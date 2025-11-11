t-online - Nachrichten für Deutschland
USA: Trumps Shutdown trifft auch die Ukraine

"Schadet Alliierten"
US-Shutdown trifft auch die Ukraine

Von t-online, mk
11.11.2025 - 15:09 UhrLesedauer: 3 Min.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensykj: Die Haushaltssperre in den USA verzögert offenbar geplante Waffenlieferungen. (Quelle: Andrew Harnik)
News folgen

Der Rekord-Shutdown endet wohl bald, doch seine Auswirkungen sind enorm – nicht nur in den USA. Beeinflusst Trumps Haushaltssperre den Krieg in der Ukraine?

Seit 41 Tagen befindet sich die US-Regierung im sogenannten Shutdown, es ist die längste Haushaltssperre in der Geschichte des Landes. Hunderttausende Regierungsmitarbeiter arbeiten seit Oktober entweder ohne Gehalt oder wurden in Zwangsurlaub geschickt. Zwar könnten Republikaner und Demokraten den Haushaltsstreit am Mittwoch beilegen, doch die Auswirkungen des Rekord-Shutdowns werden immer offensichtlicher – nicht nur in den USA selbst, wo inzwischen viele Menschen auf Lebensmittelhilfen angewiesen sind.

So führt der Zwangsurlaub vieler Mitarbeiter im Außenministerium offenbar auch zu Verzögerungen bei Waffenlieferungen der USA an Nato-Verbündete und die Ukraine. Das berichtet das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf leitende Beamte des Ministeriums. Demnach konnten seit Oktober geplante Waffenlieferungen im Wert von mehr als fünf Milliarden Dollar nicht ausgeführt werden, weil auch viele Mitarbeiter des Außenministeriums vom Shutdown betroffen sind.

Kriegsgerät am Flughafen Rzeszów-Jasionka im Osten Polens: Von dort aus versorgen die Nato-Staaten die Ukraine mit Waffen. (Archivfoto) (Quelle: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI)

Darum verzögert der Shutdown die Waffenlieferungen

Hintergrund sind Bestimmungen zur Ausfuhr von Waffen, die vom Kongress genehmigt werden müssen. Mitarbeiter des Außenministeriums sind dafür zuständig, die Abgeordneten und Senatoren über die einzelnen Lieferungen zu informieren. Doch die zuständige Abteilung im Außenministerium arbeitet zurzeit mit nur einem Viertel der üblichen Personalstärke, heißt es bei Axios. Deshalb habe das Parlament die eigentlich unstrittigen Lieferungen nicht absegnen können.

Von den Verzögerungen betroffen sind laut Axios Lieferungen von Luft-Luft-Raketen, Schiffsgeschützen und Raketenwerfern vom Typ Himars, die auch die ukrainische Artillerie nutzt. Ein Teil der Lieferungen war laut Axios für Länder wie Dänemark, Polen und Kroatien bestimmt, ein anderer Teil für die Ukraine. Genau aufschlüsseln lasse sich das aber nicht, heißt es. Zumal einige der Lieferungen an Nato-Staaten auch für die Weitergabe an die Ukraine bestimmt sein dürften.

Shutdown betrifft womöglich nicht nur Waffenlieferungen

Ein leitender Beamter des US-Außenministeriums sagte Axios: "Die Verzögerungen schaden unseren Alliierten und machen es unserer Waffenindustrie schwer, dringend benötigte Systeme nach Europa zu bringen." Doch der Shutdown betrifft womöglich nicht nur bereits vereinbarte Waffenlieferungen. So berichtete schon Anfang Oktober ein ukrainischer Regierungsbeamter über Probleme bei gemeinsamen Rüstungsprojekten im Zuge der Haushaltssperre in den USA.

Raketenwerfer vom Typ Himars: Auch die Lieferung weiterer Exemplare dieser Waffe soll sich verzögert. (Quelle: IMAGO/U.S. Army)

Als Beispiel nannte der Beamte Gespräche zwischen Washington und Kiew über die gemeinsame Entwicklung von Drohnen. In diesem Bereich gilt die Ukraine als führend, von dem Projekt soll daher auch die US-Armee profitieren. Doch im Zuge der Haushaltssperre seien auch die damit befassten US-Mitarbeiter freigestellt worden. "Ich sehe nicht, wie die Gespräche weitergehen sollen", zitierte der britische "Telegraph" den ukrainischen Beamten. "Unsere größte Sorge ist aber, dass bereits geplante Gespräche über künftige Waffenlieferungen nicht stattfinden." Mehrere ukrainische Delegationen würden ihre geplanten Washington-Reisen überdenken, hieß es.

Rückschlag für die Ukraine im Kampf gegen Russland

Inwieweit der Shutdown in den USA die gemeinsamen Rüstungsprojekte mit der Ukraine zurückgeworfen hat, ist unklar. Für Kiew ist die Haushaltssperre in jedem Fall ein Rückschlag. Hatte die Trump-Regierung nach ihrem Antritt im Januar Waffenlieferungen und andere Unterstützung für Kiew zunächst ganz infrage gestellt und teilweise gestoppt, vollzog Washington in den vergangenen Monaten eine Kehrtwende.

Zwar schicken die USA der Ukraine keine eigenen Waffen mehr, sie erlauben es aber den europäischen Nato-Ländern Waffen für die Ukraine zu beschaffe. Im Zuge dieser Regelung hatte Washington erst im September die Ausfuhr von Waffen im Wert von 500 Millionen Dollar an die Europäer genehmigt. Eine zwischenzeitlich diskutierte Lieferung von Marschflugkörpern des Typs Tomahawk an die Ukraine lehnte Präsident Trump zuletzt aber ab.

