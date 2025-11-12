Erschütternde Berichte aus Krisenregion Für Frauen gibt es keinen Schutz mehr – nirgendwo
Die Not im Sudan ist riesig. Der Unicef-Gesandte für das Land vergleicht die Lage bereits mit dem Genozid in Ruanda 1994.
Der Sudan-Gesandte des UN-Kinderhilfswerks Unicef, Sheldon Yett, vergleicht die Lage im Sudan mit dem Genozid in Ruanda in den 1990er Jahren. "Vieles von dem, was in Teilen des Sudans gerade passiert, erinnert mich daran. Die Berichte über die Raserei. Die Freude am Töten", sagte er dem "Spiegel". "Es kommt zu gezielten Gewalttaten gegen verschiedene ethnische Gruppen."
Yett fügte hinzu: "Die Berichte der Überlebenden sind erschütternd: Morde, Erpressung, Vergewaltigungen. Manche zahlen hohe Summen, um zu fliehen. Es herrscht ein völliger Zusammenbruch jeglicher Ordnung", sagte Yett, der eigenen Angaben zufolge den Völkermord in Ruanda in den 1990er Jahren miterlebt hatte. "Der Sudan ist ein Testfeld für moderne Kriegsführung."
In Ruanda hatten Hutu-Milizen bei 1994 innerhalb von nur 100 Tagen mindestens 800.000 Angehörige der Tutsi sowie gemäßigte Hutu ermordet.
Frauen sind selbst beim Sammeln von Nahrung gefährdet
Aus der sudanesischen Stadt Al-Faschir geflohene Frauen berichten nach der Einnahme durch die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) von Tötungen, systematischer Vergewaltigung und dem Verschwinden ihrer Kinder. Das teilte die UN-Frauenorganisation am Dienstag mit. Der Fall von Al-Faschir am 26. Oktober hat die Kontrolle der RSF über die Region Darfur in ihrem zweieinhalbjährigen Krieg mit der sudanesischen Armee gefestigt. Seitdem mehren sich Berichte über Zivilisten, die auf den Straßen erschossen oder bei Drohnenangriffen getötet wurden.
Frauen, die aus Al-Faschir entkommen konnten, seien Zeuginnen von "Schrecken, die niemand jemals ertragen sollte", sagte die UN-Women-Regionaldirektorin für das östliche und südliche Afrika, Anna Mutavati, am Dienstag per Videoschalte aus Nairobi vor Reportern in Genf. Sexuelle Gewalt sei weit verbreitet. "Es gibt immer mehr Beweise dafür, dass Vergewaltigung gezielt und systematisch als Kriegswaffe eingesetzt wird", erklärte sie. "Die Körper von Frauen werden im Sudan zum Schauplatz von Verbrechen. Es gibt keine sicheren Orte mehr, an denen sich Frauen sicher versammeln, Schutz suchen oder auch nur die grundlegendste psychosoziale Versorgung erhalten können."
Die humanitäre Lage ist katastrophal. Rund elf Millionen Frauen und Mädchen sind in der vom Hunger geplagten Region Darfur von akutem Nahrungsmangel betroffen. UN Women warnte, dass sie sogar bei der Suche nach Nahrung sexueller Gewalt ausgesetzt seien. Berichte aus Darfur beschreiben, wie Frauen nach wilden Blättern und Beeren suchen, um sie zu einer Suppe zu kochen. "Dabei sind sie zusätzlichen Risiken wie Entführung und sexueller Gewalt ausgesetzt", sagte Mutavati.
"Sie essen Gras und Tierfutter"
Seit mehr als zwei Jahren herrscht im Sudan Krieg zwischen dem Militär und der Miliz Rapid Support Forces (RSF). Laut Schätzungen sind in dem Konflikt bereits 150.000 Menschen ums Leben gekommen. Anfang November eskalierte die Gewalt erneut, als die RSF die Großstadt Al-Faschir in Darfur eingenommen hatte.
Die Lage in dem ostafrikanischen Land gilt als die aktuell größte humanitäre Krise der Welt. Beiden Seiten des Konflikts werden Kriegsverbrechen und schwerste Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen, was die Armee sowie die RSF bestreiten.
Yett sagte, noch immer seien in Al-Faschir rund 260.000 Menschen eingeschlossen, die nicht entkommen könnten. "Sie essen Gras und Tierfutter. Viele sterben an Hunger oder weil Medikamente fehlen." Die Versuche, humanitäre Hilfe in Al-Faschir zu leisten, scheiterten regelmäßig, weil Fahrer und Lastwagen beschossen würden.
Durch den Krieg ist der Sudan in Teilen von der Außenwelt abgeschnitten. Unicef ist eine der wenigen Organisationen, die noch vor Ort Hilfe leisten. Nach Gesprächen mit dem sudanesischen Armeechef Abdel Fattah al-Burhan hat sich der Leiter des UN-Büros für humanitäre Angelegenheiten (Ocha), Tom Fletcher, am Dienstag zuversichtlich über die Zufuhr von Hilfsgütern für die Menschen in dem Bürgerkriegsland gezeigt. Er begrüße die "konstruktiven Gespräche sehr", sagte Fletcher nach einem Treffen mit al-Burhan in Port Sudan. Ziel sei es, "sicherzustellen, dass wir weiterhin überall im Sudan tätig sein können".
Gold: Auch andere Akteure in den Konflikt verwickelt
Nur so könne die UNO "auf neutrale, unabhängige und unparteiische Weise all denen helfen, die in so großer Not sind", sagte Fletcher, der sich in einem vom sudanesischen Souveränitätsrat veröffentlichten Video äußerte. Al-Burhan bekräftigte dem Souveränitätsrat zufolge "das große Interesse des Sudan an einer Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und ihren verschiedenen Organisationen".
Im Sudan kämpfen seit April 2023 die Armee von Militärherrscher al-Burhan und die Miliz Rapid Support Forces (RSF) seines früheren Stellvertreters Mohamed Hamdan Daglo ("Hemeti") gegeneinander. Mit der Einnahme der Stadt Al-Faschir vor rund zwei Wochen kontrolliert die RSF inzwischen alle fünf größeren Städte in der Region Darfur. Aus Angst vor den sich ausweitenden Kämpfen flohen zuletzt auch aus der Nachbarregion Kordofan zehntausende Zivilisten. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, Unterstützung aus dem Ausland zu erhalten. So sollen unter anderem Russland, die Türkei, der Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) in den Konflikt verwickelt sein.
Unter anderem haben die Ausfuhren von Gold aus dem Sudan in die Vereinigten Arabischen Emirate nach Angaben einer Schweizer Nichtregierungsorganisation im vergangenen Jahr stark zugenommen. 2024 seien 29 Tonnen des Edelmetalls aus dem Sudan in die Emirate verkauft worden – gegenüber 17 Tonnen im Vorjahr, erklärte die Organisation Swissaid am Dienstag unter Verweis auf Daten aus einer UN-Datenbank.
- Mit Material der Nachrichtenagenturen Reuters, AFP und dpa