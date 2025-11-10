Sänger wird mit 64 noch mal Vater

"Terroristen"-Gesetz Israel stimmt für Todesstrafe – aber nur für Palästinenser

Von afp 11.11.2025 - 00:58 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu spricht in der Knesset. (Quelle: HANDOUT via www.imago-images.de)

Das israelische Parlament stimmt für die Wiedereinführung der Todesstrafe für Terroristen. Allerdings gilt die Maximalstrafe nicht für Israelis.

Das israelische Parlament hat in erster Lesung für einen Gesetzesvorschlag zur Einführung der Todesstrafe für verurteilte "Terroristen" gestimmt. Eine Mehrheit von 39 zu 16 Stimmen votierte am Montagabend für das Vorhaben. Damit es Gesetzeskraft erlangen kann, sind noch Abstimmungen in zweiter und dritter Lesung nötig. Mit dem Vorhaben könnte die Todesstrafe gegen einen Palästinenser verhängt werden, der einen Israeli tötet, nicht jedoch gegen einen Israeli, der einen Palästinenser tötet.

Der Ausschuss für nationale Sicherheit der Knesset hatte die Pläne für eine entsprechende Änderung des Strafgesetzbuchs bereits in der vergangenen Woche gebilligt. In Erläuterungen des Ausschusses zu dem Gesetzentwurf heißt es, ein "Terrorist", der "wegen Mordes aus rassistischen Motiven oder aus Hass gegen die Öffentlichkeit verurteilt wurde", solle künftig "verpflichtend" mit dem Tod bestraft werden. Dies gelte auch für "Umstände, in denen die Tat mit der Absicht begangen wurde, dem Staat Israel zu schaden".

Ziel der geplanten Änderung sei es "Terrorismus an der Wurzel zu packen" und für eine "starke Abschreckung" zu sorgen.