"Die Geschichten waren schrecklich" Diese US-Demokraten haben sich gegen ihre Partei gestellt

Von Finn Michalski 11.11.2025 - 14:53 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Der Senator Tim Kaine gibt mit anderen Senatoren, die ebenfalls mit den Republikanern gestimmt haben, eine Erklärung zu deren Entscheidung ab. (Quelle: IMAGO/Nathan Posner/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Sieben Demokraten haben mit den Republikanern gestimmt und so ein Ende des US-Shutdowns ermöglicht. So erklären sie ihre Entscheidung.

Seit 41 Tagen steht die Verwaltung der US-Regierung still. Der aktuelle Shutdown in den USA war ausgelöst worden, weil sich die Republikaner und Demokraten über den künftigen Haushalt zerstritten hatten. Am späten Montagabend verabschiedete der US-Senat dann mit 60 zu 40 Stimmen einen Beschluss, der den längsten Shutdown der US-Geschichte beenden könnte.

Beim aktuellen Streit ging es im Kern darum, ob bestimmte finanzielle Zuschüsse für die Krankenversicherung verlängert werden. Die Demokraten wollten verhindern, dass für Millionen Menschen die Kosten steigen. Die Republikaner lehnten eine Verlängerung bislang ab, weil das Auslaufen der Zuschüsse im großen Steuergesetz vorgesehen ist, das Trump jüngst durchsetzte und zu seinen zentralen politischen Projekten zählt.

Um die gestern präsentierte Vorlage durchzubekommen, waren die Republikaner allerdings auf Stimmen aus dem Lager der Demokraten angewiesen. Am Ende stimmten 52 republikanische Senatoren mit der Unterstützung von sieben Demokraten und einem unabhängigen Senator für den Beschluss. Die Abweichler sehen sich nun heftiger Kritik aus den eigenen Reihen ausgesetzt.

Eine Gemeinsamkeit haben die acht derweil: Sie alle treten 2026 nicht mehr zur Wiederwahl an, zwei von ihnen wollen sich nach der laufenden Amtszeit ganz aus der Politik zurückziehen. So begründen sie ihr Votum in der Abstimmung:

Das kleinere Übel

Der wohl prominenteste Abweichler ist der frühere Vizepräsidentschaftskandidat Tim Kaine, der 2016 unter Hillary Clinton zur Wahl antrat. Er verweist auf die harten Folgen des Shutdowns für Virginia mit rund 300.000 Bundesbediensteten und begründet sein Ja damit, dass der Deal rückwirkende Lohnzahlungen sichere, willkürliche Massenentlassungen stoppe und erstmals eine verbindliche Abstimmung über die umstrittenen Obamacare-Regelungen ermögliche. Auch die Senatorin Jacky Rosen argumentierte in diese Richtung.