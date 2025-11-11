"Schadet Alliierten" US-Shutdown trifft auch die Ukraine

Von t-online , mk 11.11.2025 - 15:09 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensykj: Die Haushaltssperre in den USA verzögert offenbar geplante Waffenlieferungen. (Quelle: Andrew Harnik)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Rekord-Shutdown endet wohl bald, doch seine Auswirkungen sind enorm – nicht nur in den USA. Beeinflusst Trumps Haushaltssperre den Krieg in der Ukraine?

Seit 41 Tagen befindet sich die US-Regierung im sogenannten Shutdown, es ist die längste Haushaltssperre in der Geschichte des Landes. Hunderttausende Regierungsmitarbeiter arbeiten seit Oktober entweder ohne Gehalt oder wurden in Zwangsurlaub geschickt. Zwar könnten Republikaner und Demokraten den Haushaltsstreit am Mittwoch beilegen, doch die Auswirkungen des Rekord-Shutdowns werden immer offensichtlicher – nicht nur in den USA selbst, wo inzwischen viele Menschen auf Lebensmittelhilfen angewiesen sind.

So führt der Zwangsurlaub vieler Mitarbeiter im Außenministerium offenbar auch zu Verzögerungen bei Waffenlieferungen der USA an Nato-Verbündete und die Ukraine. Das berichtet das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf leitende Beamte des Ministeriums. Demnach konnten seit Oktober geplante Waffenlieferungen im Wert von mehr als fünf Milliarden Dollar nicht ausgeführt werden, weil auch viele Mitarbeiter des Außenministeriums vom Shutdown betroffen sind.

Darum verzögert der Shutdown die Waffenlieferungen

Hintergrund sind Bestimmungen zur Ausfuhr von Waffen, die vom Kongress genehmigt werden müssen. Mitarbeiter des Außenministeriums sind dafür zuständig, die Abgeordneten und Senatoren über die einzelnen Lieferungen zu informieren. Doch die zuständige Abteilung im Außenministerium arbeitet zurzeit mit nur einem Viertel der üblichen Personalstärke, heißt es bei Axios. Deshalb habe das Parlament die eigentlich unstrittigen Lieferungen nicht absegnen können.

Von den Verzögerungen betroffen sind laut Axios Lieferungen von Luft-Luft-Raketen, Schiffsgeschützen und Raketenwerfern vom Typ Himars, die auch die ukrainische Artillerie nutzt. Ein Teil der Lieferungen war laut Axios für Länder wie Dänemark, Polen und Kroatien bestimmt, ein anderer Teil für die Ukraine. Genau aufschlüsseln lasse sich das aber nicht, heißt es. Zumal einige der Lieferungen an Nato-Staaten auch für die Weitergabe an die Ukraine bestimmt sein dürften.

Shutdown betrifft womöglich nicht nur Waffenlieferungen