Hinblick auf die Bemühungen des Kremls, die Gesellschaft in Deutschland und Europa durch Sabotageakte unter Druck zu setzen, kommt Wolf zu dem Schluss, dass der "hybride Krieg" bereits in vollem Gange sei. Daher sei es umso wichtiger, die Ukraine weiter zu unterstützen. Eine Niederlage in der Ukraine führe "in unsere eigene Unfreiheit", so der Bundeswehrmajor.
"Diktaturen sind das Krebsgeschwür unserer Zeit"
Eindringliche Worte fand auch die iranische Frauenrechtsaktivistin Masih Alinejad, Mitbegründerin des World Liberty Congress, der auch an diesem Wochenende in Berlin tagte. "Diktaturen sind das Krebsgeschwür unserer Zeit – und wir müssen es beseitigen", sagte sie. Die Autokraten der Welt würden sich zunehmend vernetzen – "und deshalb müssen wir das auch tun".
Seit Jahren lebt die Aktivistin unter ständiger Bedrohung durch das iranische Regime in den USA. 2021 deckten US-Behörden ein Entführungskomplott gegen Alinejad auf, 2022 vereitelte die Polizei einen geplanten Mordanschlag. Zwei mutmaßliche Täter wurden im März 2025 in New York schuldig gesprochen.
"Viele Menschen leben heute in einem neuen Ost-Berlin"
Auch der venezolanische Oppositionelle Leopoldo López, ehemaliger Bürgermeister von Caracas und Mitbegründer des World Liberty Forum, rief zu mehr Zusammenhalt auf. "Demokratien verbünden sich nicht genügend, um die Demokratie zu wahren", warnte er. Es gebe keinen anderen Weg zur Freiheit als durch die Demokratie.
Mit Blick auf den 36. Jahrestag des Mauerfalls sagte López, dieser dürfe nicht als abgeschlossene Geschichte betrachtet werden: "Viele Menschen leben heute in einem neuen Ost-Berlin – in diktatorischen Regimen."
Von Berlin müsse erneut das Signal ausgehen, dass Freiheit erkämpft und verteidigt werden könne. Trotz der Gräueltaten, die viele Aktivisten erlebt hätten, sollte man sie nicht als Opfer sehen, sondern als das, was sie sind: "Kämpfer für Freiheit", betonte López. Er selbst saß laut eigener Aussage über sieben Jahre als politischer Gefangener in Venezuela im Gefängnis.
Ex-Präsidentin Taiwans spricht über chinesischen Rivalen
Einen globalen Blick auf die Bedrohung demokratischer Werte warf die ehemalige Präsidentin Taiwans, Tsai Ing-wen. Seit Jahren steht ihr Land unter wachsendem Druck aus Peking, das die eigenständige Regierung Taiwans nicht anerkennt und die Insel als abtrünnige Region betrachtet, die wieder mit China vereint werden soll.
Taiwan stehe an der "vordersten Front der Verteidigung der Demokratie", sagte Tsai. Die Herausforderungen, denen Taiwan heute gegenüberstehe, könnten morgen jedes Land betreffen. Nur durch enge Zusammenarbeit und eine robuste Verteidigung könnten Sicherheit und Freiheit bewahrt werden.
Tsai erinnerte an den Weg ihres Landes von der Diktatur zur Demokratie und warnte vor wachsenden Bedrohungen durch Cyberangriffe, Desinformation und wirtschaftliche Erpressungen aus autoritären Staaten.
Die Berlin Freedom Conference ist Teil der neuen Berlin Freedom Week, die erstmals rund um den Jahrestag des Mauerfalls stattfand. Veranstaltet wurde die Konferenz von visitBerlin, der Axel Springer Freedom Foundation und dem World Liberty Congress.
