Gewalt im Sudan "Ein Testfeld für moderne Kriegsführung"

Von t-online , cc 12.11.2025 - 02:40 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Ein Satellitenbild zeigt einen Kontrollpunkt in der Nähe der umkämpften Stadt Al-Faschir, Sudan. (Quelle: ©2025 Vantor via AP)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Not im Sudan ist riesig. Der Unicef-Gesandte für das Land vergleicht die Lage bereits mit dem Genozid in Ruanda 1994.

Der Sudan-Gesandte des UN-Kinderhilfswerks Unicef, Sheldon Yett, vergleicht die Lage im Sudan mit dem Genozid in Ruanda in den 1990er Jahren. "Vieles von dem, was in Teilen des Sudans gerade passiert, erinnert mich daran. Die Berichte über die Raserei. Die Freude am Töten", sagte er dem "Spiegel". "Es kommt zu gezielten Gewalttaten gegen verschiedene ethnische Gruppen."

Yett fügte hinzu: "Die Berichte der Überlebenden sind erschütternd: Morde, Erpressung, Vergewaltigungen. Manche zahlen hohe Summen, um zu fliehen. Es herrscht ein völliger Zusammenbruch jeglicher Ordnung", sagte Yett, der eigenen Angaben zufolge den Völkermord in Ruanda in den 1990er Jahren miterlebt hatte. "Der Sudan ist ein Testfeld für moderne Kriegsführung."

In Ruanda hatten Hutu-Milizen bei 1994 innerhalb von nur 100 Tagen mindestens 800.000 Angehörige der Tutsi sowie gemäßigte Hutu ermordeten.

Frauen sind selbst beim Sammeln von Nahrung gefährdet

Aus der sudanesischen Stadt Al-Faschir geflohene Frauen berichten nach der Einnahme durch die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) von Tötungen, systematischer Vergewaltigung und dem Verschwinden ihrer Kinder. Das teilte die UN-Frauenorganisation am Dienstag mit. Der Fall von Al-Faschir am 26. Oktober hat die Kontrolle der RSF über die Region Darfur in ihrem zweieinhalbjährigen Krieg mit der sudanesischen Armee gefestigt. Menschen, die aus der Stadt fliehen, haben beschrieben, wie Zivilisten auf den Straßen erschossen und bei Drohnenangriffen getötet wurden.

Frauen, die aus Al-Faschir entkommen konnten, seien Zeuginnen von "Schrecken, die niemand jemals ertragen sollte", sagte die UN-Women-Regionaldirektorin für das östliche und südliche Afrika, Anna Mutavati, am Dienstag per Videoschalte aus Nairobi vor Reportern in Genf. Sexuelle Gewalt sei weit verbreitet. "Es gibt immer mehr Beweise dafür, dass Vergewaltigung gezielt und systematisch als Kriegswaffe eingesetzt wird", erklärte sie. "Die Körper von Frauen werden im Sudan zum Schauplatz von Verbrechen. Es gibt keine sicheren Orte mehr, an denen sich Frauen sicher versammeln, Schutz suchen oder auch nur die grundlegendste psychosoziale Versorgung erhalten können."